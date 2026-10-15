„I-am zis Marica. S-a uitat la mine: «Ok, ok, dar numele?»” De ce și-a „interzis” fostul internaţional propriul nume pe tricoul lui Getafe. Interviu

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Ciprian Marica a evoluat la Getafe în sezonul 2013-2014, reuşind să marcheze 7 goluri în 29 de meciuri de La Liga şi Cupa Regelui. pentru FANATIK duelul spaniolilor cu Universitatea Craiova din Conference League şi a povestit amuzat cum a gestionat „bariera lingvistică” a numelui său, Marica, pe care nu a vrut să îl pună pe tricou.

Ciprian Marica, interviu înainte de Universitatea Craiova – Getafe: „E o echipă mică, la care poţi să îţi arăţi calităţile”

Fostul atacant al naţionalei României a povestit şi o întâmplare amuzantă legată de numele său, care în spaniolă înseamnă adaptat „persoană fără masculinitate”. La meciul de joi, Marica e de părere că , mai ales că Getafe joacă deschis, dar atrage atenţia că ibericii vor pedepsi eventualele greşeli ale echipei lui Coelho.

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Cum te-ai simțit la Getafe în Primera Division când ai jucat?

– M-am simțit excelent, e o echipă mică, presiune mică. O echipă la care poți să te dezvolți și să-ți arăți calitățile. Cu toate că, fiind echipă mică, nu ai foarte multe oportunități de a marca. Chiar dacă se joacă un fotbal deschis în Spania, cu echipele mari n-ajungi de foarte multe ori la poartă, așa că trebuie să fii foarte eficient atunci când ai ocazii.

Getafe e o echipă la care poți să crești, chiar e o echipă la care nu ai presiune prea mare nici a publicului, nici a presei. Este o echipă frumoasă, cu oportunități mari pentru că la Getafe este o rampă de lansare. Joci în La Liga, în Liga 1 din Spania și îți dorești de acolo să mergi mai departe. Te poți face văzut foarte rapid.

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Spuneai că e o echipă mică, dar nu pot să nu remarc diferențele, că ne-am uitat pe cifre şi bugetul lor de salarii e cât bugetul tuturor echipelor din play-off de salarii de la noi. Cam asta e diferența între noi și La Liga?

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– Echipă mică mă refeream pentru Spania. La noi nu e o noutate. Știm ce suntem și că avem un fotbal sărac. Din păcate, oricât ne-am dori să ne luptăm cu echipele de afară, știm foarte bine că partea financiară este extrem de importantă. Iar noi aici avem capacități limitate, spre foarte limitate. De aceea, una dintre puținele arme pe care le avem e aceea de a crește tineri jucători. Altă soluție de finanțare e greu de găsit, pentru că știi foarte bine că sportul nu e o prioritate la noi în țară și alte oportunități pentru investitori sunt din ce în ce mai reduse.

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Întâmplare amuzantă legată de numele său: „Marica. Ok, ok, şi numele care e?”

De ce ai plecat după un sezon la Getafe? Te-ai descurcat foarte bine acolo…

– Ca și în viață, la fel și în fotbal, este despre decizii. La momentul respectiv am fost pus să decid… și anume aveam oportunitatea să continui în Spania și la Getafe și la altă echipă. Am ales să merg în Turcia, să văd, pentru că venise o ofertă importantă, semnificativ financiar, și am zis că mă duc să văd despre ce e vorba acolo, să văd orașul, să văd infrastructura (n.r. Konyaspor). Și când am ajuns la aeroport mi-au pus fularul la gât, suporterii la aeroport, vizita medicală pregătită, și cam aia a fost, n-am mai putut să dau înapoi și să mă mai gândesc. M-au luat direct.

Pe tricoul de la Getafe ți-ai pus Ciprian în loc de Marica. Ai povestit de semnificaţia numelui tău în Spania. Ai avut momente amuzante sau s-au făcut glume pe seama numelui tău?

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– Corect, mă așteptam să fie, sincer. Și culmea, n-am avut prea mari probleme. Nu-mi aduc aminte niciodată să fi făcut cineva vreo glumă pe seama asta. Îmi aduc aminte doar că uitând că sunt în Spania, m-am dus să cer o cafea și mi-a zis „Da, numele?”, și eu din instinct i-am zis „Marica”. Și s-a uitat la mine și a zis „Ok, ok, numele”. Și eu: „Ăsta e numele”. Tot se uitau pe acolo. Apoi mi-am dat seama că e ceva în neregulă şi i-am zis: „Pune Ciprian”.

Cine l-a sfătuit să îşi pună „Ciprian” pe tricou: „Băi, nu-ți pune Marica pe spate, că n-are rost să le dai apă la moară”

Am înțeles. Și ți-ai pus Ciprian să nu se mai facă niciun fel de glume?

– Am cerut la sfatul unui prieten bun de la acea vreme… George Găiță, dacă vă spune ceva, a fost președinte al Federației de Polo. Mi-a zis: „Băi, nu-ți pune Marica pe spate, că n-are rost să le dai apă la moară sau să zică cineva ceva, scrie-ți Ciprian”. Am considerat că e un sfat bun și o idee bună, așa că asta a fost.

În final, aș vrea să te întreb, ce șanse are Craiova cu Getafe?

– Faptul că U Craiova joacă acasă e un lucru important. Getafe și fotbalul din Spania propun un fotbal deschis, așa că mă aștept să fie un joc pe placul Craiovei pentru că Universitatea are jucători buni de atac, îi place să joace fotbal, și atunci mă aștept să se ivească oportunități în apărarea celor de la Getafe și să vedem calitatea jucătorilor noștri. Totodată trebuie să fim conștienți că Getafe e o echipă de prima ligă din Spania care joacă și în cupele europene.

Deci e un nivel destul de înalt și nu va fi ușor dacă vom face greșeli de astea, greșeli simple. Va trebui să avem curaj, e clar, trebuie să avem curaj, nu este o echipă care să spui că te-a bătut dinainte să înceapă meciul… deci poți să ciupești un rezultat pozitiv. Acuma, sigur, trebuie să nu faci greșeli simple, greșeli elementare. Altfel cred că Craiova are șansa ei.