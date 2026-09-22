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Laurențiu Reghecampf și-a încheiat socotelile cu Esperance Tunis și va ajunge la FCSB, fiind însoțit la București de o parte din staff-ul său. Unul dintre numele noi care vor sta pe bancă alături de Reghecampf este Adrian Popa, un preparator fizic care va colabora cu actualul expert Thomas Neubert.

Laurențiu Reghecampf vine la FCSB alături de Adrian Popa

Laurențiu Reghecampf colaborează cu Adrian Popa din vara anului 2026, imediat după ce a preluat-o pe Al-Hilal Omdurman. Tot la FCSB va ajunge și secundul Viorel Dinu, care se va alătura staff-ului din care mai fac parte Lucian Filip, Alin Stoica, Marius Popa și Thomas Neubert.

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Potrivit , Adrian Popa va colabora la FCSB cu Thomas Neubert, însă rămâne de văzut care va fi relația dintre cei doi. Thomas Neubert este printre cei mai cunoscuți preparatori fizici din fotbalul românesc, iar Gigi Becali a refuzat să se despartă de acesta.

. L-am dat atunci afară, cu Mirel, dar m-am rugat de el să vină înapoi. Mi-a zis să nu uit că el l-a adus la echipă și că el niciodată nu a dat pe nimeni afară, indiferent unde s-a dus. El va veni cu un antrenor secund și cu un ajutor de preparator fizic”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport 1.

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Gigi Becali refuză să mai renunțe încă o dată la Thomas Neubert, preparatorul fizic german

și a mai lucrat ca preparator fizic la CSM Reșița și CS Afumați. Informația a fost confirmată și de Meme Stoica, în direct la Prima Sport: „Vine cu Viorel Dinu și Adrian Popa, a nu se confunda cu fotbalistul (n.r. – râde)”.

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Relația dintre Gigi Becali și actualul preparator fizic Thomas Neubert este una specială. Imediat după ce Mirel Rădoi a abandonat corabia în acest sezon și a plecat la Gaziantep după doar câteva etape, Neubert a rămas fără loc de muncă. A fost chemat înapoi de Becali, care acum refuză să se mai despartă de german. Neubert nu a dorit să comenteze această informație și nu părea să știe că va avea un „coleg” începând cu următoarele zile.