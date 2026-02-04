I-a dat dreptate în direct lui Daniel Băluţă, apoi a aruncat bomba: „Îl curăță PNL-ul!”

ADVERTISEMENT

Îndemnul Primarului Sectorului 4, Daniel Băluţă, ca bucureştenii să nu mai plătească pentru servicii proaste, s-a bucurat de mare apreciere în rândul locuitorilor Capitalei, propunerea ajungând să fie subiect de dezbatere publică.

Dragomir despre Băluţă: „E foarte deştept şi merită să faci tot ce spune el”

Daniel Băluță, a transmis la începutul acestei săptămâni că PSD va propune un proiect de hotărâre prin care bucureștenii să nu plătească apa caldă și căldura la Termoenergetica, dacă acestea nu sunt livrate în termenii contractuali prestabiliţi. „Nu livrezi un produs de calitate, nu primești banii”, este principiul pe care îl enunţă primarul Sectorului 4.

Ideea lui Daniel Băluţă se bucură şi de aprecierea lui Dumitru Dragomir. „E foarte deştept şi merită să faci tot ce spune el”, a declarat , la „Profeţiile lui Mitică”.

„Primarii de sector au putere, dar nu putere maximă”

Oracolul de la Bălceşti avertizează însă că o astfel de propunere îndrăzneaţă i-ar putea aduce necazuri edilului de la Sectorul 4. „Pentru asta îl curăţă PNL-ul acum. Îl curăţi ai lui! Păi nu sunt la conducere PNL-ul cu PSD-ul? Că în în consiliul local sunt PNL-PSD şi puţin USR. În momentul în care mişcă ceva… Primarii de sector au putere, dar nu putere maximă”, este de părere Mitică Dragomir.

munca primarilor de sector, considerând că toţi cei aflaţi în momentul de faţă în funcţie sunt oameni gospodari. „Şi ăla de la Sectorul 3 e tare, Robert Negoiţă. Ăsta de la Sectorul 2, Rareş Hopincă, ce minte are şi el! Pe George Tuţă, primarul de la Sectorul 1, nici nu-l simţi! Cine era pe străzi duminică seară? El! Şi cerea de la ăştia cu deszăpezirile: utilaje, utilaje! Şi ăia nu aveau utilaje.

Primarii de sector, jos pălăria! Şi Ciucu ăsta, a fost primar bun, de-aia l-au şi ales”, este analiza făcută de Mitică Dragomir.