„I-l vând eu acum lui Gigi cu 5 milioane afară, dar să-l bage titular la FCSB”. Dragomir îi propune o afacere-șoc lui Becali

FCSB are o mare problemă în acest debut de sezon. Campioana României nu are la mijloc un jucător care să rupă ritmul jocului, iar Mitică Dragomir, fostul președinte LPF, i-a dat un sfat lui Gigi Becali. Acesta este de părere că patronul clubului poate scoate bani serioși dacă îi va da șanse lui Octavian Popescu.

Care e marea problemă de la FCSB. Concluziile lui Mitică Dragomir. Sfat direct pentru Gigi Becali

Văzut cândva drept unul dintre cei mai promițători fotbaliști români, atacantul cu greu mai prinde câteva minute pe finalul partidelor. El și-a pierdut clar locul de titular în echipa lui Charalambous.

Mitică Dragomir crede că FCSB poate încasa 5 milioane de euro pe Tavi Popescu

și spune că, pentru a vedea cu adevărat dacă își merită sau nu locul la FCSB, trebuie să primească șansa de a-și arăta valoarea. Ba mai mult, „Oracolul din Bălcești” crede că Gigi Becali poate scoate bani frumoși pe el.

„Se calcă pe picioare. Gigi are nevoie de un mijlocaș care să strângă echipa în jurul lui. Îi trebuie pe cineva cu pasă finală de mare valoare. Era la Cluj, Tachsidis. A plecat în Brazilia. FCSB trebuie să îl facă pe Tavi Popescu să joace. Să îl lase să joace. Titular din dreapta pe stânga.

L-aș lăsa să joace așa 5 meciuri. L-aș lăsa să joace tot meciul, ce vrea. Mijlocaș stânga, în atac. Dacă din 5, ultimele 3 meciuri nu le face bine, trag o concluzie. Nu îl lași să joace, nu vezi dacă e fotbalist sau nu. A jucat bine când era la Under 21.

Îl dai drumul dacă nu joacă bine. Faci un ban pe el. Îl pui pe lista de transferuri. 5 milioane iei cu el. Îl vând eu cu 5 milioane afară, fac pariu. Acum îl vinzi cu 3 milioane, dar dacă joacă la FCSB îl vinzi cu 5”, a declarat Mitică Dragomir, în direct, la emisiunea Don Giovanni.