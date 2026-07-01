I-au făcut bazin în sfârșit lui David Popovici! Cele mai tari glume după furtuna care a „paralizat” Bucureștiul!

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David Popovici (21 de ani) a participat recent la concursul „Settecolli” de la Roma, cu scopul pregătirii Campionatelor Europene de natație din august de la Paris, și a obținut două medalii de aur, la 100 și 200 de metri liber, dar și argintul în proba de 50 de metri liber. La scurt timp, Bucureștiul a fost puternic afectat de ploi torențiale revărsate asupra sa.

Cele mai tari glume după ploile abundente din București și legătura cu David Popovici

Inclusiv stațiile de metrou din Capitală au avut de suferit din această cauză, unele dintre ele ajungând să fie inundate într-o anumită măsură. În acest context, pe rețelele de socializare au început să circule mai multe glume pe seama acestui subiect. Una dintre ele a fost făcută tocmai ca o paralelă cu victoriile lui David Popovici, dar și cu faptul că în ultimii ani el a cerut în mod public în mai multe rânduri ca statul român să construiască bazine de înot în întreaga țară pentru susținerea performanței în acest sport.

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Astfel, s-a făcut apel acum, sub formă de ironie bineînțeles, la faptul că sportivul legitimat la CS Dinamo a primit în sfârșit ceea ce a solicitat, doar că nu exact așa cum și-a imaginat, ci bazinele respective s-au creat în mod nedorit în stațiile metroului bucureștean. Concret, pe pagina de Instagram a celor de la „Starea Nației” a fost postată o fotografie generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale, în care doi indivizi înoată spre locurile de muncă într-o stație de metrou, alături de mesajul, în aceeași notă: „Corporatiști în drum spre Pipera”.

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David Popovici nu le-a dat vreo șansă adversarilor săi nici la „Settecolli”

De asemenea, și cei de la „Times New Roman”, publicație specializată în satiră, au abordat acest subiect într-o notă bineînțeles umoristică, dar cu referire la alte aspecte relevante din actualitatea românească. Așadar, unele dintre titlurile alese de ei în acest context au fost: „Soluție de avarie: vaporașul din Herăstrău va fi folosit ca metrou între Gara de Nord și Victoriei” sau „Dezamăgire! Cercetătorii credeau că au găsit Atlantida, dar era doar Militari Residence după ploaie”.

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Pe de altă parte, revenind la , fără legătură cu ploile abundente din ultimele zile din București, și nu numai, după ce , tot jurnaliștii de la „Times New Roman” i-au dedicat acestuia un articol cu titlul: „Ca să aibă și ceilalți o șansă, David Popovici va fi obligat să înoate cu toate medaliile la gât”.