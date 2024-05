Luca Mihai a dat , scor 2-0, iar tatăl Dan Călărașu a oferit detalii emoționante din tribunele stadionului. Puștiul cu inimă „alb-albastră” a scăpat banner-ul din mână la golul lui Raul Silva și are o legătură specială cu Alex Mitriță.

„I-a scăpat cartonul când a văzut golul”. Tatăl micuțului suporter devenit celebru la U Craiova – FCSB, detalii emoționante: „Lui Mateiu aproape i-au dat lacrimile”

Derby-ul Universitatea Craiova – FCSB nu s-a rezumat doar la spectacolul de pe dreptunghiul verde, ci și la emoția și momentele inedite din tribune. Înaintea fluierului de start al lui Vidican, Bogdan a cerut-o în căsătorie pe Daniela, iar sfârșitul confruntării a dat un alt episod unic în fotbalul românesc.

Fotografii l-au surprins în tribune pe Luca Mihai, care a venit la stadion cu un mesaj special: „Nu vreau tricoul vostru, vreau să luptați voi pentru tricoul nostru”. FANATIK a stat de vorbă cu Dan Călărașu, tatăl micuțului suporter.

Acesta a dezvăluit că Luca nu a lipsit de la niciun meci din sezonul actual, chiar dacă are doar 6 ani, iar după unele partide trebuie să se pregătească rapid de școală. Tatăl înfocatului suporter a povestit pentru FANATIK și cum a reacționat fiul său după golurile Universității, dar și după ratarea lui Olaru din penalty.

„Ideea mesajului ne-a venit pe moment, dar el l-a scris. Se vede că este scris într-o parte cu degetele lui, partea cu alb a făcut-o cu degetele pentru că nu i-au mers culorile. Am văzut asta în Anglia, iar eu sunt de părere că schimbarea în fotbal trebuie să înceapă de la suporteri.

Am fost la meci împreună cu bunicul lui și fratele meu, care are și el un copilaș micuț. Toți am trăit meciul cu sufletul la gură, nu suntem suporteri fanatici care să stea în galerie, dar emoțiile au fost extrem de mari. Băiatul știe toate cântecele galeriei, tocmai de asta se duce la gard, să le cânte odată cu galeria.

Când a văzut golul lui Raul Silva i-a scăpat cartonul din mână și i l-a dat un pompier. La ratarea lui Olaru nu știa ce să facă, dacă să plângă de fericire sau să se bucure. I-au dat lacrimile. Oricând poate să vă spună istoricul fiecărui meci cu FCSB din sezonul acesta”, a spus Dan Călărașu.

Luca Mihai a plâns când Alex Mitriță a semnat cu PAOK: „Poartă numărul 28 și joacă pe același post”

, nu la Universitatea Craiova. Între timp, acesta a crescut și în prezent calcă pe urmele „Piticului atomic”.

Dan Călărașu a dezvăluit că Luca poartă numărul 28 și joacă pe același post ca Alexandru Mitriță. Acesta s-a asigurat că iubirea pentru Universitatea Craiova este transmisă mai departe în familie, așa cum s-a întâmplat cu el și fratele lui.

„Nu a ratat niciun meci de acasă și este un băiat cu istorie. A plâns după Mitriță când nu a venit la Craiova, era micuț atunci și avea 4 ani, iar acum are 6 ani. Este același copil care a plâns când Mitriță nu a putut să ajungă la Craiova, dar Mitri și-a luat angajamentul și a venit la noi, am făcut poze.

Poartă numărul 28 și la meciurile lui, este la o școală de fotbal privată din Craiova. Joacă și pe același post cu Mitri, doar că este pe cealaltă parte pentru că dă cu dreptul. Toți suntem învățați așa, v-am spus că am fost la meci tatăl și fratele meu, care a fost cu copilașii lui.

Iubirea pentru Universitatea se transmite din generație în generație. Am văzut mulți copii la stadion în ziua respectivă, la fel cum sunt întotdeauna la meciurile de acasă. Ne-am dorit cu toții să câștigăm cu FCSB și sunt singur că asta au vrut toți suporterii Universității, este rivala noastră și ne-a bătut mereu în acest sezon.

Tot stadionul și-a dorit o victorie în fața FCSB-ului, indiferent de situația în care se află FCSB sau Craiova. Jucătorii au fost motivați, avem încă o miză. Când ai un copil trebuie să îi explici că Universitatea este mai mult de o echipă, este o stare de spirit”, a mai spus tatăl lui Luca.

Micuțul suporter a plâns când Mitriță nu a venit la Universitatea Craiova

„Singurul care a văzut mesajul este Alex Mateiu, aproape că i-au dat lacrimile”

„Îi îndemn pe toți din provincie să își crească copii în spiritul local. Ai noștri sunt crescuți cu spiritul ăsta. Jucătorii FCSB-ului chiar dacă pleacă victorioși de la stadion la Craiova doar pentru jucătorii Universității Craiova se stă la autografe, pentru că așa îi creștem.

Trebuie să învețe care este spiritul Universității, ce înseamnă unitatea, spiritul de luptă. Când se creează conexiunea dintre suporteri, antrenor, jucători și club devenim iar maximi.

Aș vrea să pregătesc un alt mesaj, venim cu siguranță cu Sepsi. Nu am ratat niciun meci în sezonul ăsta, de obicei suntem cu o oră și jumătate înainte la stadion. Nu mă așteptam să devină viral mesajul. Noi am plecat de acasă cu gândul că măcar unul dintre jucători o să îl citească și o să îl transmită celorlalți în vestiar.

Singurul care s-a uitat la poză a fost Alex Mateiu, atunci când a ieșit la încâlzire. A fost foarte surprins, aproape că i-au dat lacrimile, a fost foarte surprins când a ieșit și a văzut mesajul, l-a înțeles imediat. Sper să le transmită asta și băieților.

Băieții au susținerea noastră la Craiova, sunt sigur de asta. Uneori ne mai supărăm, dar la Craiova vor găsi tot timpul susținere și înțelegere”, a încheiat tatăl lui Luca Mihai pentru FANATIK.

Luca Mihai are un mesaj pentru jucătorii Universității Craiova

Tânărul suporter al Universității Craiova le-a transmis jucătorilor de la gruparea din Bănie un mesaj prin intermediul FANATIK. Luca Mihai speră să îl vadă la fel de motivați și de acum înainte pe elevii lui Costel Gâlcă în confruntările cu Farul și Sepsi OSK.

„Salutare, leilor! Vă urez succes în continuare, să rămâneți la fel de motivați. Forța Știința”, este mesajul lui Luca Mihai pentru jucătorii Universității Craiova.

Mesajul lui Luca Mihai pentru fotbaliștii Universității