„I-am zis să nu vină la Craiova!“. Tatăl lui Răzvan Sava rupe tăcerea despre situația fiului său la Universitatea: adevărul despre cele 2,5 milioane de euro. Exclusiv

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Răzvan Sava traversează o perioadă delicată la Universitatea Craiova, unde nu a reușit să se impună ca titular și continuă să aibă statutul de rezervă. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, Aurel Sava, tatăl goalkeeperului, a vorbit deschis despre situația fiului său, relația cu vestiarul și reacția acestuia după ce a ajuns rezervă. Mai mult, a dezmințit informațiile potrivit cărora Universitatea Craiova ar fi plătit 2,5 milioane de euro pentru transferul de la Udinese și a făcut dezvăluiri spectaculoase despre specialistul în pregătire mentală care îl ajută pe portar de mai mulți ani.

Tatăl lui Răzvan Sava rupe tăcerea după ce portarul a ajuns mai mult rezervă la Craiova: „Nu este deloc frustrat!”

Răzvan Sava a ajuns într-o situație delicată la Universitatea Craiova. Portarul venit de la Udinese nu mai reprezintă prima opțiune între buturile oltenilor, iar schimbarea statutului său a ridicat semne de întrebare cu privire la starea de spirit și viitorul fotbalistului.

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Pentru a afla cum gestionează această perioadă, FANATIK a stat de vorbă cu Aurel Sava, tatăl goalkeeperului. Acesta a dezvăluit că a discutat personal cu fiul său și că a rămas surprins de liniștea cu care Răzvan privește situația. Potrivit acestuia, și continuă să se pregătească la fel de serios. Mai mult, conducerea clubului nu l-ar fi învinovățit pentru golul primit în partida de la Galați, ci, dimpotrivă, ar fi încercat să îi mențină moralul ridicat.

„Chiar l-am întrebat cum e și, spre surprinderea mea, mi-a spus că e OK, că moralul lui e bun. Acum, nu știu ce să zic. El nu spune, în general, ce se întâmplă la club. Și la Udine, când a fost o fază cu un scandal, la fel, nu a zis nimic. Ține în el toate astea, nu-i place să vorbească din vestiar. L-am întrebat și de colegi, pentru că noi, ca părinți, mai auzim că unul e așa, celălalt e invers, dar eu îl simt că e cu moralul bun. Mi-a spus că e decizia lor, că ei plătesc, ei știu ce fac. Practic, mi-a zis-o direct că nu e frustrat.

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Mi-a mai zis că se pregătește la fel de bine ca de fiecare dată, că a avut neșansa la meciul acela de la Galați, când a luat acel gol pe neașteptate, de la distanță. Cei de la club nu au dat vina pe el, nu a fost certat special sau ceva, ci, din contră, i-au spus să stea bine cu moralul, să se pregătească, pentru că se mai întâmplă lucruri de genul”, a declarat Aurel Sava, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Aurel Sava dezminte transferul de 2,5 milioane de euro: „Nici vorbă de suma aia! A fost tipic românesc”

Unul dintre cele mai importante subiecte abordate în interviu a fost cel al banilor pe care Universitatea Craiova i-ar fi plătit pentru aducerea lui Răzvan Sava de la Udinese. În spațiul public a circulat suma de 2,5 milioane de euro, însă Aurel Sava susține categoric că informația nu este adevărată.

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Tatăl portarului s-a arătat deranjat de felul în care a fost prezentată mutarea și consideră că asemenea discuții au pus o presiune suplimentară pe umerii fiului său: „A fost foarte ciudat când am auzit cu toții că Universitatea a dat două milioane și jumătate pe el. A fost tipic românesc. În loc să ne susținem sportivii români, noi îi ducem în cap. Nici vorbă de suma aia”, a afirmat Aurel Sava.

Răzvan Sava acceptă statutul de rezervă! Ce i-a spus tatălui său despre viitor: „Depinde ce vrea Udine!”

Un alt subiect important al interviului a fost viitorul lui Răzvan Sava la Universitatea Craiova. Aurel Sava a dezvăluit că și-a întrebat direct fiul ce intenții are și dacă situația actuală îl determină să ia în calcul o despărțire de gruparea olteană.

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Răspunsul portarului, relatat de tatăl său, a fost unul surprinzător de calm. Răzvan nu ar avea nicio problemă cu statutul de rezervă, mai ales dacă echipa obține rezultate pozitive. Totodată, fotbalistul a subliniat că viitorul său depinde și de poziția clubului Udinese, de care este legat contractual.

„L-am întrebat pe Răzvan: «Ce vrei să faci, ce gânduri ai?», iar el mi-a răspuns: «Depinde ce vrea Udine într-un final. Eu nu am niciun fel de problemă că sunt rezervă, dacă echipa mai și câștigă. Probabil că și eu am intrat cum am intrat, nu am avut șansa necesară și asta e». Așteptăm să vedem ce va fi. Acum este și decizia lui Udine, ce-și doresc și ei, normal”, a explicat Aurel Sava, pentru FANATIK.

„Eu i-am zis să nu vină!” Dezvăluirea neașteptată a tatălui lui Răzvan Sava despre transferul la Universitatea Craiova

Aurel Sava a făcut și o mărturisire surprinzătoare: înainte ca fiul său să ajungă în Bănie, chiar el l-a sfătuit să nu accepte mutarea. Nu pentru că nu și-ar fi dorit să-l vadă la Universitatea Craiova, echipa de suflet, ci pentru că știa cât de mare este presiunea din jurul echipei și cât de repede pot reacționa suporterii atunci când rezultatele nu sunt cele așteptate.

Tatăl portarului a explicat că are rude și prieteni în Craiova, oameni profund atașați de culorile alb-albastre, care l-au avertizat în legătură cu atmosfera intensă din jurul clubului.

„Nu există ca Răzvan să zică că vrea să plece. Din contră, a venit cu drag aici, la Craiova. Eu i-am zis să nu vină, recunosc, cu toate că, în sinea mea, îmi doream. Doar că știam ce înseamnă Craiova. Am prieteni, verișori de acolo, cărora le curge sânge albastru prin vene și m-au avertizat. Mi-au spus: «Vezi că o să fie presiune mare. Oamenii de aici sunt foarte vulgari, dar în sensul că se aprind extrem de repede. Totuși, nu avem suflete rele, dar noi înjurăm, facem, zicem, apoi mergem să-i păpăm». I-am spus apoi lui Răzvan: «Pregătește-te, că acolo va fi așa, așa, așa»”, a povestit Aurel Sava.

Secretul lui Răzvan Sava a fost dezvăluit! Are un mental coach de mai mulți ani

Dincolo de situația sportivă, Aurel Sava a dezvăluit un detaliu mai puțin cunoscut despre pregătirea fiului său. Răzvan lucrează de mai mulți ani cu un specialist în pregătire mentală, care, potrivit tatălui său, a avut o contribuție majoră la felul în care portarul gestionează presiunea, criticile și momentele dificile ale carierei.

Aurel Sava a mărturisit că a descoperit întâmplător această colaborare, în timpul unei vizite făcute fiului său în Italia. Atunci a asistat la una dintre întâlnirile celor doi, care a durat aproximativ trei ore. Relația profesională a continuat și după venirea goalkeeperului la Craiova, unde specialistul l-ar fi vizitat, potrivit informațiilor pe care le are tatăl său.

„El are și un mental coach de mulți ani, care i-a schimbat gândirea și mentalitatea, și tot. Îl ajută mult de tot, nu vă dați seama. De când are mental coach, eu am observat o schimbare la el și nici nu știam că avea mental coach. M-am dus în Italia, la el, la un moment dat, și mi-a zis: «Azi vom sta mai puțin împreună, că am întâlnire cu acest mental coach». A venit dânsul acasă, s-au băgat în camera lui Răzvan, au stat cam trei ore de vorbă și așa e mereu.

Din ce știu, acest mental coach a venit și la Craiova după el, acum ceva timp. Au o legătură bună, s-a format o chimie între ei. Am fost împreună toți în Italia, la meci, apoi a venit el la noi acasă, cu mașina lui Răzvi. Chiar e OK. Deci, sincer, nu l-am simțit afectat sub nicio formă, cu toate că mă așteptam să fie debusolat”, a dezvăluit tatăl portarului.

Există tensiuni între Răzvan Sava și Laurențiu Popescu? Tatăl portarului lămurește situația

Concurența pentru postul de titular din poarta Universității Craiova a alimentat și discuții despre relația dintre Răzvan Sava și Laurențiu Popescu. Aurel Sava a vrut să afle direct de la fiul său dacă există tensiuni între cei doi goalkeeperi și a primit un răspuns categoric. Mai mult, tatăl fotbalistului a povestit că și fratele lui Răzvan a încercat să obțină detalii despre atmosfera din vestiar, însă răspunsul a fost același: nu există niciun conflict.

„Am încercat să-l mai trag de limbă: «Cu Popică cum te înțelegi?», la care el, direct: «Nu avem, tată, nicio treabă, suntem foarte bine». Chiar și fratele lui l-a întrebat detalii, că l-am pus pe el special să întrebe, și la fel, a zis că e OK, că nu are nicio problemă cu nimeni, nicidecum cu Popică.

Exclus ca Răzvan să răbufnească sau să zică că vrea să plece de la Craiova. După ce au venit din Andorra, a doua zi am discutat și ne-am plimbat prin Parcul Romanescu, am luat masa împreună, am băut o cafea și așa mai departe”, a mai declarat Aurel Sava.

Mesajul tatălui pentru Răzvan Sava după revenirea lui Isenko

aduce un plus de concurență pentru postul de portar, însă Aurel Sava este convins că fiul său are puterea să lupte pentru a-și recâștiga locul. Tatăl goalkeeperului a amintit de un sfat pe care i l-a oferit lui Răzvan încă din perioada în care acesta evolua la LPS, o lecție despre competiție, responsabilitate și dorința de a fi cel mai bun.

În opinia sa, experiențele dificile prin care a trecut portarul până acum l-au făcut mai puternic și mai pregătit să gestioneze momentele în care nu se află în primul unsprezece: „Dacă este competitiv și crede că poate face față, asta este, să rămână și să se lupte. Când era la LPS, i-am spus o vorbă: «Tată, pianul îl cară zece oameni, dar unul singur cântă la el». Sper că ține cont de vorba asta. Are ambiție, nu se dă bătut, nu se lasă din prima niciodată. A mai trecut prin momente de genul și astea cred că l-au întărit”, a încheiat Aurel Sava, în exclusivitate pentru FANATIK.