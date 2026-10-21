Sport

I-a vândut Genoa lui Dan Șucu, iar acum riscă 40 de ani de închisoare! Fraudă de 445 de milioane de euro!

Gabriel-Alexandru Ioniță
21.10.2026 | 23:40
Ia vandut Genoa lui Dan Sucu iar acum risca 40 de ani de inchisoare Frauda de 445 de milioane de euro
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I-a vândut Genoa lui Dan Șucu, iar acum riscă 40 de ani de închisoare. Foto: colaj Fanatik / Profimedia
„Țeapă” de 445 de milioane de euro dată de omul de la care Dan Șucu a cumpărat Genoa! Riscă până la 40 de ani de închisoare și a acceptat deja să returneze banii: „Știam că este greșit”
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Dan Șucu (63 de ani) a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni de la Genoa de la americanii de la 777 Partners. Josh Wander (45 de ani) este cofondatorul acestui grup de investiții. Fără legătură cu implicarea de la clubul italian, el a fost găsit acum vinovat în Statele Unite de fraudă în valoare de 445 de milioane de euro, echivalentul în dolari bineînțeles.

Omul de la care Dan Șucu a preluat Genoa riscă până la 40 de ani de închisoare în Statele Unite

Din acest motiv, omul de afaceri riscă o pedeapsă de chiar până la 40 de ani de închisoare. El a pledat vinovat în fața instanței de la Tribunalul Federal din New York și a transmis cu această ocazie că va returna întreaga sumă. De asemenea, a recunoscut în fața judecătorului care s-a ocupat de caz că știa că ceea ce face nu este bine. În plus, a punctat și că își regretă faptele: „În momentul în care am făcut aceste lucruri, știam că ceea ce fac este greșit și îmi pare profund rău pentru comportamentul meu”. 

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Potrivit AP News, Josh Wander fusese pus sub acuzare în urmă cu un an de către autoritățile american într-un amplu dosar de înșelăciune și fraudă prin operațiuni cu valori mobiliare. Procurorii au susținut că omul de afaceri a obținut sute de milioane de dolari de la diferiți investitori și creditori din această zonă de activitate prin intermediul unor documente falsificate în mod special în acest sens.

Josh Wander a pledat vinovat pentru înșelăciune și fraudă și a acceptat să returneze prejudiciile de aproximativ 445 de milioane de euro

Mai ales în 2021 și 2022, despre Wander se crede, cu dovezi destul de elocvente în această direcție, că a „umflat” activele companiilor sale „din pix” cu scopul de a obține diferite împrumuturi mai mult decât consistente. Și a reușit în cele mai multe dintre cazuri. De asemenea, în rechizitoriul întocmit de procurori se face inclusiv precizarea că americanul s-a folosit în aceste demersuri ale sale inclusiv de bunuri pe care firma lui nu le deținea ca garanție pentru obținerea acelor finanțări.

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Așadar, fostul investitor de la Genoa este acuzat de două fapte, înșelăciune și fraudă, iar fiecare dintre ele este pedepsită în Statele Unite cu până la 20 de ani de închisoare, deci un total de maxim 40 de ani de închisoare pentru Josh Wander. Sentința definitivă în cazul lui urmează să fie pronunțată pe data de 1 martie 2027. Până atunci, omul de afaceri american va fi în stare de liberate, dar în baza unei cauțiuni. După cum s-a notat anterior, el a pledat vinovat și a fost de acord să returneze prejudiciile din acest dosar, evaluate la aproximativ 445 de milioane de euro, respectiv aproximativ 500 de milioane de dolari.

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Și Dan Șucu a avut probleme mari cu americanii

De menționat în acest context este și că inclusiv Dan Șucu a avut probleme destul de mari cu cei de la 777 Partners după ce a preluat pachetul majoritar de acțiuni de la Genoa, existând chiar și niște bătălii juridice destul de dure din această perspectivă, după cum chiar omul de afaceri român a explicat recent, chiar înainte de acel amical dintre Rapid și Genoa, disputat în Giulești. În cele din urmă însă se pare că problemele respective au fost rezolvate, cel puțin pentru moment.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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