I s-a găsit postul ideal lui Juri Cisotti la FCSB. ”E un jucător box-to-box, acolo trebuie să fie folosit”

Ridicat în slăvi de Gigi Becali pentru prestațiile din sezonul precedent, Juri Cisotti nu mai dă același randament în actuala stagiune. Însă, evoluțiile mai puțin convingătoare sunt puse și pe seama faptului că nu mai joacă pe postul ideal.

Care este postul ideal pentru Juri Cisotti la FCSB

Intrat prin telefon la cea mai recentă ediție a , Adrian Mutu a explicat că italianul nu are calitățile necesare să joace extremă și randamentul cel mai bun îl dă ca inter.

”Eu pe Cisotti nu-l văd în bandă, nu cred că ăla e postul care îi pune în valoarea calitățile. Postul lui e de inter, ce a jucat sezonul trecut. E un jucător care acoperă o distanță foarte mare, are o capacitate de efort extraordinară, are o tehnică și o viteză decentă, dar nu are o tehnică și o viteză de extremă.

Poate să joace acolo, dar nu o face la calitățile lui și nu joacă precum o extremă veritabilă. O extremă ar fi cum era Florinel Coman sau cum e Musi în momentul ăsta. Genul ăla de extremă care să se ducă, să te fixeze 1 la 1, să scoată omul din joc, să creeze pericol la fiecare acțiune.

Nu-l văd pe Cisotti genul ăsta de jucător. Îl văd un metronom, un box to box, unul care aleargă, acoperă multe distanțe, joacă mult mai simplu. Nu are o tehnică de extremă și nu cred că joacă pe calitățile lui cele mai bune atunci când e în bandă”, a declarat Mutu, la FANATIK SUPERLIGA.

Cisotti, luat la rost după un meci european

Gigi Becali l-a criticat pentru prima dată pe Juri Cisotti după înfrângerea suferită de FCSB în meciul tur cu Shkendija, când .

În ciuda erorii făcute la Skopje, patronul campioanei României a rămas totuși impresionat de efortul pe care Cisotti l-a făcut în acel joc. ”Cisotti a greșit acolo când a luat Tănase roșu. Dă cu călcâiul, exact ce nu-mi place mie. L-am lăudat prea mult și ce a zis: ‘Lasă, bă, pot să dau și cu călcâiul!’.

Nu contează, pe Cisotti nu poți să-l cerți că el și-a dat viața, n-ai ce să zici. El, David Miculescu, Chiricheș. Și-au dat viața și n-ai ce să le zici”, a spus Gigi Becali, într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA.