„I-am fost și antrenor lui Lobonț la Dinamo”. Rapidistul care dezvăluie lucruri de culise. „Eu l-am trimis la Licența Pro” Ce sfat îi dă acum

Cum a făcut Bogdan Lobonț licență Pro

Marius Bratu, fost portar-campion la Rapid, a discutat despre cum l-a convins pe Bogdan Lobonț să obțină licența Pro. Fostul portar rapidist recunoaște că a fost surprins când Lobonț s-a reîntors la statutul de antrenor cu portarii, după ce a avut experiențe ca principal.

„Poate să vă confirme, eu l-am convins să facă licența Pro. I-am zis, că dacă eu am stat atâția ani antrenor cu portari, m-am reinventat și mi-am dorit să ajung antrenor principal, ‘Tu trebuie să te faci principal’.

I-am zis ‘Păi dacă eu vreau să mă fac principal, tu cum faci?’. A fost antrenor la Cluj și la U20. M-a surprins (n.r. că a revenit că antrenor cu portarii, după aventuri de principal). Ar trebui să țină cont mai mult că e un mare nume în fotbalul românesc. Trebuie să acumulezi experiență, numai antrenând, chiar dacă la un nivel mai jos“ a spus Marius Bratu, în exclusivitate.

Marius Bratu l-a antrenat pe prietenul Lobonț

Marius Bratu l-a și antrenat pe Bogdan Lobonț, pentru o perioadă de câteva luni, la Dinamo. Fostul portar al Rapidului spune că misiunea lui era de a-l menține pe Lobonț, care era un profesionist desăvârșit, în formă.

„M-am întors la Dinamo ca antrenor cu portarii. Era ‘elevul meu’. Un profesionist, foarte docil. Clar, noi fiind prieteni, iar el având valoarea incontestabilă, eu eram doar atent să îi dau o formă sportivă cât mai bună.

În momentele dificile să îi ridic psihicul. El știa ce are de făcut, a fost o perioadă foarte bună, dar am pierdut campionatul în detrimentul Urziceniului. Am rămas prieteni. Prietenii adevărați nu vorbesc des“, a mai spus Marius Bratu.

Sfaturi pentru Bogdan Lobonț

Marius Bratu i-a oferit și o serie de sfaturi lui Bogdan Lobonț, mai ales cu privire la temperamentul lui. Prieten cu Lobonț, fostul portar rapidist a spus că .

„E clar că noi, portarii în general, e cel mai important post în echipă. Cu responsabilitatea cea mai mare. Practic, ești un lider. E de aici vorba, că o echipa cu un portar, are jumătate de echipă. Suntem mai sufletiști, mai temperamentali. E clar să ai niște ieșiri, niște trăiri.

Trebuie să fii mai ponderat. Prin prisma faptului că Bogdan e prietenul meu, nu vreau să comentez. Fiecare cu trăirile lui, ieșirile lui, e responsabil pentru ce face. E prietenul meu, am fost colegi, i-am fost și antrenor la Dinamo. Nu pot.

A prins Rapid într-o perioadă dificilă. El venind din poziția de antrenor cu portarii, nu e ușor. Când un antrenor principal intră în vestiar, trebuie să facă liniște. Atunci, de acolo lucrurile sunt simple. Era greu, pentru că l-au acceptat ca antrenor cu portarii și apoi.. Toți jucătorii se gândesc, să treacă meciurile să vedem cine vine de la vară“, a mai adăugat acesta.

