„I-am spus că nu e Maradona”. Motivul pentru care Târnovanu a pierdut locul de titular la FCSB. Câți bani vrea Becali

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Ștefan Târnovanu era văzut cândva cel mai important portar din Superliga și chiar de la echipa națională a României. Au fost suficiente câteva prestații slabe ca portarul să ajungă rezervă eternă la FCSB, după cum dezvăluie Gigi Becali.

Ștefan Târnovanu a ajuns rezervă la FCSB și are șanse minime să joace titular

Ar fi contat și faptul că Târnovanu nu a ascultat niște sfaturi tactice oferite de Becali și Meme Stoica. Mai mult, nu ar fi un jucător responsabil, pentru că după ce ia goluri „aiurea” nu își asumă asta și dă vina pe coechipierii săi.

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Cu unu mai bun sau cu Târnovanu? E mai bun Popa, și mai în formă, și mai bun. I-am zis de atâtea ori lui Meme. ‘Băi, Meme, i-ai spus lui Târnovanu să nu mai paseze el cu picioarele alea ale lui în stânga și dreapta? Că el nu e pasator, nu e Maradona’. Stânga, dreapta, cu boltă. Ori se duce mingea în aut și o ia adversarul, ori la al nostru și cu presiune o pierde.

Era cu spatele Joao Paulo, el ataca mingea dar nu era focusat. Era mingea, vine la tine ești cu spatele, vezi târziu. Nici prin cap nu-i trecea omului că o să primească acolo mingea. Păi nu ține cont”, a declarat Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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Gigi Becali a dezvăluit de ce a fost scos din lot Ștefan Târnovanu

De asemenea, Gigi Becali a anunțat de ce a fost scos din lot Ștefan Târnovanu înainte de meciul cu Farul: staff-ul tehnic a decis să-l protejeze pe portar de furia fanilor, nemulțumiți de golurile încasate de goalkeeper cu letonii de la Auda.

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„Apoi mai primește și goluri de goluri, aiurea. Mai se și închină. Tu ești vinovat! Și mai se și închină, că e altul vinovat că de ce l-a lăsat pe altul să dea la poartă. El, la ultimul meci, a rămas în afara lotului, așa a hotărât staff-ul, ca să nu-l înjure galeria. Poate să fie iar titular.

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Îl țin legat? Nicio ofertă n-a avut, niciodată. Băi, bine mă, nu-l dau cu un milion. E portar de echipă națională. E mai bun ca ăla, ca Sava. Și a dat Craiova 1 milion pe Sava și ăsta e mai bun ca Sava. Minim trei”, a completat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.