I-a făcut „bronzați” pe rapidiști și acum intervine în scandalul din Giulești, dintre Alex Dobre și suporteri

Dorinel Munteanu (57 de ani), fostul tehnician de la Oțelul și Sepsi, în prezent liber de contract, a fost chestionat cu privire la conflictul , la finalul înfrângerii bucureștenilor, 1-2, cu Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

Dorinel Munteanu se ia de Alex Dobre, fotbalistul Rapidului care a intrat în conflict cu suporterii

Prima înfrângere a sezonului a adus mulți nervi la trupa patronată de Dan Șucu. Fanii i-au certat pe jucători, iar . Schimbul de replici a fost dur și a adus jigniri de ambele părți, după cum reiese din imaginile apărute în mediul online.

Toată această situația nu a fost pe placul lui Dorinel Munteanu, care le ține partea suporterilor. Reacția lui „Munti” e cu atât mai surprinzătoare, având în vedere că în trecut a avut un conflict cu suporterii Rapidului, pe care i-a și jignit în declarații, când a spus că sunt „mai bronzați”.

ADVERTISEMENT

”Din punctul meu de vedere, nu știu exact câți ani are, pentru Dobre nu este în regulă să închidă gura suporterilor. E foarte bun fotbalist, dar nu este un lider care să facă liniște. Era mai bine să stea liniștit, să se ducă pe drumul lui și să facă un joc bun la meciul următor. Încă nu e timpul lui, n-are el cum să calmeze spiritele.

Și eu am avut un caz similar la Galați. Erau ultimele meciuri când am fost la echipă. Un suporter a sărit în teren să îi înjure pe fotbaliști și i-am zis `Ce cauți tu aici să îi înjuri pe jucători?`. Să demonstreze că e cel mai bun la meciul cu Petrolul și după aia să iasă în față”, a spus Dorinel Munteanu, la

ADVERTISEMENT

Peluza Sud de la Rapid, „război” cu șefii clubului

Suporterii s-au certat și cu forțele de ordine la partida pe care Rapid a jucat-o contra celor de la Hermannstadt. Concret, la Peluza Sud, acolo unde mai multe brigăzi de ultrași activează de ceva timp, a existat un conflict cu forțele de ordine. Se pare că măsurile restrictive pe care conducătorii echipei le-au impus nu îi mulțumesc pe suporteri, care acuză faptul că libertatea le este îngrădită după aceste decizii care au fost luate de Dan Șucu & CO.

ADVERTISEMENT

De altfel, nu este prima dată când există diferențe de opinie între cei care decid la Rapid și suporterii care populează Peluza Sud. Acestora li s-a interzis să intre cu bannerele care sunt afișate la fiecare meci în care ultrașii își fac apariția. Daniel Carciug, oficial formației bucureștene, este considerat a fi unul dintre principalii vinovați pentru că există conflictele dintre fani și conducerea clubului de lângă Podul Grant.