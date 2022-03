I-a explodat cota lui Octavian Popescu după debutul în echipa naţională! Cât valorează acum perla lui Gigi Becali de la FCSB

a fost convocat în premieră de selecționerul Edi Iordănescu la echipa națională a României și a debutat sub tricolor în meciul amical cu Grecia.

Deși a jucat doar 40 de minute, iar în partida cu Israel nu a fost utilizat, ceea ce i-a stârnit furia lui Gigi Becali în FANATIK, cota „perlei” FCSB-ului pur și simplu a explodat peste noapte!

Octavian Popescu, creștere uriașă pe Transfermarkt după debutul la naționala României: 1,1 milioane de euro pentru 40 de minute!

Înainte să fie convocat pentru dubla amicală cu Grecia și Israel, mijlocașul ofensiv de doar 19 ani era evaluat conform Transfermarkt la 1,9 milioane de euro.

După debutul în tricoul României, pe 29 martie cota lui Octavian Popescu a crescut exponențial cu mai bine de un milion de euro și a ajuns la 3 milioane, ceea ce spune multe despre potențialul uriaș al jucătorului.

Astfel, Octavian Popescu a intrat direct în din Casa Pariurilor Liga 1, după Florin Tănase (5,5 milioane), Darius Olaru (4 milioane), Andrei Burcă (3,7 milioane), Florinel Coman (3,5 milioane).

Octavian Popescu, rezervă neutilizată în Israel, spre disperarea lui Gigi Becali: „Să stea acasă. O să mânănce bătaie de la toţi!”

Patronul FCSB și-a declarat nemulțumirea și l-a atacat pe Edi Iordănescu pentru că nu l-a folosit pe Octavian Popescu la Netanya, iar naționala a fost egalată după ce a condus cu 2-0: „Când e batjocorit un jucător de-ai mei pe care vreau să iau bani nu sunt bucuros. Tavi Popescu este jucător cum era Messi la Barcelona. N-ai voie… Vrei să câştigi meciuri? Bagă-l pe Tavi Popescu. Câştigă meciuri singuri el. Dacă nu ai inteligenţa asta, stai acasă mereu.

N-ai voie. Ascultă… Sunt jucători valoroşi, jucători buni şi genii. Tavi este geniul care câştigă meciuri singur. Cum a intrat el n-ai văzut că se distrează cu mingea? Trebuie să începi cu el, nu e vorba că e posibil ca în meciurile următoare să începi cu el.

Trebuie să fii antrenor şi să ştii fotbal. Când ai răutăţi… Dumnezeu… Nu mai am chef de nimic. Dacă Tavi Popescu este băgat în repriza a doua, nu mai am chef să mai vorbesc despre fotbal. Să stea Edi Iordănescu acasă dacă Tavi Popescu e rezervă. Dacă Tavi e rezervă numai aşa o să păţească. O să mănânce bătaie de la toţi şi egaluri. Când pe Messi îl ţii pe bancă şi îl bagi 10 minute asta te costă. Că te vede Dumnezeu că faci nedreptate”, a “tunat” Becali în FANATIK.

TaviPopescu a prins curaj după debutul la națională: „Cea mai mare dorință e să ajung cu naționala la CM și să o calific eu!”

a fost în culmea fericirii după debutul la națională, mai ales că a avut o evoluție apreciată și visează să fie noul lider al echipei naționale a României: „Nu am primit încă nici un botez. A fost un meci frumos, atmosferă frumoasă, păcat că nu am reușit să câștigăm. Am dormit foarte liniștit, nu am avut emoții, am dormit și la prânz. Așteptam convocarea, eram pregătit și sunt fericit că am debutat.

Forin Tănase m-a ajutat să mă integrez foarte bine în lot. Selecționerul mă cunoștea de la echipa de club, mă ajută foarte mult și el și tot staff-ul.

Am început foarte bine anul, am marcat câteva goluri importante și frumoase și sunt foarte fericit. E cea mai mare dorință să ajung cu naționala României la Cupa Mondială și să o calific eu. Cred că se va întâmpla”, a spus noul star al FCSB după România – Grecia.

Echipa națională a României rămâne în continuare principala rampă de lansare pentru jucători

Deși echipa națională a României e departe de rezultatele de altă dată, cazul lui Octavian Popescu este cel mai bun exemplu că meciurile sub „tricolor” rămân în continuare cea mai bună rampă de lansare pentru un transfer în străinătate.

Astfel, dacă Gigi Becali își dorește să dea lovitura cu Octavian Popescu, „perla” FCSB-ului trebuie să joace din ce în ce mai mult pentru România și să aibă cât mai multe reușite, mai ales că în ultimii ani echipa nu a avut rezultate bune în cupele europene, iar titlul este deja departe.