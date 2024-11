I-a ars casa, dar sigla Rapidului a rămas intactă! Drama unui suporter pe care clubul a sărit să-l ajute: „Rapidul e icoana lui”

Familia Rapid rămâne unită indiferent de situație. Unui suporter giuleștean i-a ars casa, iar clubul de sub Podul Grant i-a sărit imediat în ajutor.

Un suporter rapidist a rămas fără casă după ce imobilul a luat foc

„Când am aflat, în prima zi când am văzut că au distribuit suporterii, am distribuit și la mine pe pagină. Am sunt colegii de la club. Eu am propus foarte multe lucruri și am văzut că multe s-au întâmplat. Clubul va fi mereu lângă suporteri. Nu poți să îi mulțumești pe toți, așa cum nu poți mulțumi nici toți jucătorii.

Dar clubul se identifică prin suporteri și când vezi pătuțul ăla și stema Rapidului rămasă intactă, nu ai cum să nu sari în ajutorul acestui om. Mă bucur că nimeni nu a pățit nimic. O casă o reconstruim împreună, rapidiștii. Am observat că s-au mobilizat toți.

Astea două lucruri m-au mișcat. Când am văzut pătuțul de copil și stema neatinsă. Parcă suntem într-o catedrală unde arde tot și Maica Domnului rămâne neatinsă”, a declarat Ionuț Voicu, în exclusivitate la „Suflet de Rapidist”, show care e live pe, joi, de la ora 13:30.

„Putem spune că pentru băiatul ăsta, Rapidul e icoana lui”, a intervenit moderatorul emisiunii Robert Niță.

Clubul a scos 5 tricouri de colecție. Cum se implică și Dan Șucu

Dar din dar se face rai, iar suporterii echipei lui Marius Șumudică pot contribui pentru a îl ajuta pe nefericitul fan. Aceștia pot licita pentru tricourile a cinci dintre fotbaliști și pot face donații în conturile victimelor. În acest caz se implică și Fundația Mobexpert, condusă de acționarul majoritar al Rapidului, Dan Șucu.

„Bună seara! Familia Rapid rămâne unită în fața obstacolelor de orice fel. Atunci când un prieten se află în momente dificile, suntem o mare brigadă. Unul dintre suporterii devotați ai Rapidului, Radu (Rekinu), membru al brigăzii Moldova Vișinie, trece printr-o grea încercare.

Casa sa a fost distrusă de un incendiu, iar el și familia sa au nevoie de sprijinul comunității rapidiste. Iar ea a venit…Rapid. Pentru a-i ajuta să-și reconstruiască viața, clubul a scos la licitație 5 tricouri de colecție ale următorilor jucători: Săpunaru, Siegrist, Pop, Manea și Ignat, cu autografele acestora.

Mai mult decât atât, ne bucurăm să anunțăm că alături de noi este și Fundația Mobexpert, care va sprijini această cauză, oferind produse, pentru a-i veni în ajutor lui Radu și familiei sale.

PRIMVS DERBY, PRIMA FAMILIE Mai mult decât atât, clubul sare în ajutorul fratelui rapidist cu 3% din încasările obținute din vânzarea biletelor la meciul cu Petrolul Ploiești, de pe 29 noiembrie.

Ca în multe alte momente, oamenii Rapidului demonstrează că pot transforma un moment de încercare într-un început de drum, plin de speranță.

Mai multe informații puteți găsi aici:

https://bit.ly/ÎmpreunăPentruRadu

https://www.fcrapid.ro/licitatii”, a fost apelul făcut către fani de clubul Rapid.

