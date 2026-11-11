I-a cerut lui Gigi Becali să-i dea afară de la FCSB: „Pe ‘Bate Pisica’ nu l-aș ține o zi în curte”

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a făcut praf lotul celor de la FCSB și i-a transmis lui Gigi Becali că are nevoie de schimbări radicale pentru a redresa echipa! Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a analizat, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”, problemele roș-albaștrilor și a nominalizat fotbaliștii pe care nu i-ar mai păstra. Dragomir a avut un discurs extrem de dur la adresa fundașilor, l-a ironizat pe unul dintre jucători, în speță Batubinsika, poreclit de el „Bate Pisica”, și a avertizat că FCSB riscă să rateze din nou play-off-ul.

Mitică Dragomir i-a cerut lui Gigi Becali să facă revoluție la FCSB: „Unul n-aș ține!”

FCSB traversează o perioadă complicată, iar evoluțiile echipei au stârnit reacții dure din partea oamenilor de fotbal. Dumitru Dragomir consideră că problemele formației patronate de Gigi Becali sunt mult mai profunde decât absența unor jucători importanți. În cadrul emisiunii „Profețiile lui Mitică”, fostul șef al LPF a criticat lipsa de intensitate a fotbaliștilor, jocul fără pressing și dificultățile echipei de a crea ocazii prin pase decisive.

ADVERTISEMENT

Dragomir a vorbit și despre , considerând că patronul nu a mai suportat să urmărească prestația echipei: „Gigi a plecat în minutul 80 ca să nu crape inima-n el, așa făceam și eu. Te mai liniștești, mai înjuri în mașină și gata. De rușine a plecat, a zis-o cu mâna lui. Nu credea că, dând drumul la doi-trei jucători, se alege praful de tot. Nu doar că a plecat Bîrligea contează. Nu au jucători de pasă finală, nu aleargă. Dacă nu poți alerga… Nu fac pressing”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

Fundașii de la FCSB, desființați de Mitică Dragomir: „Pe «Bate Pisica» nu l-aș ține o zi în curte!”

Cele mai dure critici ale fostului conducător din fotbalul românesc s-au îndreptat către . Dragomir a susținut că ar renunța la aproape toți fundașii din lotul echipei, singurele nume pentru care ar face eventual o excepție fiind Valentin Crețu și Joyskim Dawa. În schimb, Duarte, Ngezana și Radunovic nu l-au convins pe fostul președinte al LPF.

ADVERTISEMENT

„Ăia la fund, Doamne, unul n-aș ține! Hai, poate pe Crețu și, să zic, Dawa. Duarte nu, lăsați-mă și cu «Bate Pisica» ăla. Nu l-aș ține o zi în curte pe ăla. Ngezana nu, Radunovic… Doar Crețu și Dawa, cu semnul întrebării. Boutoutaou e mai mult de fotbal de sală. Poate e un jucător neînțeles și aș mai încerca cu el”, a spus Dragomir.

ADVERTISEMENT

Ce transferuri trebuie să facă Gigi Becali la FCSB

Dumitru Dragomir nu s-a limitat la criticarea fotbaliștilor, ci a prezentat și soluțiile pe care le consideră necesare pentru redresarea echipei. În opinia sa, FCSB are nevoie de cinci întăriri importante: trei mijlocași și doi fundași centrali. Fostul conducător consideră că lipsa unor jucători de valoare la mijlocul terenului afectează inclusiv prestațiile atacanților.

ADVERTISEMENT

„Știi ce îi trebuie lui Gigi? Trei jucători de mijlocul terenului și, obligatoriu, doi fundași centrali buni. Cu Drăguș și Miculescu se pot acoperi, dar nu au mijlocași de valoare să-l pună la treabă pe Drăguș. Nici măcar mijlocaș de pluton nu are”, a continuat Dumitru Dragomir.

Problemele identificate de Mitică Dragomir l-au determinat să lanseze și un avertisment în privința obiectivului celor de la FCSB. Fostul șef al LPF consideră că echipa riscă serios să nu se califice în play-off dacă nu își îmbunătățește evoluțiile. Totuși, Dragomir este convins că nici măcar un asemenea eșec nu l-ar determina pe Gigi Becali să renunțe la club.

ADVERTISEMENT

„Riscă să piardă play-off-ul, categoric. Chiar dacă nu prinde play-off-ul iar, nu se lasă Gigi. Asta e viața lui. Biserica și fotbalul sunt la el, în rest e nimeni. Cine-l mai bagă-n seamă atunci? Popii poate… Nu vinde nimic, FCSB e viața lui, e în gura presei, e pe sticlă. Fotbalul îi dă notorietate, cum să lași fotbalul?”, a încheiat Dumitru Dragomir, la „Profețiile lui Mitică”.