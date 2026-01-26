I-a distrus în direct pe toți jucătorii de la FCSB! „Târnovanu? Noul Vlad! Tavi Popescu? Trage ca văcarul! Baba? Să-l retrogradeze pe Dorinel! Ngezana? Bolovan!” Exclusiv

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a câştigat cu 4-1 pe Arena Naţională şi FCSB este într-o criză profundă, cu trei înfrângeri suferite în primele trei meciuri de la începutul anului 2026. pentru campioană.

Ştefan Târnovanu, distrus în direct: „Ne aduce aminte de Vlad”

Gigi Mustaţă a avut cea mai dură reacţie după eşec. Liderul Peluzei Nord i-a pus la zid pe jucătorii FCSB-ului, în direct la FANATIK SUPERLIGA. Fanii au ajuns la capătul răbdării şi au început să îi huiduie pe jucători:

„Nu mai avem nimic de comentat şi de spus. Asta se întâmplă. Li s-a urcat la cap, se văd mari fotbalişti. Unii trag la căruţă, alţii sunt nonşalanţi. Noi i-am susţinut tot timpul, am fost lângă ei, dar dacă văd că există bătaie de joc şi alţii cred că nu se poate fără ei, o să vadă.

Ba da, se poate. S-a putut şi cu alţii. Târnovanu nu merită să fie fluierat? E al nu ştiu câtelea meci pe care îl pierdem din cauza lui. Ne amintim de Vlad, prin ieşirile greşite. Dacă domnul antrenor de portari Popa nu este capabil şi nu poate să îi înveţe ce trebuie, să îl ia şi pe Târnovanu şi să meargă unde vor.

Nu se poate să vii şi să faci asemenea greşeli. Nu poţi să te faci că ieşi… Exact acelaşi lucru s-a întâmplat la Mioveni. Dacă iei asemenea goluri… Nu trebuie să facă lucrurile astea dacă vrea să plece! Nu îţi baţi joc. Ne aduce aminte de Vlad, care le scotea din afara terenului şi le băga în teren.

S-a văzut clar greşeala de la golul trei. A dat să iasă şi nu a mai făcut-o. Nu iese nici la corner. Ai doi metri tu, cu braţele ridicate trei metri. Numai există siguranţă. Nu se poate să faci asemenea greşeli”, a „tunat” Mustaţă la FANATIK SUPERLIGA.

Baba Alhassan şi Tavi Popescu, pulverizaţi: „Poate îl ajută pe Dorinel să retrogradeze” / „Să se ducă la echipa lui frate-su”

De tirul liderului suporterilor nu a scăpat nici Baba Alhassan sau Octavian Popescu. Celor doi fotbalişti li se cere plecarea imediată de la FCSB, după evoluţiile dezastruoase din acest debut de an:

„Mai sunt jucători care trebuie să plece. Baba poate îşi face bagajele şi merge la Hermannstadt. Poate îl ajută pe Dorinel să retrogradeze. Nu se poate! Jucător care să preia mingea şi să calce pe ea, singur. O pasă în faţă n-am văzut.

Luaţi şi la Zagreb şi meciul de ieri. O parte dintre ei nu joacă în Liga 2. La ocazia lui Toma… nu se poate asemenea greşeli. Tavi Popescu să se ducă, poate merge la echipa lui frate-su din Liga a IV-a. Nici acolo nu poate să joace.

Ne-am săturat de tehnică, de mers nonşalant. La un moment dat merge, zici că e opărit sub braţe. Mergi pe teren… e caz pierdut. Capăt de linie! Ar trebui să meargă la echipa a 3-a, să se antreneze cu U15, că sunt mai buni ca el. Nu mai merge pe tehnică, tot îl aşteptăm. Păcat de el. Toţi am tras speranţă, dar de vreun an de zile de când şi-a luat harfe de fotbalist, îmi pare rău de el.”, a spus Mustaţă.

Fanii au ajuns la capătul răbdării cu Ngezana: „Gafă după gafă. E bolovan”

. Fundaşul sud-african a gafat şi cu Dinamo Zagreb şi cu CFR Cluj, iar fanii au ajuns la capătul răbdării în ceea ce îl priveşte pe fundaşul sud-african:

„Ne-am săturat şi de Ngezana. Nu îmi vine să cred! Doamne… Când am văzut golul 4 mi-a venit rău. Nu se poate aşa ceva. Să greşeşti în halul ăsta. Tai elanul echipei.

Mergem din greşeală în greşeală. Ce să facă şi Olaru şi Cisotti când ăla calcă singur pe minge. (despre Tavi Popescu) Eşti tehnic, când tu nici nu te uiţi la poartă unde e portarul. Dai ca văcarul în portar.

Te învaţă omul, dar faci aceleaşi bazaconii în teren… S-or fi săturat şi lumea de el. Să se ducă în Liga a IV, să joace cu fratele lui. Ne-am săturat de mulţi de pe acolo.

Baba n-a dat o pasă în faţă. Nici la Zagreb, nici ieri. Ce să facă şi Duarte singur? Ngezana face gafă după gafă. E bolovan”, a spus Mustaţă la FANATIK SUPERLIGA.