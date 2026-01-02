Sport

“I-au pus sabia la gât soției mele!”. Dănuț Lupu, povestiri incredibile după finala Petrolul – Rapid din Cupa României

Dănuț Lupu și-a amintit de finala Cupei României din 1995, pe care a pierdut-o cu Rapid în fața Petrolului. El a vorbit despre niște întâmplări fabuloase petrecute atunci.
Traian Terzian
02.01.2026 | 12:21
Iau pus sabia la gat sotiei mele Danut Lupu povestiri incredibile dupa finala Petrolul Rapid din Cupa Romaniei
Dănuț Lupu, întâmplare uluitoare de la finala Cupei României dintre Rapid și Petrolul. Sursă foto: colaj Fanatik
Fostul mare internațional român a povestit ce s-a întâmplat de fapt înainte de Petrolul – Rapid, finala Cupei României de acum 30 de ani. Dănuț Lupu a spus și cine au fost cei care i-au amenințat soția.

Dănuț Lupu, amintiri uluitoare de la finala Cupei României dintre Petrolul și Rapid

Invitat special la emisiunea ”FANATIK Dinamo”, Dănuț Lupu a rememorat finala Cupei României din 1995 și a povestit cum soției sale i-a fost pusă la sabia gât de către oameni care au crezut că el nu și-a apărat corect șansele și din această cauză Rapid a pierdut trofeul.

”Am avut parte de istorii și atunci când am pierdut finala Cupei cu Rapidul. Ciorbă (n.r. – Dumitru Tudor) și Udilă (n.r. – Dănuț Udilă, zis Văncică) i-au pus sabia la gât soției mele. La celebra finală Rapid – Petrolul din 1995.

(n.r. – De ce?) Că vezi doamne am vândut eu meciul. Am povestit finala aia, toată istoria. Banii au ajuns la mine, eu i-am dat lui George Copos. Domnul Copos a zis să-i dau înapoi că pe el nu-l vinde nimeni. De multe ori când ești corect nu e bine.

Cineva mi-a zis: ‘Ține banii’ și i-a răspuns: ‘Nu pot să fac chestia asta’. Cu toate că lumea are o părere foarte proastă despre mine și nu știu de ce. Cine mă cunoaște știe… Pe vremea aia am avut 120.000 și i-am dus domnului Copos. Puteam să-i țin eu, dar…”, a declarat Lupu, la ”FANATIK Dinamo”.

Ce s-a întâmplat la finala Cupei României din 1995

Deși pornea mare favorită la câștigarea trofeului, Rapid, antrenată la acea vreme de Sorin Cârțu, a pierdut neașteptat la loviturile de departajare jocul desfășurat pe stadionul Național din București.

Petrolul a deschis scorul prin Claudiu Andreicuț (82), dar giuleștenii au egalat prin Iulian Chiriță (87), după o gravă eroare a asistentului Zoltan Erdei care nu a semnalizat o poziție clară de ofsaid la patru jucători ai Rapidului. Ploieștenii s-au impus cu 5-3 la loviturile de departajare, după o ratare a lui Florin Frunză.

La final a fost iureș, iar Dănuț Lupu a fost acuzat că nu și-a apărat corect șansele. Însă, în apărea lui a sărit Ștefan Preda, portarul ploieștenilor la acel joc. ”Prostii! Dacă era așa, rata în primul rând penalty-ul de la departajare”, a spus Preda.

S-a lăsat cu scandal mare după ce Rapid a pierdut finala

La câțiva ani distanță de la acea memorabilă finală, Jean Vlădoiu, care era atacantul Rapidului în acel moment, a mărturisit că a simțit că se întâmplă ceva necurat la disputa cu Petrolul și a l-a acuzat pe Dănuț Lupu de lucruri necurate.

”M-am simțit trădat în acea finală! Știam că Dănuț Lupu e prieten cu Cornel Dinu, vorbeau tot timpul la telefon. Înainte de meciul direct, Rapid – Dinamo, Lupu ne-a zis că ni se oferă câte 1.000 de dolari ca să trântim.

A ieșit scandal, n-am vrut să facem blat și era să ne luăm la bătaie. Eram sigur că Lupu se va răzbuna și am simțit ceva în finala Cupei. Eram conștient că s-a întâmplat ceva murdar, dar nu puteam demonstra și am plecat de la Rapid”, a afirmat Vlădoiu.

Dănuț Lupu, dezvăluiri incendiare despre finala Cupei României din 1995

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
