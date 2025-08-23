News

„I-am spus să nu-l sfideze pe Putin!” Mama lui Evgheni Prigojin rupe tăcerea la doi ani de la moartea acestuia

Violeta Prigojina a acordat un interviu în care a povestit momente de dinaintea rebeliunii declanşate de fiul ei împotriva conducerii militare a Rusiei.
Daniel Spătaru
23.08.2025 | 13:36
Violeta Prigojina se ocupă acum de o expoziţie de artă pro-război Foto: Fontanka

Liderul „Wagner”, Evgheni Prigojin, părea „condamnat” imediat după sfârșitul revoltei eșuate și al marșului spre Moscova. El i-a spus mamei sale că se așteaptă să moară, chiar înainte ca avionul privat în care se afla să se prăbușească.

„L-am avertizat să nu sfideze autoritatea lui Putin”

Evgheni Prigojin, fondatorul celebrului grup de mercenari Wagner, a murit când avionul său s-a prăbușit, în august 2023. Accidentul s-a produs la doar două luni după ce luptătorii săi au preluat pentru scurt timp controlul asupra orașului Rostov-pe-Don și au lansat „marșul asupra Moscovei” în cadrul unei rebeliuni împotriva conducerii militare a Rusiei.

„Ultima dată când l-am văzut, părea sortit pieirii”, a declarat Violeta Prigojina (85 ani) într-un interviu acordat publicaţiei ruse Fontanka. Ea spune că și-a văzut ultima dată fiul cu o săptămână înainte de accidentul fatal, ale cărui circumstanțe nu au fost niciodată pe deplin clarificate.

Când a fost întrebată dacă a avut o premoniție a morții fiului său, Violeta Prigojin a răspuns: „Desigur”. În primul interviu cu o rudă apropiată a fostului şef „Wagner”, Violeta Prigojina a mai afirmat că l-a avertizat înainte de rebeliune pe fiul său „să nu sfideze autoritatea lui Vladimir Putin”.

Violeta Prigojina, care în prezent administrează o galerie de pictură care expune „artă” pro-război, a mai declarat că a încercat să-l convingă pe fiul ei să nu participe la marșul spre Moscova, avertizându-l că supraestimează amploarea sprijinului de care se bucură. „I-am spus: ‘Jenia,  oamenii te vor susține doar pe internet. Nimeni nu va merge cu tine. Oamenii nu mai sunt așa. Nimeni nu va veni în piață’, dar el mi-a spus: ‘Ba nu! O să vezi că mă vor susţine'”.

Prigojin nu avea intenţia să-l răstoarne pe Putin

La acea vreme, gruparea Wagner a jucat un rol cheie în ofensiva rusă împotriva Ucrainei, iar avioanele de luptă ale lui Prigojin erau adesea desfășurate în atacurile din timpul luptelor din estul Ucrainei. Supărat pe liderii miliari ai Rusiei, el a pornit cu soldaţii spre Moscova, dar a oprit marşul după 200 km, după o serie de apeluri telefonice cu înalți oficiali ruși și cu președintele belarus Alexander Lukașenko, care a acționat ca mediator.

„Până la urmă s-a întors, pur şi simplu. Nu avea nicio intenție să-l răstoarne pe Putin, absolut deloc. Voia doar să ajungă la conducerea militară. Mi-a spus că nu poate trage în tinerii soldaţi în timpul marșului”, a mai spus mama lui Prigojin, susținând că fiul ei a oprit marșul pentru a evita vărsarea de sânge în rândul forțelor militare regulate rusești.

După moartea lui Prigojin, autoritățile ruse au acționat rapid pentru a-i confisca vastul imperiu de afaceri, care se extindea mult dincolo de operațiunile mercenare și cuprindea „ferme de boți” online, investiții miniere în Africa și o vastă afacere de catering – de unde și porecla sa de „bucătarul lui Putin”.

Mercenarii săi, care operau în principal în toată Africa și erau acuzați de crime în masă, au fost apoi încorporați în structurile militare ale statului și au continuat să opereze sub numele de „Corpul African”. Fiul lui Prigojin, Pavel (27 ani), care a luptat în grupul lui Wagner în Siria, a fost în mare măsură marginalizat în lupta pentru putere care a urmat morții tatălui său. În septembrie 2024, Violeta Prigogina a obținut o victorie neașteptată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care a dispus scoaterea sa de pe lista sancțiunilor europene și a obligat Consiliul Uniunii Europene să îi plătească cheltuielile de judecată, după cum scrie The Guardian.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
