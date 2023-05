Am aflat motivul pentru care Gigi Becali i-a dat „țeapă” lui Răzvan Burleanu! Ce mesaj i-a transmis patronul FCSB președintelui FRF

Gigi Becali a fost așteptat timp de trei ore și jumătate de Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță. trebuia să aibă loc vineri, 5 mai, după ora 12:00, însă trei ore și jumătate mai târziu, latifundiarul din Pipera tot nu a apărut.

Am aflat motivul pentru care Gigi Becali i-a dat „țeapă” lui Răzvan Burleanu!

la sediul Federației Române de Fotbal pentru a discuta atât despre Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, cât și despre momentele în care patronul FCSB consideră că echipa pe care o finanțează a fost dezavantajată de arbitri.

ADVERTISEMENT

După ce l-a așteptat timp de trei ore și jumătate pe Gigi Becali, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF și cel care a organizat întâlnirea dintre patronul roș-albaștrilor și Răzvan Burleanu, a anunțat că latifundiarul din Pipera nu mai ajunge vineri la sediul FRF.

„S-a amânat. Nu am despre ce să discut. Să vorbească Gigi când o fi”, a fost declarația scurtă dată de Mihai Stoichiță reporterilor aflați la fața locului în momentul în care a părăsit incinta de la Casa Fotbalului.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat de ce Gigi Becali nu a mai venit la întâlnirea cu Răzvan Burleanu. Patronul FCSB le-a transmis un mesaj oamenilor de la FRF în care i-a anunțat că nu mai ajunge în timp util pentru că s-a prelungit slujba de la Patriarhie, unde Becali a fost prezent!

Oficialii FRF, deranjați de atitudinea lui Gigi Becali: „Ușa e deschisă”

Cu o oră și jumătate după ce Mihai Stoichiță a părăsit sediul FRF același lucru l-a făcut și Răzvan Burleanu. Președintele FRF a mărturisit că Gigi Becali a vrut să amâne întâlnirea programată, însă fără să dezvăluie motivul.

ADVERTISEMENT

„Domnul Becali a vrut să amânăm această discuție. Nu știu ce să zic. Probabil că a fost ocupat. Noi suntem în fiecare zi la Federația Română de Fotbal. Ușa e deschisă”, a spus Răzvan Burleanu.

Într-adevăr, Gigi Becali l-ar fi rugat pe Burleanu, în mesajul transmis, să amâne întâlnirea pentru săptămâna viitoare!

ADVERTISEMENT

În ciuda declarațiilor pașnice, oficialii FRF păreau ușor deranjați de atitudinea lui Gigi Becali, care nu s-a prezentat la întâlnire. Din informațiile FANATIK, oficialii de Casa Fotbalului au fost iritați de faptul că au fost nevoiți să îl aștepte ore în șir pe Gigi Becali. Președintele FRF a ajuns vineri la sediul Federației Române de Fotbal în jurul orei 9 dimineața, așa cum face de obicei.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a pus condiții pentru întâlnirea cu Răzvan Burleanu

Gigi Becali a precizat că a fost contactat de Mihai Stoichiță pentru o întâlnire cu Răzvan Burleanu. Înainte de a se vedea cu președintele FRF, patronul FCSB a pus trei condiții. „El zice că nu m-a atacat pe mine, dar a spus niște lucruri pe care le crede el. El nu e băiat rău.

Vă spun ceva. Am vorbit cu Stoichiță, a zis că vrea președintele să ne vedem. El nu a atacat, a spus niște lucruri de bun-simț, ce crede el sau ce a aflat el că am făcut eu corupție. El crede că am controlat. Eu nu am controlat și nu m-a interesat niciodată să controlez fotbalul.

Eu mă văd cu el. Mi-a transmis vorbă prin Mihai Stoichiță. Mă văd cu el doar dacă vorbim trei teme. Unu, cel mai important. Vassaras care își bate joc de noi. Noi suntem în plin play-off și nu avem arbitri că i-a trimis în Arabia. Să plece Vassaras.

Vreau să discutăm despre Comitetul Executiv să vină cu propuneri și să administreze că nu e Comitet de sclavi. Și de antrenor la echipa națională. Noi să propunem, el să-l aleagă dacă îl propunem noi. Noi băgăm bani în fotbal. Eu am băgat 23 de milioane până acum”, a declarat Gigi Becali, la .