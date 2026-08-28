Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

I-a distrus pe jucătorii Universității Craiova după eșecul cu Ararat: „Cea mai mare prostie! Am spus din minutul 60 că nu se califică”

Universitatea Craiova a pierdut calificarea în grupa Europa League după 0-1 în deplasare cu Ararat Armenia, dintr-o lovitură de la 11 metri în minutul 90+8. Sabin Ilie nu a avut milă de olteni după joc.
Flaviu Popa
28.08.2026 | 11:52
Ia distrus pe jucatorii Universitatii Craiova dupa esecul cu Ararat Cea mai mare prostie Am spus din minutul 60 ca nu se califica
EXCLUSIV FANATIK
Jucătorii Craiovei, criticați de Sabin Ilie după meciul cu Ararat Armenia
ADVERTISEMENT

Fostul mare fotbalist mărturisește că este dezamăgit de tactica aleasă de antrenorul Coelho, dar și de modul în care jucătorii au părut fricoși și nu au mers peste armeni. Mai mult, într-o discuție în direct la FANATIK SUPERLIGA, Sabin Ilie a atras atenția că nu se poate da vina pe ghinion pentru ratarea calificării.

Sabin Ilie nu are milă de jucătorii Universității Craiova, pe care îi critică dur după eșecul cu Ararat Armenia

Ca să te califici trebuie să joci foarte bine sau excelent. N-au învățat nimic din tur. O dăm pe ghinion. Spune-mi o ocazie mare pe care a avut-o Craiova. Cu niște șuturi amețite pe acolo? Este greșeala cuiva, s-a apucat sa fugă Romanchuk. E foarte greu, nu dau vina pe ghinion.

ADVERTISEMENT

Jocul Craiovei nu a spart gura târgului. Erau momente când erau 2 contra 5. Eu am spus în minutul 60 că nu se califică. Ararat Armenia cum a jucat la Craiova în tur așa a jucat și acum. Armenii n-au calitate pe ultima pasă”, a explicat Sabin Ilie.

Prezent și el în studio, antrenorul Eugen Neagoe a remarcat cum Ararat Armenia este o echipă mult mai slabă decât multe din Superliga, cu toate acestea armenii au eliminat doi ani la rând din competițiile europene pe Universitatea Cluj și pe Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT
Ce spune un expert în securitate despre vizita șefului CIA la Moscova: „Nu...
Digi24.ro
Ce spune un expert în securitate despre vizita șefului CIA la Moscova: „Nu a fost o negociere. Vom vedea dacă Putin a înțeles mesajul”

Eugen Neagoe nu crede că Ararat Armenia este o echipă mai valoroasă decât Universitatea Craiova sau U Cluj

„Dezamăgirea cea mai mare a tuturor oamenilor din sport, din fotbal, din România. Era singura echipă care ne-a reprezentat în cupele europene, toți aveam așteptări mari să ajungă în Europa League. Dezamăgirea e că ai întâlnit o echipă modestă, sincer. O echipă care și în campionatul noastră dacă ar juca ar avea probleme.

ADVERTISEMENT
Mihai Neșu a decis să vorbească, după 14 ani: adevărul nespus despre divorțul...
Digisport.ro
Mihai Neșu a decis să vorbească, după 14 ani: adevărul nespus despre divorțul care i-a schimbat viața

Chiar dacă sunt echipe în insolvență și cu probleme financiare. Ce dacă-i campioana Armeniei. Dacă e campioana din Andorra ne e frică și de ăia? Nu pot să cred că jucătorii lui Ararat Armenia sunt mai buni ca ei ai lui U Cluj sau Universitatea Craiova”, a explicat Neagoe.

ADVERTISEMENT

Sabin Ilie îl arată cu degetul pe Ștefan Baiaram, jucător care nu a impresionat în deplasarea de la Erevan

În final, Sabin Ilie l-a criticat pe Ștefan Baiaram, jucător care nu a reușit să impresioneze nici în acest meci. „Ăia când puneau piciorul pe minge. Craiova are un lot foarte bun. Ilie – Să nu ai atitudine să nu poți să dai într-o minge cu capul?  S-a văzut și la ei după ce au dat gol, am crezut că începe Revelionul.

Universitatea Craiova are un lot. Au valoare și individual. Ce a făcut Baiaram? Ălea-s șuturi pe poartă? Încercări de șuturi. Din punctul meu de vedere ca fost fotbalist, Baiaram le-a stricat pe toate. A stricat totul”, a răbufnit Sabin Ilie.

ADVERTISEMENT

I-a distrus pe jucătorii Universității Craiova după eșecul cu Ararat

Gestul lui Mihai Rotaru din vestiar la 20 de minute după Ararat-Armenia –...
Fanatik
Gestul lui Mihai Rotaru din vestiar la 20 de minute după Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1-0
Omul care a refuzat 400.000 de euro de la FCSB pentru Deian Sorescu...
Fanatik
Omul care a refuzat 400.000 de euro de la FCSB pentru Deian Sorescu va decide transferurile lui Cordea și Korenica de la CFR Cluj
Oficial: TVR, lovitură pe piața media! A bătut Digi Sport și va transmite...
Fanatik
Oficial: TVR, lovitură pe piața media! A bătut Digi Sport și va transmite competițiile iubite de milioane de români
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
A anunțat în direct că Becali i-a găsit înlocuitor lui Baciu la FCSB:...
iamsport.ro
A anunțat în direct că Becali i-a găsit înlocuitor lui Baciu la FCSB: 'Trage de el să vină!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!