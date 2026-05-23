I-a luat fața lui Cristiano Ronaldo, în anul în care portughezul a câștigat primul titlu în Arabia Saudită

João Félix a fost desemnat jucătorul sezonului în Liga Pro din Arabia Saudită, devansându-l pe colegul său de la Al Nassr și din naționala Portugaliei, Cristiano Ronaldo. Verdictul a fost anunțat la o zi după ce João Félix și Ronaldo au ajutat echipa Al Nassr să câștige titlul în Liga Pro din Arabia Saudită.

. Ronaldo a marcat de două ori în victoria cu 4-1 a echipei Al Nassr împotriva echipei Damac, asigurând titlul pentru formația care a terminat cu două puncte în fața rivalei Al Hilal. Cele două goluri au dus totalul sezonului pentru CR7, care are 41 de ani, la 28 de goluri.

un record în campionat, ceea ce probabil a cântărit în alegerea lui ca cel mai bun fotbalist din campionat. El i-a devansat, de asemenea, în cursa pentru titlul de cel mai bun fotbalist din arabia Saudită, pe atacantul columbian Julián Quiñones și pe atacantul englez Ivan Toney, care au terminat pe primul și, respectiv, al doilea loc în cursa pentru titlul de golgheter.

Acesta a fost primul sezon al lui João Félix în Arabia Saudită, după ce a venit de la Chelsea pentru suma de 30 de milioane de euro și a semnat un contract pe doi ani. „Antrenorul mi-a dat foarte multă încredere. M-a pus să joc în rolul de a conduce echipa, pentru a ajuta echipa, pentru a fi unul dintre punctele forte ale echipei. Și cred că, atunci când se întâmplă asta, lucrurile merg bine”, a spus fotbalistul de 26 de ani.

Jorge Jesus pleacă de la Al Nassr

Antrenorul echipei Al Nassr, Jorge Jesus, a câștigat și el un trofeu, fiind desemnat antrenorul sezonului. După ce a condus echipa Al Nassr la titlu, antrenorul portughez a confirmat că însă că va părăsi echipa.

„Aceasta este o victorie pentru toată lumea, și în special pentru Cristiano, deoarece el nu câștigase încă niciun titlu în Arabia Saudită”, a declarat Jesus. „Am acceptat această provocare doar pentru că i-am spus că îl voi ajuta să devină campion: «Hai să câștigăm titlul și apoi voi pleca», ceea ce se va întâmpla. Pentru mine s-a terminat”, a afirmat el.

Grație titlului câștigat cu Al Nassr, Cristiano Ronaldo a urcat în topul fotbaliștilor cu cele mai multe trofee. În toată cariera lui, CR7 a strâns 35 de trofee, cu 13 mai puțin decât rivalul Lionel Messi, care are 48 de titluri în cariera sa.