“I-au pus sabia la gât soției mele!”. Dănuț Lupu, povestiri incredibile după finala Petrolul – Rapid din Cupa României

Fostul mare internațional român a povestit ce s-a întâmplat de fapt înainte de Petrolul – Rapid, finala Cupei României de acum 30 de ani. Dănuț Lupu a spus și cine au fost cei care i-au amenințat soția.

Dănuț Lupu, amintiri uluitoare de la finala Cupei României dintre Petrolul și Rapid

Invitat special la emisiunea ”FANATIK Dinamo”, Dănuț Lupu a rememorat finala Cupei României din 1995 și a povestit cum soției sale i-a fost pusă la sabia gât de către oameni care au crezut că el nu și-a apărat corect șansele și din această cauză Rapid a pierdut trofeul.

”Am avut parte de istorii și atunci când am pierdut finala Cupei cu Rapidul. Ciorbă (n.r. – Dumitru Tudor) și Udilă (n.r. – Dănuț Udilă, zis Văncică) i-au pus sabia la gât soției mele. La celebra finală Rapid – Petrolul din 1995.

(n.r. – De ce?) Că vezi doamne am vândut eu meciul. . Banii au ajuns la mine, eu i-am dat lui George Copos. Domnul Copos a zis să-i dau înapoi că pe el nu-l vinde nimeni. De multe ori când ești corect nu e bine.

Cineva mi-a zis: ‘Ține banii’ și i-a răspuns: ‘Nu pot să fac chestia asta’. Cu toate că lumea are o părere foarte proastă despre mine și nu știu de ce. Cine mă cunoaște știe… Pe vremea aia am avut 120.000 și i-am dus domnului Copos. Puteam să-i țin eu, dar…”, a declarat Lupu, la .

Ce s-a întâmplat la finala Cupei României din 1995

Deși pornea mare favorită la câștigarea trofeului, Rapid, antrenată la acea vreme de Sorin Cârțu, a pierdut neașteptat la loviturile de departajare jocul desfășurat pe stadionul Național din București.

Petrolul a deschis scorul prin Claudiu Andreicuț (82), dar giuleștenii au egalat prin Iulian Chiriță (87), după o gravă eroare a asistentului Zoltan Erdei care nu a semnalizat o poziție clară de ofsaid la patru jucători ai Rapidului. Ploieștenii s-au impus cu 5-3 la loviturile de departajare, după o ratare a lui Florin Frunză.

La final a fost iureș, iar Dănuț Lupu a fost acuzat că nu și-a apărat corect șansele. Însă, în apărea lui a sărit Ștefan Preda, portarul ploieștenilor la acel joc. ”Prostii! Dacă era așa, rata în primul rând penalty-ul de la departajare”, a spus Preda.

S-a lăsat cu scandal mare după ce Rapid a pierdut finala

La câțiva ani distanță de la acea memorabilă finală, Jean Vlădoiu, care era atacantul Rapidului în acel moment, a mărturisit că a simțit că se întâmplă ceva necurat la disputa cu Petrolul și a l-a acuzat pe Dănuț Lupu de lucruri necurate.

”M-am simțit trădat în acea finală! Știam că Dănuț Lupu e prieten cu Cornel Dinu, vorbeau tot timpul la telefon. Înainte de meciul direct, Rapid – Dinamo, Lupu ne-a zis că ni se oferă câte 1.000 de dolari ca să trântim.

A ieșit scandal, n-am vrut să facem blat și era să ne luăm la bătaie. Eram sigur că Lupu se va răzbuna și am simțit ceva în finala Cupei. Eram conștient că s-a întâmplat ceva murdar, dar nu puteam demonstra și am plecat de la Rapid”, a afirmat Vlădoiu.