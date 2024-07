I-a convins nunta Andei Adam pe Kamara și Gabriela Nastas să fie următorii miri din showbiz? Cântăreața surprinde: „Orice-ar fi”

În urma participării la nunta Andei Adam, Kamara și Gabriela Nastas se gândesc tot mai serios dacă să facă sau nu, și ei, pasul cel mare!

Nunta Andei Adam i-a făcut pe Kamara și Gabriela Nastas să ia în considerare pasul cel mare

Artista a spus de nenumărate ori că niciodată n-a fost o fană a măritișului, în sensul că actele nu reprezintă ceva important pentru ea. Cu toate astea, însă, și-ar dori să aibă parte de experiența asta mai ales pentru petrecerea de după cununie! S-a simțit atât de bine la nunta Andei Adam, unde a stat până dimineață, încât ar vrea să facă și ea nuntă, doar de dragul distracției.

Gabriela Nastas are, totuși, o regulă clară: nu ar lua niciodată numele de familie al lui Kamara. Vedeta are câteva argumente destul de serioase pentru asta și l-a pus deja în gardă și pe iubitul ei.

„Într-un fel sau altul ne gândim la asta, dar încă nu ne-am făcut un plan. Eu nici nu mă dau în vânt după măritiș. De fapt, nu mă dau pe spate actele. În rest, pentru petrecere sunt pro”, a mărturisit partenera lui Kamara, în exclusivitate pentru FANATIK.

În continuare, a spus că vrea să ducă mai departe numele familiei sale, motiv pentru care n-ar accepta niciodată să renunțe la el.

Gabriela nu vrea să renunțe la numele ei: „Sunt fata lui tata”

„Nu-mi place să depind de cineva sau ceva, mai ales cu acte. Îmi place să mă simt liberă și să iubesc fără să fiu condiționată de niște acte. Pe lângă toate aceste aspecte, eu nu-mi schimb pentru nimic în lume numele, rămân Gabriella Nastas orice-ar fi.

Eu nu am un frate care să-i ducă numele mai departe tatălui meu, iar eu sunt aici pentru asta. Să-i fac numele să strălucească și să fie mândru de mine. Sunt ‘fata lu’tata’”, a completat Gabriela.

Revenind la nunta Andei Adam, unde a participat , dar și alți colegi de breaslă, cuvintele Gabrielei au fost la superlativ. că a fost cea mai spectaculoasă nuntă la care s-a dus vreodată. A fascinat-o ideea de petrecere în club, și nu în vreun local obișnuit, și a rămas muită de uimire, de asemenea, în fața rochiei de mireasă purtată de Anda Adam.

Cum a fost la nunta Andei: „A fost un concept pe care și noi ni l-am dori”

„A fost o nuntă superbă. Poate chiar cea mai spectaculoasă nuntă la care am fost vreodată. Și crede-mă că de la 15 ani am cântat și prezentat evenimente. Totul a fost pregătit în cel mai mic detaliu. A fost un concept de nuntă pe care și noi ni l-am dori pentru noi, în club! Eu am rămas îndrăgostită efectiv de rochia Andei, e genul ăla de rochie de prințesă, cu trena, strălucitoare. I-am tot spus asta și Andei de câte ori am apucat în seara aia.

Sală impecabilă, aranjamentele florale, coregrafiile dansatorilor, animatorii, acrobații la care aproape că mi-a stat inima în loc la cât de periculoase sunt ca și execuție. Ne-am simțit foarte bine, au cântat colegi de-ai noștri: Oana Radu, Mr.Juve, Florin Salam, Tzancă Uraganu. Ca niciodată am stat până la final, chiar am dansat toată seara. Îmi era dor să mă distrez așa!”, ne-a mai spus Gabriela Nastas.

„De altfel, atât de degajați am fost și relaxați încât n-am apucat să facem un video împreună. Ne-am amintit aproape de sfârșitul petrecerii și am făcut o poză. Ne-am lăsat purtați și noi de val și ne-am distrat maxim”, a adăugat bruneta.