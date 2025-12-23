I-a luat trofeul fiicei lui Andrei Nicolescu la Vocea României și merge la FCSB – Fenerbahce! Nepoata lui Dorin Goian este o mare fană a campioanei

ADVERTISEMENT

Alessia Pop este marea câștigătoare din finala „Vocea României”. Suceveanca a învins-o pe Eva, fiica lui Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, iar Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB, i-a pregătit o surpriză de proporții. Talentata cântăreață va fi invitată de onoare la meciul roș-albaștrilor cu Fenerbahce, din Europa League.

Finală Dinamo – FCSB la Vocea României!

Eva, fiica lui Andrei Nicolescu, și Alessia Pop, nepoata lui Dorin Goian, s-au luptat pentru marele trofeu. Până la urmă, artista din Suceava a fost mai votată de telespectatori și a pus mâna pe premiu.

Artista de 16 ani încă este elevă la Liceul de Arte „Ciprian Porumbescu” din Suceava. Pe lângă muzică, aceasta mai are și o altă mare pasiune. Nepoata lui Dorin Goian adoră să meargă la meciurile de fotbal.

Gigi Mustață, liderul galeriei FCSB, a precizat că Alessia ține cu FCSB, campioana României, și merge adesea pe stadion atunci când roș-albaștrii joacă în deplasare pe arene din apropierea Sucevei. Suporterii formației din Capitală au votat-o în număr masiv în finală.

Alessia Pop, invitată în peluză la FCSB – Fenerbahce

În plus, Alessia va avea parte și de o surpriză. Gigi Mustață a transmis că artista va primi o invitație la meciul de cinci stele pe care FCSB îl va juca în ianuarie, în Europa League, pe Arena Națională, în fața celor de la Fenerbahce.

„Mulțumesc suporterilor care au votat-o pe Alessia, iar acum vă dau marele anunț. Vocea României, Alessia Pop, o campioană, va fi alături de noi în Peluza Nord la meciul cu Fenerbahce. Este invitata mea de onoare. Deja a acceptat fericită invitația mea. Este stelistă de când s-a născut.

Nici nu a știut ce am făcut pentru ea, pentru că nu a comunicat prea mult cu familia înaintea finalei. Mergea mereu la meciurile noastre când jucam aproape de Suceava. Campioana va fi alături de campioni, normal”, a precizat Gigi Mustață în emisiunea