I-a ieșit pariul lui Gigi Becali! Marius Baciu, prima reacție după ce a calficat-o pe FCSB în Conference League. „Vrând-nevrând sunt aici”

Marius Baciu a vorbit după victoria dramatică a FCSB cu Dinamo și calificarea în preliminariile Conference League. Tehnicianul și-a lăudat jucătorii. „Am avut nevoie de acest spirit”.
Alex Bodnariu
30.05.2026 | 00:04
Marius Baciu este antrenorul care a salvat sezonul celor de la FCSB. Numit în urmă cu doar câteva zile pe banca roș-albaștrilor, tehnicianul a reușit să califice echipa în preliminariile cupelor europene. Acesta și-a lăudat jucătorii la finalul partidei cu Dinamo.

A preluat echipa în plină criză și a calificat-o în Europa! Marius Baciu, alesul perfect al lui Gigi Becali

După ce Mirel Rădoi și-a dat demisia de la FCSB, postul de antrenor a rămas vacant. Lucian Filip a ocupat pentru câteva runde locul de pe banca tehnică. Până la urmă, Gigi Becali a decis să îi ofere un contract lui Marius Baciu, fostul fundaș al roș-albaștrilor.

Cu el pe bancă, FCSB a reușit să o învingă pe FC Botoșani în semifinalele barajului pentru Conference League, iar în marea finală roș-albaștrii au trecut cu 2-1 de Dinamo după 120 de minute. Tehnicianul a reușit astfel să califice formația din Capitală în cupele europene.

Ce a declarat Marius Baciu după ce a calficat-o pe FCSB în Conference League

La finalul jocului cu Dinamo, Marius Baciu a ținut să își laude jucătorii pentru efortul depus, dar și pentru faptul că au reușit să se recupereze foarte rapid după încărcătura fizică acumulată. Tehnicianul a spus câteva cuvinte și despre viitorul său.

„Tavi Popescu a făcut un joc de excepție, doar că a avut o problemă, plus o lovitură. Și ne-a fost frică, iar de aceea am preferat jucători cu experiență în benzi. Sunt foarte fericit, FCSB merita să fie în Europa. La ce emulație a fost, toată lumea mi-a dat mesaje de încurajare, din toate colțurile lumii, din Germania, de oriunde. Am avut nevoie de acest spirit.

Toată lumea a fost pregătită pentru acest succes. Eu îl văd pe Ofri un jucător foarte inteligent și pe Thiam, la fel. Sunt două victorii extraordinare. Vrând-nevrând sunt aici. Nu sunt Mister, pentru a fi Mister e mult de muncit. Mircea Lucescu, Cornel Dinu, ei sunt. Mie să-mi spuneți Marius”, a declarat Baciu la Digi Sport.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
