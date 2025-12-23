Sport

I-a luat trofeul fiicei lui Andrei Nicolescu la Vocea României și merge la FCSB – Fenerbahce! Nepoata lui Dorin Goian este o mare fană a campioanei

Alessia Pop a câștigat „Vocea României” după un duel cu fiica lui Andrei Nicolescu și va fi prezentă la FCSB – Fenerbahce. Nepoata lui Dorin Goian este o fană înfocată a campioanei.
Alex Bodnariu
23.12.2025 | 15:08
Ia luat trofeul fiicei lui Andrei Nicolescu la Vocea Romaniei si merge la FCSB Fenerbahce Nepoata lui Dorin Goian este o mare fana a campioanei
SPECIAL FANATIK
Alessia Pop, invitată în peluză la FCSB - Fenerbahce. Gigi Mustață a făcut anunțul
ADVERTISEMENT

Alessia Pop este marea câștigătoare din finala „Vocea României”. Suceveanca a învins-o pe Eva, fiica lui Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, iar Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB, i-a pregătit o surpriză de proporții. Talentata cântăreață va fi invitată de onoare la meciul roș-albaștrilor cu Fenerbahce, din Europa League.

Finală Dinamo – FCSB la Vocea României!

A fost un duel interesant în marea finală de la „Vocea României”. Eva, fiica lui Andrei Nicolescu, și Alessia Pop, nepoata lui Dorin Goian, s-au luptat pentru marele trofeu. Până la urmă, artista din Suceava a fost mai votată de telespectatori și a pus mâna pe premiu.

ADVERTISEMENT

Alessia Pop a făcut parte din echipa lui Tudor Chirilă la „Vocea României”. Artista de 16 ani încă este elevă la Liceul de Arte „Ciprian Porumbescu” din Suceava. Pe lângă muzică, aceasta mai are și o altă mare pasiune. Nepoata lui Dorin Goian adoră să meargă la meciurile de fotbal.

Gigi Mustață, liderul galeriei FCSB, a precizat că Alessia ține cu FCSB, campioana României, și merge adesea pe stadion atunci când roș-albaștrii joacă în deplasare pe arene din apropierea Sucevei. Suporterii formației din Capitală au votat-o în număr masiv în finală.

ADVERTISEMENT
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic...
Digi24.ro
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin

Alessia Pop, invitată în peluză la FCSB – Fenerbahce

În plus, Alessia va avea parte și de o surpriză. Gigi Mustață a transmis că artista va primi o invitație la meciul de cinci stele pe care FCSB îl va juca în ianuarie, în Europa League, pe Arena Națională, în fața celor de la Fenerbahce.

ADVERTISEMENT
La 36 de ani de la Revoluție, s-a aflat totul: ce a cerut...
Digisport.ro
La 36 de ani de la Revoluție, s-a aflat totul: ce a cerut Valentin Ceaușescu și cine l-a ajutat cu bani

„Mulțumesc suporterilor care au votat-o pe Alessia, iar acum vă dau marele anunț. Vocea României, Alessia Pop, o campioană, va fi alături de noi în Peluza Nord la meciul cu Fenerbahce. Este invitata mea de onoare. Deja a acceptat fericită invitația mea. Este stelistă de când s-a născut.

Nici nu a știut ce am făcut pentru ea, pentru că nu a comunicat prea mult cu familia înaintea finalei. Mergea mereu la meciurile noastre când jucam aproape de Suceava. Campioana va fi alături de campioni, normal”, a precizat Gigi Mustață în emisiunea Templul Sportului.

ADVERTISEMENT
Fosta soție a lui Tom Brady s-a căsătorit în mare secret. Cine este...
Fanatik
Fosta soție a lui Tom Brady s-a căsătorit în mare secret. Cine este bărbatul alături de care a devenit mamă a treia oară
Universitatea Craiova nu e doar lider pe teren, ci și pe stadion! Clasamentul...
Fanatik
Universitatea Craiova nu e doar lider pe teren, ci și pe stadion! Clasamentul echipelor cu cea mai mare medie a numărului de spectatori la final de 2025
Cine e fostul atacant de la FCSB cu care se duelează Gabi Tamaș...
Fanatik
Cine e fostul atacant de la FCSB cu care se duelează Gabi Tamaș la Survivor România. Nu a ”prins” loc în echipa Faimoșilor
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Uluitor! FCSB l-a împrumutat la o altă echipă și a fost cazat la...
iamsport.ro
Uluitor! FCSB l-a împrumutat la o altă echipă și a fost cazat la un azil de bătrâni
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!