„I-a încurcat și pe Farul, și pe FCSB”. Analiză pe toate fețele a situației în care a ajuns Denis Alibec: „Acum era între primele 6”

Giovanni Becali a pus lupa pe Denis Alibec. Atacantul, care a venit în vară la FCSB, traversează o formă horror. Ce crede impresarul că se va întâmpla de la iarnă cu fotbalistul din Mangalia
Cristian Măciucă
25.10.2025 | 21:30
Giovanni Becali nu vede cu ochi buni transferul lui Denis Alibec la FCSB. „Don Giovanni” l-a pus la zid pe atacantul în vârstă de 34 de ani, care întârzie să se ridice la nivelul așteptărilor.

Denis Alibec, pus la zid după transferul la FCSB

„Alibec i-a încurcat și pe Farul și pe FCSB. Dacă rămânea la Farul, probabil Farul era în primele 6. La Farul era titular, era boss. Își permita orice și să dea din mâini. Problema e de bani. Hagi nu putea niciodată să îi dea atât. E adevărat că avea un contract separat de restul jucătorilor de la Hagi. Dar când vine FCSB și Gigi îți oferă de nu știu câte ori mai mult ca Hagi, te tentează și banii. La vârsta lui…

Visul de Champions League, joci în Europa League. Mulți visau ‘Dacă ajung acolo’. Dar Europa League era mai aproape de ei decât Champions League. Îți dai seama că aveau prime de 100-150 de mii de euro. Asta i-a încurcat și pe Farul, dar banii sunt ochiul… E o vorbă. Bine, erau și bani, și o echipă mai bună, și alte pretenții”, a declarat Ioan Becali, la „GIOVANNI SHOW”. 

Ce salariu are Denis Alibec la FCSB

La FCSB, Gigi Becali îl plătește regește pe Denis Alibec. Atacantul născut la Mangalia este unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști ai campioanei. Lunar, Alibec încasează 25.000 de euro, la fel ca Darius Olaru și Daniel Bîrligea. Doar Florin Tănase are un salariu mai mare, 30.000 de euro pe lună.

„Bine, a fost și accidentat. Are o vârstă. El trebuie să mai tragă să mai joace câțiva ani. Să își consolideze bugetul, capitalul. Și să facă o școală de antrenori… Ce să facă după fotbal? Poate să rămână în fotbal. Director sportiv, antrenor, ceva. Trebuie să rămână în fotbal. Sau să se facă comerciant. Cu banii pe care îi are să cumpere hoteluri, apartamente”, a adăugat „Don Giovanni”.

Alibec s-a împăcat cu fanii celor de la FCSB

Pe lângă forma slabă arătată de când a revenit la FCSB, Denis Alibec a reușit să intre și în gura suporterilor. Atacantul s-a certat la finalul meciului pierdut cu Metaloglobus, scor 2-1. Marea împăcare a avut însă loc la partida cu Bologna.

Deși n-a jucat niciun minut împotriva fostei sale echipe din sezonul 2013-2014, Denis Alibec a mers la final în fața Peluzei Nord. Fotbalistul în vârstă de 34 de ani le-a cerut scuză lui Mustață & Co. și a primit o eșarfă roș-albastră părăsind gazonul în aplauzele fanilor.

  • 10 meciuri și 1 assist are Denis Alibec în acest sezon la FCSB
  • 600 de mii de euro e cota de piață a atacantului, conform transfermarkt.com

