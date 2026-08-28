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Fostul mare fotbalist mărturisește că este dezamăgit de tactica aleasă de antrenorul Coelho, dar și de modul în care jucătorii au părut fricoși și nu au mers peste armeni. Mai mult, într-o discuție în direct la FANATIK SUPERLIGA, Sabin Ilie a atras atenția că nu se poate da vina pe ghinion pentru ratarea calificării.

Sabin Ilie nu are milă de jucătorii Universității Craiova, pe care îi critică dur după eșecul cu Ararat Armenia

Ca să te califici trebuie să joci foarte bine sau excelent. N-au învățat nimic din tur. O dăm pe ghinion. Spune-mi o ocazie mare pe care a avut-o Craiova. Cu niște șuturi amețite pe acolo? Este greșeala cuiva, s-a apucat sa fugă Romanchuk. E foarte greu, nu dau vina pe ghinion.

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Jocul Craiovei nu a spart gura târgului. Erau momente când erau 2 contra 5. Eu am spus în minutul 60 că nu se califică. Ararat Armenia cum a jucat la Craiova în tur așa a jucat și acum. Armenii n-au calitate pe ultima pasă”, a explicat Sabin Ilie.

Prezent și el în studio, antrenorul Eugen Neagoe a remarcat cum Ararat Armenia este o echipă mult mai slabă decât multe din Superliga, cu toate acestea armenii au eliminat doi ani la rând din competițiile europene pe Universitatea Cluj și pe Universitatea Craiova.

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Eugen Neagoe nu crede că Ararat Armenia este o echipă mai valoroasă decât Universitatea Craiova sau U Cluj

, din fotbal, din România. Era singura echipă care ne-a reprezentat în cupele europene, toți aveam așteptări mari să ajungă în Europa League. Dezamăgirea e că ai întâlnit o echipă modestă, sincer. O echipă care și în campionatul noastră dacă ar juca ar avea probleme.

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Chiar dacă sunt echipe în insolvență și cu probleme financiare. Ce dacă-i campioana Armeniei. Dacă e campioana din Andorra ne e frică și de ăia? Nu pot să cred că jucătorii lui Ararat Armenia sunt mai buni ca ei ai lui U Cluj sau Universitatea Craiova”, a explicat Neagoe.

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Sabin Ilie îl arată cu degetul pe Ștefan Baiaram, jucător care nu a impresionat în deplasarea de la Erevan

În final, Sabin Ilie l-a criticat pe Ștefan Baiaram, jucător care nu a reușit să impresioneze nici în acest meci. „Ăia când puneau piciorul pe minge. Craiova are un lot foarte bun. Ilie – Să nu ai atitudine să nu poți să dai într-o minge cu capul? S-a văzut și la ei după ce au dat gol, am crezut că începe Revelionul.

Universitatea Craiova are un lot. Au valoare și individual. Ce a făcut Baiaram? Ălea-s șuturi pe poartă? Încercări de șuturi. Din punctul meu de vedere ca fost fotbalist, Baiaram le-a stricat pe toate. A stricat totul”, a răbufnit Sabin Ilie.

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