Sport

I-a fost coleg de cameră la Inter și îi prevede un viitor fabulos: ”Cristi Chivu va fi într-o zi selecționerul României”

Cristi Chivu (45 de ani) este în cea mai bună perioadă a sa ca antrenor. Însă, un fost coechipier de la Inter îl vede în viitor în postura de selecționer al naționalei României.
Traian Terzian
02.10.2026 | 09:25
Ia fost coleg de camera la Inter si ii prevede un viitor fabulos Cristi Chivu va fi intro zi selectionerul Romaniei
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Cristi Chivu (45 de ani), văzut ca selecționer al naționalei României. Sursă foto: Hepta
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Parcursul extraordinar pe care l-a avut în primul sezon pe banca tehnică a lui Inter l-a pus pe Cristi Chivu într-o lumină foarte bună. Iar fostul său coleg de cameră îl anunță ca selecționer al reprezentativei României.

Cristi Chivu, văzut ca viitor selecționer al României

Fostul mare mijlocaș olandez Wesley Sneijder (42 de ani) a povestit despre Cristi Chivu că a fost un lider înnăscut încă din perioada când era jucător și este convins că fostul său coechipier va ajunge pe banca naționalei României.

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”Sunt sigur că va deveni într-o zi antrenorul echipei naționale. Nu era genul care să încerce să se impună sau să vorbească prea mult cu antrenorii: prefera să observe și să țină lucrurile pentru el. Dar când discutam despre fotbal, mi-am dat seama imediat cât de inteligent era.

A ajuns la Ajax la o vârstă foarte fragedă și a devenit imediat căpitan: un lider înnăscut, cu o mare carismă. Pe teren, conducea echipa din defensivă, iar în afara ei, era un adevărat gentleman. Aveam nevoie de jucători de genul ăsta”, a declarat Sneijder, conform tuttomercatoweb.com.

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Ce făcea Chivu în cantonamentele cu Inter

Cei doi au fost colegi de cameră în perioada petrecută ca jucători la Inter, iar fostul internațional olandez își amintește despre Chivu că stătea mai tot timpul de vorbă cu prietena sa, Adelina, cea care i-a devenit mai apoi soție.

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”La centrul de antrenament dormeam mereu în aceeași cameră. Un pat într-o parte, un pat în cealaltă și televizorul atârnat deasupra. Dar nu-i păsa ce se vedea la televizor: era mereu pe laptop, vorbind cu prietena lui. Îi spunea în românește: ‘Ce faci, draga mea?’”, a povestit Wesley Sneijder.

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Chivu vrea al treilea trofeu cu Inter

După ce în sezonul precedent a reușit eventul cu Inter, campionat – Cupa Italiei, Cristi Chivu va avea ocazia să-și treacă în palmares un nou trofeu. Pe 22 decembrie, ”nerazzurrii” vor întâlni Lazio în Supercupa Italiei, partidă care se va disputa pe stadionul ”Giuseppe Meazza” din Milano.

Trupa tehnicianului român a început tare și noul sezon din Serie A, instalându-se în fruntea clasamentului alături de AS Roma. În primele cinci etape, ambele formații au realizat câte patru victorii și au remizat în duelul direct.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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