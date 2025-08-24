News

I-au cerut ajutorul lui ChatGPT pentru a-și organiza vacanța, dar totul s-a transformat într-un coșmar. Ce au putut să pățească doi tineri

Doi tineri i-au cerut ajutorul lui ChatGPT pentru a-și organiza vacanța, însă au ajuns într-o situație greu de imaginat. Ce s-a întâmplat, de fapt?
Valentina Vladoi
24.08.2025 | 22:01
Ce au pățit doi tineri care i-au cerut ajutorul lui ChatGPT pentru a-și organiza vacanța. Sursă foto: Freepik / colaj Fanatik

Doi tineri influenceri au dezvăluit calvarul pe care l-au trăit după ce i-au cerut ajutorul lui ChatGPT pentru a-și organiza vacanța. Au avut încredere în recomandările primite, însă au urmat surprize neplăcute.

Într-un videoclip TikTok devenit viral, Mery Caldass, o cunoscută creatoare de conținut, a povestit cele întâmplate. Aceasta avea lacrimi în ochi și se afla în aeroport alături de iubitul ei, Alejandro Cid.

Ce s-a întâmplat cu cei doi, de fapt? Cuplul a vrut să meargă în vacanță în Puerto Rico. Iar pentru a se asigura că totul este în regulă, cei doi tineri i-au cerut ajutorul lui ChatGPT.

Aceștia au întrebat dacă au nevoie de viză, având în vedere că locuiesc în Spania, iar inteligența artificială le-a spus că nu este cazul.  „Uite, eu fac mereu multe cercetări, dar am întrebat ChatGPT și mi-a spus nu”, explică Caldass.

Cum s-a terminat întreaga poveste

Zis și făcut. Pentru că inteligența artificială le-a spus că nu e nevoie de viză, cei doi influenceri și-au cumpărat biletele și au ajuns în aeroport. Acolo au aflat însă că deși cetățenii spanioli nu au nevoie de viză, au nevoie de un ESTA (The Electronic System for Travel Authorization.

În final, cei doi tineri au reușit să ajungă în locul programat, dar chiar și așa, au întâmpinat mari probleme. Având în vedere cele întâmplate, aceștia s-au arătat extrem de dezamăgiți de experiența cu inteligența artificială.

Menționăm faptul că în cazul în care cei doi tineri nu ar fi cerut ajutorul ChatGPT pentru-și programa vacanța și ar fi verificate site-urile oficiale, aceștia ar fi aflat foarte ușor că au nevoie de ESTA.

Ce părere au avut internauții despre cele întâmplate

O mulțime de persoane au văzut clipul video postat ce cei doi tineri care i-au cerut ajutorul lui ChatGPT pentru a-și organiza vacanța. Și nu puțini sunt cei care i-au criticat.

Sunt persoane care spun că pentru o astfel de călătorie ar fi bine să existe informări oficiale și nicidecum bazate pe inteligența artificială. „Dar cine are încredere în ChatGPT pentru astfel de situații?”, a comentat o persoană.

Alte persoane în schimb au spus că tinerii ar fi pus întrebarea greșită. Mai exact, aceștia nu aveau nevoie într-adevăr de viză, dar nu au întrebat ChatGPT dacă era nevoie de ESTA.

Menționăm faptul că nu e prima oară când inteligența artificială aduce probleme. Sfaturile venite de la ChatGPT l-au adus pe un bărbat la spital cu halucinații. De asemenea, alți tineri au ajuns în situații complicate după ce au ținut cont de recomandările primite.

Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
