I-a oferit Cristiano Ronaldo Georginei cel mai scump inel de logodnă din istoria fotbalului? Top bijuterii spectaculoase primite de iubitele fotbaliștilor celebri

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez sunt logodiți oficial. Fotbalistul de la Al Nassr Riyadh a cerut-o în căsătorie pe frumoasa lui parteneră cu un inel impresionant. Diamantul strălucitor și masiv i-a făcut pe toți să se întrebe dacă pe degetul Georginei se află cel mai scump inel de logodnă din istoria fotbalului.

Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez formează unul dintre cele mai longivive cupluri din lumea mondenă. Povestea de dragoste a celor doi a început în 2017, atunci când Ronaldo a zărit-o pe frumoasa brunetă în magazinul Gucci, acolo unde aceasta lucra.

De-a lungul celor 8 ani de relație, legătura dintre ei a devenit din ce în ce mai profundă. Ronaldo și Georgina au o familie unită, își cresc împreună copiii și tot împreună au reușit să treacă și peste cele mai grele momente din viața lor.

Fiind împreună de atâția ani, fanii celor doi s-au întrebat de multe ori când are de gând Ronaldo să facă marele pas. Fotbalistul a evitat întrebarea cu diplomație, iar în show-ul pe care partenera lui îl are pe Netflix, acesta a spus că „toate vin la timpul lor”. Ei bine, se pare că a avut dreptate.

Cât a costat inelul de logodnă al Georginei Rodriguez

Cristiano Ronaldo nu a mai amânat momentul, așa că a cerut-o de soție pe Georgina Rodriguez. Frumoasa brunetă a postat pe Instagram inelul impresionant, alături de descrierea: „Da, vreau! În această viață și în toate viețile mele!”.

nu are cum să treacă neobservat. Bijuteria are un diamant masiv, ovală. Este un inel de lux, iar potrivit specialiștilor din domeniu, piatra centrală are între 15 și 35 de carate, cu claritate „D Flawless”. Pentru un astfel de inel, Cristiano Ronaldo a plătit aproximativ 5 milioane de dolari.

Topul celor mai scumpe inele de logodnă oferite de fotbaliști

Pentru a-și impresiona partenerele, cei mai cunoscuți fotbaliști din lume s-au asigurat că marea întrebare vine însoțită de o bijuterie pe măsură. Așa se face că multe dintre iubitele lor, unele devenite soții între timp, poartă adevărate comori pe deget.

Wanda Nara se poate lăuda cu unul dintre . Aceasta a primit din partea lui Mauro Icardi un inel cu diamant mare, estimat la aproximativ 250.000 de dolari. Totuși, se pare că bijuteria scumpă nu le-a garantat un mariaj longeviv, cei doi despărțindu-se oficial în iulie 2024.

Tot un inel prețios a primit și Pilar Rubio, partenera lui Sergio Ramos. Fostul căpitan de la Real Madrid a făcut gesturi romantice pe tot parcursul relației. Într-un final, totul a culminat cu oferirea unui inel de logodnă estimat la 400.000 de dolari.

Relația dintre Sergio Ramos și Pilar Rubio a început în 2012. Recent, au apărut zvonuri conform cărora cei doi s-ar fi despărțit, toate fiind alimentate de faptul că aceștia petrec mult timp separat. Totuși, potrivit postărilor lui Ramos, mariajul său cu frumoasa Pilar Rubio nu este „pe butuci”.

Ce fotbalist a oferit cel mai scump inel de logodnă partenerei sale

De departe, cea care se poate lăuda cu unele dintre cele mai scumpe inele de logodnă este Victoria Beckham. Fosta membră Spice Girls a fost copleșită cadouri din partea lui David Beckham.

În momentul în care a decis să facă pasul cel mare, David Beckham s-a asigurat că o impresionează pe aleasa inimii lui. Surprinzător sau nu, Beckham i-a oferit Victoriei nu unul, ci 15 inele de logodnă. Primul dintre ele a costat 85.000 de dolari. Cel mai recent, oferit în 2010, l-a costat pe David Beckham 5 milioane de dolari.

Date fiind prețurile amețitoare menționate, se pare că bătălia pentru cel mai scump inel de logodnă din istoria fotbalului se dă între Cristiano Ronaldo și David Beckham. La un calcul simplu, colecția de inele de logodnă a Victoriei Beckham depășește cu mult valoarea inelului primit de Georgina Rodriguez.

Cât a costat inelul pe care Lionel Messi i l-a oferit Antonellei

În schimb, Lionel Messi, un alt nume faimos din lumea fotbalului, a ales să fie mult mai discret și să nu vorbească despre valoarea inelului de logodnă oferit Antonellei. Lionel Messi și Antonella sunt rezervați atunci când vine vorba de viața personală și țin doar pentru ei achizițiile de lux sau cadourile.

Experții au analizat valoarea inelului primit de Antonella Roccuzzo pe baza designului sau a caracteristicilor. Din păcate, nu au putut oferi o valoare exactă. Drept dovadă, în continuare, prețul său rămâne un mister.