I s-a îndeplinit visul! Celia este însărcinată, din nou. Dezvăluiri exclusive

Celia trece prin momente de vis alături de soțul ei, Ardeli Ancuța, după ce au aflat că vor deveni, din nou, părinți, cei doi având, deja, un băiețel în vârstă de șapte ani, Angelo.

Celia a ținut ”la secret” sarcina

FANATIK a aflat, în exclusivitate, că artista Celia, una dintre cântărețele prezente încă din 2005 pe prima scenă a muzicii românești, are toate motivele să fie fericită. Însărcinată la 37 de ani, artista se pregătește să aducă pe lume al doilea copil, la începutul anului viitor.

Chiar dacă deja se apropie de luna a cincea de sarcină, Celia a încercat să țină totul cât mai secret. Și, din informațiile FANATIK, motivul pentru care Celia a ținut sarcina “la secret” este legat de dorința ei de a se asigura că totul este în perfectă regulă cu copilașul pe care îl are în burtică.

De altfel, contactată de FANATIK, Celia nu a dorit să ofere detalii, așteptând să mai treacă o perioadă până să facă anunțul oficial cu privire la sarcină și la sexul copilului pe care îl va naște.

”Nu pot să vorbesc, acum, dar mulțumesc pentru felicitări”, a declarat, pentru FANATIK, Celia, pe un ton care spune totul despre fericire pe care o resimte cu privire la ideea că va deveni, din nou, mamă.

Celia, momente grele acum trei ani: a pierdut o sarcină

Motivul pentru care Celia este ușor superstițioasă când vine vorba de sarcina pe care o are este legat de clipele grele prin care a trecut artista cu ceva timp în urmă.

Mai exact, din cauza unei sarcini pierdute acum mai bine de trei ani, artista recunoscând, la acea vreme, că tragedia a marcat-o și i-a provocat o depresie serioasă, cu atât mai mult cu cât își doreau enorm și ea, și soțul ei, fetița.

”Acest copil a venit într-un moment greu pentru soțul meu, atunci când el și-a pierdut tatăl, dar nu știu de ce s-a răzgândit (n.r.- copilul) și s-a gândit că trebuie să meargă într-o lume mai bună. În prima luna (n.r.- de la pierderea sarcinii) mi-a fost extraordinar de greu și am plecat în Australia. Nu aș fi putut să rămân aici. Sunt convinsă că am o armata de îngeri care mă protejează de sus. Mă gândesc că poate Dumnezeu m-a protejat. Dacă la examenul acela morfologic aș fi aflat că are o problemă (n.r.- copilul) eu nu aș fi putut să fac un avort”, a mărturisit Celia, cu lacrimi in ochi, la acum mai bine de trei ani.

Cu toate acestea, după ce a reușit să treacă peste tragedia de acum trei ani, cu ajutorul soțului și al fiului lor, Celia pare la un pas să își vadă visul cu ochii, artista dorindu-și cât mai mulți copii.

Celia, afaceri alături de soț, în agricultură

Chiar dacă nu mai este la fel de activă în plan muzical, Celia are alte lucruri cu care să și ocupe, din plin, mintea. Astfel, frumoasa cântăreață și soțul ei au afaceri serioase în agricultură, pe care le desfășoară în mai multe județe: Timiș, Caraș Severin și Hunedoara.

Astfel, Celia a investit în zona Banatului într-o livadă de pomi fructiferi, dar și în câteva fânețe, acestea din urmă fiind folosite pentru ferma zootehnică pe care o deține alături de soțul ei. De altfel, cei doi sunt cunoscuți în zona de vest a țării pentru afacerea cu animale pe care o dețin, rezultatele obținute în domeniu fiind remarcabile.

Artista Celia este căsătorită cu soțul ei încă din 2013, cei doi locuind mai mult în România, chiar dacă bărbatul este fiul unor emigranți români din Australia. De altfel, la un moment dat, între Celia și soțul ei au apărut probleme serioase din cauza ”navetei” România -Australia, dar, pentru a nu se ajunge la divorț, au stabilit să locuiască la noi în țară.