I-a cerut demisia lui Cristiano Bergodi în direct după incidentul din CFR Cluj – U Cluj! „Nu ai voie”

Un nume uriaș din fotbalul românesc e de părere că antrenorul Universității Cluj, Cristiano Bergodi, ar trebui să fie demis după scandalul produs la derby-ul cu CFR.
Bogdan Mariș
09.02.2026 | 06:45
Ionel Dănciulescu e de părere că U Cluj ar trebui să îl demită pe Cristiano Bergodi. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
Cristiano Bergodi a văzut cartonașul roșu după ultimul fluier al partidei CFR Cluj – U Cluj 3-2, deoarece a lovit mai mulți jucători adverși, principala „țintă” fiind Andrei Cordea, care l-ar fi înjurat pe tehnician. Ionel Dănciulescu e de părere că gestul italianului a fost unul inacceptabil, iar acesta ar trebui să fie demis după cele întâmplate.

Cristiano Bergodi, demis? Ionel Dănciulescu s-a pronunțat

Cristiano Bergodi ar putea primi o sancțiune dură după cele întâmplate la finalul derby-ului CFR Cluj – U Cluj, însă Ionel Dănciulescu a afirmat că persoanele din conducerea „șepcilor roșii” nu ar trebui să aștepte pedeapsa din partea FRF, ci să îl demită din proprie inițiativă pe antrenorul italian.

„La un club serios îi reziliezi contractul! Nu ai voie să faci așa ceva”, a transmis Ionel Dănciulescu la Digi Sport. Cristiano Bergodi a fost extrem de furios la adresa lui Andrei Cordea după finalul partidei CFR Cluj – U Cluj, iar FANATIK a dezvăluit în exclusivitate ce i-ar fi spus fotbalistul „feroviarilor”.

Ce a declarat Marius Lăcătuș despre scandalul produs la finalul derby-ului

Fostul mare internațional Marius Lăcătuș a comentat la rândul său scenele incredibile de la finalul derby-ului dintre CFR și Universitatea. „Spre suprindearea mea, deși au fost gazde, jucătorii de la CFR Cluj au cam încasat, la finalul jocului acolo. Bergodi nu putea să aibă o asemenea reacție, decât dacă a fost jignit foarte grav! A vrut să îi spună asistentului ce a auzit de la Cordea.

Dacă nu a fost băgat în seamă, iată că a ieșit așa ceva. În momentul când a fluierat finalul și Cordea voia să plece, arbitrul de centru i-a făcut semn să rămână pe loc pentru că venise asistentul, să îi dea cartonașul roșu. Pe vremea mea, când se mai luau la harță jucătorii pe teren, eu nu am mai văzut niciodată să se implice antrenorii”, a declarat acesta pentru sursa menţionată.

Cum a reacţionat preşedintele lui U Cluj după gestul incredibil al lui Cristiano Bergodi

Preşedintele Universităţii Cluj, Radu Constantea, a fost întrebat despre o posibilă demitere a lui Cristiano Bergodi după incidentul uluitor petrecut la derby-ul contra lui CFR Cluj, pentru care italianul riscă să primească o sancțiune dură din partea FRF. „O să vedem și ce scrie în raportul observatorului.

Știm că va fi o suspendare, dar sperăm să fie în limita… Nu ne-am gândit la despărțire după această ieșire. Vreau să am o discuție prima dată, ca să aflu ce a declanșat. Eu nu țin minte alte ieșiri”, a spus oficialul formației care ocupă momentan locul 5 în Superliga. Acesta a comentat și reacția dură pe care a avut-o Daniel Pancu după meci.

