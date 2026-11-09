I-au făcut echipa de start lui Gică Hagi pentru Polonia și Bosnia: „Obligatoriu titular!”

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După patru meciuri slabe și catastrofale pe alocuri, naționala lui Gică Hagi (61 de ani) încheie, în noiembrie, grupa din Liga Națiunilor. Urmează două întâlniri grele: cu Polonia acasă și cu Bosnia & Herțegovina în deplasare. În emisiunea „Giovanni SHOW” de la FANATIK s-a vorbit despre „tricolorul” care nu trebuie să lipsească din echipa de start a „Regelui” în cele două partide.

Jucătorul din SuperLiga care nu trebuie să lipsească din echipa de start a lui Gică Hagi cu Polonia și Bosnia

Selecționerul Gică Hagi a avut la dispoziție patru meciuri, în debutul său din cel de-al doilea mandat pe banca primei reprezentative, pentru a se convinge de jucătorii pe care îi are la dispoziție. Din păcate, tehnicianul nu a reușit să închege încă o echipă care să se lupte de la egal la egal nici măcar cu naționalele de același nivel. România a pierdut 4 din 4 meciuri: două cu Suedia, unul cu Bosnia & Herțegovina și unul cu Polonia.

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„Tricolorii” se pregătesc acum de ultimele două partide din grupa de Liga Națiunilor. Jucăm la București cu Polonia, apoi cu Bosnia & Herțegovina în deplasare. Pentru aceste meciuri, Hagi ar trebui să se bazeze, chiar din primul 11, pe omul momentului de la campioana Universitatea Craiova. E vorba de Alexandru Cicâldău. Despre fotbalistul de 29 de ani s-a vorbit pe larg în emisiunea „Giovanni SHOW” de la FANATIK.

Celebrul impresar Ioan Becali (84 de ani) a spus, din start, că Cicâldău este cel mai în formă jucător de la campioana României: „Depinde toată echipa de el!”, spune Giovanni. Moderatorul emisiunii, Horia Ivanovici, este de părere că Gică Hagi trebuie „obligatoriu să joace titular” cu mijlocașul „Științei”. Becali a adăugat: „(n.r. Nu ai cum să nu joci titular cu Cicâldău!) E un jucător box-to-box. Ajunge la finalizare, ajunge în fața apărării. Pentru mine, Cicâldău e cel mai bun mijlocaș în momentul ăsta. Poți să-l pui și număr 10, poți să-l pui în 2-3 poziții”.

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Ivanovici și-a întărit ideea spunând că, în acest moment, . „Nu ai cum să nu joci titular cu Cicâldău”, spune acesta. Imediat, Giovanni Becali a punctat: „Și eu la fel cred. Gică Hagi se va baza pe jucătorii care sunt în cea mai bună formă”. La cele 4 meciuri din acest sezon de UEFA Nations League, mijlocașul Universității a prins minute cu Bosnia (2-4) și cu Suedia (0-1). În meciul cu bosniacii a intrat la pauză și a marcat golul al doilea al „tricolorilor”.

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I-au făcut echipa de start lui Gică Hagi pentru Polonia și Bosnia: „Obligatoriu titular!”

Ce spune conducerea Universității Craiova despre Cicâldău: „În ultimul an a ajuns la forma care l-a consacrat”

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, directorul sportiv al Universității Craiova, Mario Felgueiras (39 de ani) a vorbit despre forma excelentă în care se află Alex Cicâldău. Oficialul din Bănie este de părere că fotbalistul a ajuns din nou la forma sa maximă. „Cicâldău e un jucător pe care toată lumea îl cunoaște, încă din trecut. Am discutat și de când am venit aici la Craiova, vorbeam cu domnul (Mihai) Rotaru de multe ori despre situația lui și se vede clar cum a crescut. Eu cred că în ultimul an a început să fie din nou în forma lui, cea care l-a consacrat. Mă bucur pentru el. Mai glumesc cu el. Chiar e un băiat foarte, foarte umil. Mie îmi place personalitatea sa.

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Știu cât de mult a muncit să ajungă din nou la această formă. Despre națională n-aș dori eu să comentez, pentru că am foarte mult respect pentru domnul Hagi. Cu siguranță știe mai bine ce ar trebui făcut, dar adevărul este, și nu avem cum să negăm că, Cicâldău trece printr-un moment incredibil. (n.r. Este cel mai bun mijlocaș din România?) Cu siguranță! Asta este și părerea mea. A demonstrat că poate juca cu echipe puternice. Ați văzut ce a făcut cu Getafe. E un jucător care are ceva special”.

Ce spune conducerea Universității Craiova despre Cicâldău: „În ultimul an a ajuns la forma care l-a consacrat”

Ce cifre are Alex Cicâldău în acest sezon la U Craiova

În tricoul celor de la Universitatea Craiova, , indiferent de competiție. Mijlocașul are deja 26 de meciuri jucate. În SuperLiga, acesta a jucat 14 meciuri, are 2 goluri și 3 pase decisive. A mai bifat, câte 8 meciuri în preliminariile Champions League și Europa League, oferind un assist. Apoi, în Conference League, Cicâldău are 3 meciuri, un gol și 2 pase decisive. Joi, cu Egnatia, mijlocașul a fost din nou imperial. A marcat și a fost printre cei mai buni olteni.

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Sezonul trecut, Alex Cicâldău a fost o piesă esențială în angrenajul Universității în toate competițiile. Internaționalul român a jucat un număr incredibil de partide: 51! A marcat 8 goluri și și-a ajutat colegii să câștige titlul în SuperLiga, Cupa României și Supercupa României.