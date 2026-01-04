I-a prins jucând pe toți marii fotbaliști români și a dat verdictul. Cine a fost mai mare dintre Ozon, Dobrin, Balaci și Hagi? Cum arată topul mondial

ADVERTISEMENT

În 100 de ani, un om ce trăiește atât a văzut multe, mai ales într-un domeniu precum fotbalul. Ion Ionescu, românul care a atins centenarul în toamna anului 2025, a spus totul despre cel mai tare fotbalist din țară, dar și din străinătate. Ce alte povești remarcabile din fotbal a mai spus, de fapt.

Românul de 100 de ani a spus totul despre FCSB și Gigi Becali

Ion Ionescu, ajuns la 100 de ani, încă este la curent cu fotbalul, atât din România, cât și din străinătate. Fost economist și afacerist român, acesta are o sumedenie de amintiri și povești captivante în secolul de viață împlinit în toamna anului 2025.

ADVERTISEMENT

Întrebat cu cine simpatizează în acest moment din țară, Ion Ionescu a mărturisit în primul rând că este suporter al echipei naționale. La nivel de club, el a spus că, la fel ca fiul său, ține cu FCSB. Cum l-a caracterizat însă pe Gigi Becali.

„La fotbal țin cu echipa națională. Am fost cu Steaua ceva. Am fost cu Steaua din tinerețe, Steaua era cea mai tare atunci și afară era. Ne reprezenta Steaua. Fiul meu ține cu Steaua lui Gigi, și eu la fel, chiar dacă nu mă mai uit.

ADVERTISEMENT

El e un tip aiurea, cum să zic eu. El iese când așa, când așa, trage cu biserica. E bine că trage cu biserica, da, da, da. Dă și bani la biserică. E un om mai alunecos așa”, a spus inițial Ion Ionescu.

ADVERTISEMENT

Prima echipă de fotbal cu care a ținut și amintiri fabuloase cu marele Titus Ozon

Ulterior, românul de 100 de ani a spus și numele primei echipe pe care a îndrăgit-o în tinerețea sa, anume Unirea Tricolor. Tot legat de acea perioadă a vorbit și despre prietenia sa cu care ne-a părăsit însă în toamna anului 1996.

„Prima echipă cu care am ținut a fost Unirea Tricolor în Obor, ia-mă nene și pe mine! Am jucat fotbal, pe maidan, cu Titus Ozon. N-am fost fotbalist profesionist, am rămas în meseria mea.

ADVERTISEMENT

Aveam un văr în Baicului, unde era născut și Titus. Când mai mergeam pe acolo îi găseam jucându-se fotbal cu nasturii. Era un teren viran între mai multe case și acolo mă jucam cu Titus Ozon cu mingea de cârpă. Dacă avea mingea la picior, adversarul ori îl trântea la pământ, ori marca el gol”, a mai spus acesta.

Cine a fost cel mai tare fotbalist român, de fapt

Având în vedere că în cei 100 de ani de viață i-a prins pe , era firesc ca Ion Ionescu să spună, din punctul său de vedere, care a fost cel mai bun. Răspunsul său a fost unul ferm.

„Eu cred că Hagi pentru că era un jucător mai complet. Ozon era înaintaș. Dacă primea mingea, pleca cu ea. Dobrin era la fel unul care, cum să zic eu, el nu mai era dincolo de centru. Hagi este mai complet, puțin mai complet. Asta e părerea mea.

I-am prins pe toți, da. Acum ce se întâmplă? Este o diferență mare de generație. Dar chiar cum se joacă. Mingea de fotbal era așa, se juca cu minge grea. Terenul nu avea iarbă, se dădea la cotonoagă cum se zice, reguli nu prea erau. Se striga din tribune. Nea Titi Barosanu, de la Unirea Tricolor, zicea să intre la ei. Altul, din tribună, zicea să nu asculte”, a precizat Ion Ionescu.

Fotbalistul străin și meciul pe care românul de 100 de ani nu îl va uita

În ceea ce privește jucătorul străin care l-a impresionat, românul de 100 de ani a spus că Pele i s-a părut a fi cel mai mare din toate timpurile. Meciul care îi va rămâne tot timpul în suflet este unul cu conotații românești, în schimb.

„Cred că Pele a fost cel mai mare. Trăgea lumea după el. Trăgea jucătorii după el. Adică el, cum să zic eu, izola doi jucători sau trei. Cel mai tare meci văzut, nu pot să trec peste finala de la Sevilla. Să reușim să ducem meciul la penalty…”, a mai spus Ion Ionescu la FANATIK Exclusiv.