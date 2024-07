”I-am dat mesaj. Mi se pare un personaj interesant!” Dezvăluirea lui Mircea Geoană despre Elena Lasconi

Secretarul general adjunct al NATO a fost invitatul lui Horia Ivanovici în cadrul emisiunii marca FANATIK, ”Sport și politică”. Mircea Geoană, care a fost invitat să candideze la președinție de mișcarea ”România renaște”, a vorbit si despre candidata USR pentru fotoliul de la Cotroceni, Elena Lasconi.

Dezvăluirea lui Mircea Geoană despre Elena Lasconi

, înainte de alegerile locale, Elena Lasconi a fost unul dintre candidații cărora le-a trimis mesaje, urându-le succes și a spus că președinta USR este o „gură de aer proaspăt” în politica din România.

„Vreau să spun ceva: i-am dat un mesaj, nu mi-a răspuns, înainte de alegerile locale, pentru că mi se pare că este o gură de aer proaspăt pe scena noastră politică. I-am zis ‘Succes’.

Am dat multora ‘Succes’. Nu mi-a răspuns, poate nu e numărul bun. Nu știu, n-am vorbit cu dânsa la telefon niciodată, n-o cunosc personal. Dar mi se pare un personaj interesant.

S-a întâmplat ceva foarte interesant în acel bazin electoral. E un bazin foarte, foarte interesant electoral și eu sunt foarte interesat. Încă o dată, dacă vă uitați la sondajele mele, lumea care mă preferă e din toate zonele. Toate zonele, inclusiv indecișii, inclusiv USR, PNL, PSD și alții.

Dacă vă uitați puțin la experimentul de succes al lui Nicu Ștefănuță, de exemplu, al lui Vlad Gheorghe, al lui Cosette Chichirău, chiar ce a făcut Alin Nica la Timiș, vedeți că este un public mare, foarte mare, care în clipa de față nu mai este coagulat, este atomizat”, a declarat Mircea Geoană în cadrul emisiunii pe care o puteți urmări integral pe , pe sau pe .

Ce șanse are Elena Lasconi la prezidențiale

Oficialul NATO a spus că singurul moment care l-a făcut să aibă semne de întrebare au fost declarațiile primarului din Câmpulung despre Traian Băsescu.

„Și de asta cred că principala provocare pentru doamna Lasconi este aceea să poată să-și regăsească bazinul electoral, care este mult mai mare decât scorul actual al USR-ului.

USR-ul este undeva sub 10%, dânsa nu-mi dau seama dacă vizibilitatea masivă a ultimei perioade i-a adus o creștere în sondaje, a crescut în sondaje, stă mai bine decât domnul Drulă.

Singurul lucru care… și las deoparte pozițiile relativ diferite pe diverse teme, poate din motive tactice, apropo de votanții PMP și de discuțiile pe care le mai au ei pe zona de dreapta, când a zis că Traian Băsescu este președintele favorit al domniei sale, acolo am început să am și eu un mic semn de întrebare undeva.

Dar, repet, este o figură proaspătă, o figură interesantă, îi urez mult succes pentru că avem nevoie de femei în politica românească la nivel mai înalt.

Nu pot spune asta (dacă Elena Lasconi are șanse reale n.r.), depinde foarte mult și de restul candidaților, fiecare cu șansa lui. Dar încă o dată, mi se pare că este un lucru pozitiv că apar figuri noi în politica noastră”, i-a mai mărturisit Mircea Geoană lui Horia Ivanovici.

”Nu mai reprezint un partid”

Fostul lider PSD a ținut să sublinieze că politicianul care este în prezent nu mai poate fi considerat reprezentantul unui partid, ci reprezentantul României.

„Am foarte mulți prieteni în toate zonele politice, asta vreau să spun. Adică încearcă lumea să mă lege încă o dată de țăruș undeva.

Eu am prieteni foarte buni în zona liberală, în zona USR. Am în zona conservatorilor români, am foarte mulți prieteni, în bisericile românești am foarte mulți prieteni.

În zona social-democrată am foarte mulți prieteni, în diaspora am foarte mulți prieteni. Deci într-un fel cred că ceea ce reprezint eu astăzi, nu mai reprezint tricoul unui partid. Scrie mare România”, a mai spus secretarul general adjunct al NATO.

