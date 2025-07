I-au dat lacrimile în direct! Reacția emoționantă a lui Cristi Hîldan, când a vorbit despre relația cu Cătălin, regretatul său frate

Cristian Hîldan a fost primul invitat la „Fanatik Dinamo”, noua emisiune marca FANATIK. Fratele „Unicului Căpitan” s-a arătat extrem de emoționat când moderatorul Cristi Coste a citit un pasaj dintr-un interviu oferit de Cătălin Hîldan.

Reacția emoționantă a lui Cristi Hîldan, când a vorbit despre relația cu Cătălin, regretatul său frate

Cristi Coste, în cadrul „ ”, noua emisiune marca FANATIK, a amintit de un interviu oferit de Cătălin Hîldan: „În cantonamentul din iarnă, din 2000, Cătălin dă un interviu, cred că în Gazeta Sporturilor atunci, în care spune la un moment dat ‘Îmi iubesc foarte mult fratele!’. Nu știu dacă știi tu, este un interviu în care, pe final, am încercuit noi acolo, unde spune ‘Îmi iubesc foarte mult fratele!’ Ce fel de relație aveați voi, Cristian?”

Vizibil emoționat, : „E o relație pe care… Eu fac 52 de ani anul acesta și pot să spun că nu am văzut vreodată o relația precum a mea cu fratele meu. Eu nu m-am certat niciodată cu el! Fiind mai mare decât el, am ajuns la seniori înaintea lui.

Am fost angajat al Ministerului de Interne de când am apucat să joc pentru Dinamo în primul campionat. Aveam și eu un salariu, iar salariul meu îl împărțeam fix jumătate-jumătate cu el. Primul salariu a fost 7.000 de lei vechi, erau vreo 2-300 de dolari.

„Cătălin mi-a adus o geantă plină de haine din Milano”

Mai plecam, eu plecam mai des. Eu am plecat înaintea lui pe afară. Am plecat în Franța, am plecat în Anglia și de fiecare dată când plecam îi aduceam și lui… Ce mi-aduceam eu, aduceam și lui.

Prima dată când a plecat cu Ionut Chirilă la un turneu pe Giuseppe Meazza, în Italia… Ionut i-a dus la o fabrică de haine și a venit Cătălin cu o geantă plină, plină, plină de haine pentru mine.

Și mai târziu când a început să câștige bani mult mai mult ca mine, de fiecare dată mă chema și îmi dădea bani. ‘Ai nevoie de bani?’ Zic ‘Nu, n-am nevoie’, iar el ‘Vino aici, că știu că ai nevoie’. Când mergea cu echipa națională sau Dinamo pe afară, fix ce lua pentru el, lua și pentru mine. Nu conta că erau adidași sau haine”.

Cătălin Hîldan: „Îmi iubesc nespus de mult fratele”

Cristi Coste a citit pasajul emoționant din interviul oferit de Cătălin Hîldan: „Își citesc acum, e un reportaj făcut atunci în cantonamentul din Cipru. ‘Buldogul de Hîldan, în care Dinu îl potolește la un moment dat, mai încet tati, lasă-l în pace’. Cătă chiar intra, juca cum se antrena! Exact la fel era, nu era nicio diferență.

Spune pe final, Cătălin, acolo unde am încercuit noi, ‘Își mângăie cele trei mătănii de pe mâna stângă. Îmi place să mă reculeg la biserică. Atunci când am timp, mă duc la Mănăstirea Cernica, acolo reușesc să-mi găsesc liniștea sufletească. Îmi iubesc nespus fratele! Pun presus de toate familia. Pentru binele celor dragi, mă las deoparte și pe mine!’

Asta este o caracterizare pe care Cătălin și-a făcut-o singur și care, tu știi cel mai bine, cred că spune exact realitatea despre el”, a transmis moderatorul Cristi Coste.

Cuprins de lacrimi și emoții, Cristi Hîldan a recunoscut că este pentru prima oară când vede acest interviu: „Sunt foarte emoționat, este pentru prima oară când văd asta!”