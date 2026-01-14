Sport

I-a cumpărat un cadou de lux soției sale, dar l-a uitat în metrou. Povestea fostului internațional milionar a făcut înconjurul internetului

Un fost internațional a vrut să facă un gest romantic pentru soția sa, însă ce a urmat a fost complet neașteptat. Ce s-a întâmplat, de fapt și cum s-a încheiat întreaga poveste?
Valentina Vladoi
14.01.2026 | 23:00
Ia cumparat un cadou de lux sotiei sale dar la uitat in metrou Povestea fostului international milionar a facut inconjurul internetului
Peter Crouch, întâmplare bizară cu un cadou de lux. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Milionarul Peter Crouch, ex-atacant la Liverpool și Tottenham, a ajuns în centrul atenției din nou. Fostul internațional englez a reușit să ”ruineze” a 40-a aniversare a soției sale.

Peter Crouch a uitat cadoul pentru soția sa în metrou

Deși este milionar și își permite să călătorească unde își dorește cum își dorește, Peter Crouch are și momente în care preferă transportul în comun. Iată că de această dată însă, ghinionul a fost de partea sa.

Mai exact, fostul internațional englez i-a cumpărat un cadou scump soției sale. Bijuteria avea însă să fie însă pierdută pe drum. Astfel, ea nu a mai ajuns la destinatar, ci din contră, a adus mari probleme.

Soția fostului atacant a împlinit 40 de ani, iar bijuteria urma să fie cadoul perfect. De altfel milionarul a cumpărat-o de la Jessica McCormack, un loc cunoscut pentru prețurile exorbitante.

Ce s-a întâmplat cu bijuteria pierdută

Nimeni nu avea să prevestească însă ce se va întâmpla. Cadoul care trebuia să ajungă Abbey Clancy s-a pierdut pe drum. Conform celor de la The Sun, norocul lui Peter Crouch a fost atenția unui călător.

Mai exact, o pasageră aflată în metrou a observat bijuteria uitată, iar ulterior a contactat cuplul vedetă pe Instagram. Deși ar fi putut să treacă cu vederea această întâmplare, iată că femeia a vrut să facă un gest pe măsură.

Astfel, pasagera a predat cadoul prețios la șefii unei stații de metrou, după ce a contactat cuplul. Iar Abbey Clancy a avut o reacție pe măsură atunci când a aflat despre cele întâmplate. „O, Doamne, mâine e ziua mea. Trebuie să fi fost cadoul meu”, a transmis aceasta.

Cum s-a revanșat fostul fotbalist

Soția fotbalistului a mai încărcat și un video pe TikTok cu privire la acest subiect și s-a amuzat copios. „Punct de vedere: Peter Crouch lasă cadoul de ziua lui Abbey în metrou”, a notat aceasta.

Nu este clar dacă bijuteria de lux a fost recuperată la timp pentru aniversarea lui Abbey, care a avut loc sâmbăta trecută. Un lucru este cert și anume faptul că Peter Crouch nu s-a limitat doar la atât.

Fotbalistul a vrut să se revanșeze în fața soției sale, astfel că a dus-o într-o escapadă surpriză la Paris alături de cei dragi în ziua cea mare. De altfel și partenera sa a apreciat acest lucru. „Ce weekend! Mă simt atât, atât de iubită. „Îi mulțumesc soțului meu minunat”, a scris ea pe Instagram.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
