“I-au cedat rinichii”. Dezvăluiri exclusive făcute de Marina Almășan, după ce Victor Socaciu a ajuns la spital

Au fost căsătoriți ani buni, au împreună un băiat, iar divorțul lor nu a fost unul tocmai amiabil. Ba din contră! Vreme de 9 ani, de când au pus punct căsniciei lor, Marina Almășan și Victor Socaciu nu au schimbat o vorbă.

Astăzi, vedeta de la TVR a primit o veste care nu i-a căzut deloc bine, în ciuda trecutului tumultos care o leagă de Victor Socaciu. Cântărețul de muzică folk a ajuns de urgență la spital, acuzând probleme renale, asta după ce, în urmă cu mai bine de 10 ani, a fost supus unui transplant de rinichi.

ADVERTISEMENT

Primele declarații ale Marinei Almășan, după ce Victor Socaciu a ajuns la spital

Contactată de FANATIK, Marina Almășan ne-a spus că îi pare rău pentru situația în care a ajuns fostul soț, Victor Socaciu, deși între ei nu mai există, în acest moment, decât un trecut “cu peripeții”.

“Am aflat și eu, întâmplător, de la un medic cunoscut că ar fi internat la Carol Davila, cu mai vechile probleme renale. I-ar fi cedat rinichii transplantați. Mai multe nu știu.

ADVERTISEMENT

Nu am ținut legătura cu Victor în anii ăsta, că am avut peripeții în despărțirea noastră, dar îmi pare rău pentru el. Eu am fost alături de el când a avut dializa și după aceea transplantul. Îi cunosc problemele și îmi pare rău că nu a reușit să aibă grijă de el și să nu-i revină.”, a declarat Marina Almașan, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Prezentatoarea TV ne-a dezvăluit că i-a stârnit amintiri despre perioada grea petrecută în spital, alături de fostul soț.

Vasile Șeicaru: “Trebuia să mergem împreună la un festival”

FANATIK a vorbit și cu Vasile Șeicaru, bunul prieten și coleg de scenă al lui Victor Socaciu, care a recunoscut că vestea l-a luat total prin surprindere. Artistul ne-a mărturisit că nu știa de situația medicală a lui Victor Socaciu și urma să participe, împreună cu acesta, la un festival desfășurat în Alba Iulia.

ADVERTISEMENT

“Nu am auzit să fie bolnav. Știu că avea niște probleme, dar să fie în stare gravă?! Trebuia să mergem împreună la un festival la Alba Iulia! Repet, nu știu care este starea lui, dar nu am auzit să fie ceva grav. Sper că nu e așa”, ne-a spus

Victor Socaciu (68 ani) are probleme renale de mai mulți ani și, în 2009, a ajuns să primească doi rinichi de la o fetiţă de 10 ani, aflată în moarte clinică. Intervenția a fost efectuată la Institutul de Transplant Cluj-Napoca și, câțiva ani mai târziu, cântărețul de muzică folk a ajuns să fie audiat de DIICOT, după ce au apărut informații că a fost favorizat de medicul Mihai Lucan și ar fi avut întâietate pe lista de așteptare.

Victor Socaciu, diabetic și depistat pozitiv cu COVID-19

Nu este prima dată, anul acesta, când Victor Socaciu ajunge pe mâinile medicilor. Artistul este diabetic, iar în luna aprilie a fost diagnosticat pozitiv cu COVID-19 și a fost spitalizat mai multe săptămâni. Recuperarea nu a fost deloc ușoară, însă, treptat, Victor Socaciu și-a reluat activitățile profesionale și a urcat iar pe scenă.