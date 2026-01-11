I-a fost rivală lui Gabi Tamaș la Asia Express și acum dă cărțile pe față. Ce spune despre relația cu Leonardo DiCaprio

ADVERTISEMENT

Alina Pușcău este un fotomodel apreciat la nivel internațional. Frumoasa brunetă i-a fost rivală lui Gabi Tamaș în competiția Asia Express, difuzată de postul de televiziune Antena 1. Acum, vedeta dă cărțile pe față despre o relație sentimentală.

Rivala lui Gabi Tamaș, detalii despre legătura cu Leonardo DiCaprio

Gabi Tamaș și Alina Pușcău s-au numărat printre concurenții de pe Drumul Eroilor, show moderat de Irina Fodor. Celebrul fotbalist a acceptat o altă provocare după ce a luat trofeul cel mare. Îl are rival pe un alt sportiv.

Cunoscutul jucător de fotbal face parte din echipa Faimoșilor de la Survivor România, luptându-se cu Adi Petre. Acesta este de partea Războinicilor,

Pentru a lua parte la această competiție . Revenind la Asia Express, acesta a avut-o drept rivală pe frumoasa vedetă. Fotomodelul este un nume renumit în afara granițelor țării noastre.

Modelul a reușit să bifeze contracte avantajoase în carieră. Și în planul amoros a avut parte de legături speciale. Invitată într-un podcast, Alina Pușcău a dat informații neașteptate despre relația cu un actor de la Hollywood.

Alina Pușcău, despre relația cu Leonardo DiCaprio

Alina Pușcău s-a iubit cu Leonardo DiCaprio, celebru pentru rolurile pe care le-a interpretat de-a lungul timpului. Starul și-a câștigat notorietatea după rolul din Titanic, film care a spart box office-urile la finalul anilor ’90.

Aceea a fost perioada în care actorul american a întâlnit-o pe frumoasa româncă. Fotomodelul în vârstă de 44 de ani își dorea enorm o carieră în industria cinematografică. Astfel, între cei doi artiști s-a înfiripat o relație.

„Pe Leo l-am cunoscut la 16 ani, cum l-am cunoscut pe Vin (n.r. Diesel), unul după altul au venit. Este un băiat foarte inteligent, foarte retras, foarte rușinos, dar foarte real. Foarte sufletist și foarte real.

Dar în același timp este și un copil, am fost parcă frați în altă viață pentru că suntem la fel. Când discutăm parcă suntem la fel, suntem oglindă în oglindă și parcă prea te sperii când te vezi pe tine.

Și am cunoscut-o și pe mama lui, o femeie foarte puternică. Noi am fost pe diferite drumuri. Adică chiar dacă ne conectam, vorbeam că eram la fel, el mă vedea cum era el, eu îl vedeam cum eram eu”, a povestit Alina Pușcău, la .

„Eu aveam egoul meu, eram în competiție”

„Nu îl vedeam ca bărbat, întotdeauna l-am văzut ca pe un copil și ca pe un prieten. Eu aveam egoul meu și el pe al lui, eram în competiție, dar ne-am învârtit în aceleași cercuri ani de zile și mulți ziceau: «Băi, dar voi doi sunteți chiar la fel».

Noi «nu, cred că ne și băteam». Dacă suntem împreună doi scorpioni se dau cap în cap. Îmi place că înveți multe de la el, este deștept, inteligent, cel mai bun actor din generația noastră.

Dar îl văd diferit de cum îl văd alții. Eu nu îl văd faimos, ci exact cum este el”, a completat Alina Pușcău, în același podcast de pe YouTube.