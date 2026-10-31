Sport

I-au spart casa în timp ce juca în meciul de cupă!

Catalin Oprea
31.10.2026 | 10:31
Iau spart casa in timp ce juca in meciul de cupa
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Hoții i-au spart casa în timp ce juca în meciul de cupă. Foto: Hepta
Hoții i-au spart casa chiar în timp ce fotbalistul se afla pe teren în meciul de cupă! El chiar a și marcat în partida respectivă: apelul disperat făcut de soția sa
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Hoții i-au spart casa unui fotbalist de la Everton joi seară, chiar în timp ce acesta se afla pe teren în meciul din Cupa Ligii Angliei contra lui Newcastle United, câștigat de „caramele” pe teren propriu cu scorul de 3-1. Este vorba despre atacantul francez Thierno Barry (24 de ani), cel care chiar a și marcat în acest meci și, în plus, a oferit și o pasă decisivă, fiind integralist și primind cea mai mare notă la final.

Casa lui Thierno Barry de la Everton a fost jefuită în timpul meciului cu Newcastle din Cupa Ligii Angliei

Din fericire, în momentul în care hoții au intrat în casă nu se afla nimeni acolo, întrucât partenera lui Barry, Charlene, a mers pe stadion pentru a urmări partida și a luat-o cu ea și pe fiica lor, în vârstă de doar un an. Potrivit A Bola, acest episod neplăcut s-a petrecut la doar aproximativ o lună după ce femeia a postat pe TikTok, acolo unde are 20.000 de urmăritori, un clip video în care ea dansa ținând pe umeri mai multe genți de lux.

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Iar acum s-a dovedit că exact acele obiecte au fost țintite de către hoți. La scurt timp după ce fotbalistul de la Everton și partenera lui și-au dat seama de cele întâmplate, Charlene a postat pe rețelele de socializare un mesaj prin care a solicitat ajutor în sensul prinderii făptașilor, oferind la schimb și o recompensă semnificativă:

„Din păcate, casa noastră a fost jefuită aseară în timp ce eram la meciul de fotbal. Din fericire, nu era nimeni acasă la momentul respectiv, dar rămâne o experiență extrem de tulburătoare pentru noi și familia noastră. Dacă cineva a văzut sau a auzit ceva suspect sau are informații care ar putea ajuta, am fi incredibil de recunoscători dacă ne-ați contacta. De asemenea, suntem dispuși să oferim o recompensă financiară pentru orice informație care ajută la identificarea celor responsabili. Vă mulțumim tuturor pentru sprijin”. 

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Nu este primul astfel de incident petrecut în Anglia în ultima perioadă

În ultimele săptămâni, și alți doi fotbaliști din Premier League s-au confruntat cu astfel de episoade. Este vorba despre Morgan Gibbs-White de la Nottingham Forest și Bruno Fernandes de la Manchester United. Thierno Barry s-a transferat la Everton în vara anului 2025 de la Villarreal în schimbul sumei de 30 de milioane de euro.

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Thierno Barry, atacantul lui Everton. Foto: Hepta
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