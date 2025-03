„I-ai spus lui Charalambous că Rapid a jucat pentru CFR?”. Marius Șumudică a dezvăluit tot: „Nu au putut să bată un clovn! Eu i-am făcut campioni pe FCSB!”

Marius Șumudică a dezvăluit în fața rivalei FCSB. La final, s-a declanșat un nou scandal între cele două echipe.

Ce i-a spus Marius Șumudică lui Elias Charalambous după FCSB – Rapid 3-3: „La circ, îi dai două palme clovnului și îl pui la pământ”

„Astăzi (n.r. duminică, 16 martie) am jucat pentru CFR! Astăzi ai pierdut titlul”, i-ar fi transmis Marius Șumudică lui Elias Charalambous, conform

ADVERTISEMENT

A doua zi, antrenorul Rapidului a intervenit telefonic la FANATIK SUPERLIGA și a dezvăluit ce a vorbit, de fapt, cu omologul său de la FCSB. Cei doi se cunosc foarte bine. Ca fotbaliști, Șumudică și Charalambous au fost colegi la Omonia Nicosia, în timp ce la Vaslui, cipriotul a fost antrenat de actualul tehnician al giuleștenilor.

„Cum pot să spun după prima etapă lucrul ăsta, când mai sunt nouă etape? Eu după meci am vorbit și cu Făiniși (n.r. – ofițerul de presă de la FCSB), a venit Tănase la mine, m-a rugat să nu intru în conflict cu galeria adversă. Au pus 15 oameni în spatele băncii mele. M-au făcut clovn, dar n-au fost în stare să bată un clovn. La circ, îi dau două palme clovnului și îl pui la pământ. N-au fost în stare să facă lucrul ăsta. Nu m-au doborât.

ADVERTISEMENT

Au încercat să facă tot felul de tertipuri. N-am răspuns. Mi-am văzut de treabă și crede-mă că e greu. Ce mi-au auzit urechiile despre soția mea, știu deja numele soției mele, numele fetei. Le-a băgat în pat cu Dawa. Grosolan, grobian”.

„Dacia a ținut turația la un Mercedes”

„(n.r. – despre ce a vorbit cu Charalambous) Le-am zis că azi au pierdut două puncte în lupta pentru campionat, asta i-am spus. Dar niciodată că joc pentru CFR, pentru Craiova. Eu joc pentru Rapid București. Eu dacă bat etapa viitoare Craiova și apoi, cu suporteri, bat Dinamo, eu n-am șanse? Eu nu joc? Să am șanse la primele 3 locuri.

ADVERTISEMENT

Să își aducă aminte cei de la FCSB că în 2015, când eram la Astra, i-am bătut pe Tg. Mureș în penultima etapă acasă și FCSB a câștigat titlul. Iar Șumudică nu face jocuri murdare. Nu fac lucruri de genul ăsta. Când nu câștigi, începi să cauți fel de fel de alibiuri, dar iată că Dacia a ținut turația la un Mercedes. Și cu o bujie sărită. Mi-a sărit o bujie, Borza”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

„Imbecilități”

Marius Șumudică, care în a continuat să nege cu vehemență zvonurile cum că i-ar fi spus lui Elias Charalambous că Rapid a jucat pentru CFR în prima etapă a play-off-ului. Antrenorul echipei de sub Podul Grant le-a reamintit roș-albaștrilor că „i-a făcut campioni în 2015”.

„Hai să terminăm cu prostiile astea. Cum să spun chestiile astea? Dacă CFR pierde 2-3 etape, îi bate U Cluj acum sau îi bate cineva. Ce să le fac eu lui CFR? Am văzut că e un post de TV care mă atacă non stop și tot accept, accept, până când am și eu o limită și am anumite reacții și îi deranjează când nu le răspund la întrebări sau ceva de genul ăsta.

M-am săturat. Că toate întrebările sunt puse cu substrat ca să creeze polemică. Dacă vrem să facem presă sportivă, hai să facem presă sportivă. Eu știu să mă desfășor în astfel de activități. Cică erau lângă mine, că au auzit, că au înregistrat… Dacă au înregistrare că eu vorbesc cu Charalambous și îi spun că CFR ia campionatul și că eu îi ajut pe CFR, ok, atunci să vină să afirme astfel de imbecilități.

Le-am dat cel mai elocvent exemplu. Au luat titlul cu Șumudică și am arătat că Șumudică e corect. Și mi-am luat o grămadă de hate de la rapidiști că nu m-am dat la o parte cu Tg. Mureș. Dacă ar fi câștigat Tg. Mureș, erau campioni, dar i-am bătut în penultima etapă la Giurgiu. Deci au fost campioni și datorită lui Șumudică”, a adăugat antrenorul în vârstă de 54 de ani.