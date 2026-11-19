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Denis Drăguș (27 de ani) a ajuns la FCSB la începutul lunii septembrie, însă până în prezent nu a putut ajuta echipa să obțină puncte. Internaționalul român a suferit și din cauza accidentărilor, fapt pentru care a adunat doar 174 de minute în tricoul roș-albastru, fără să aibă vreo contribuție ofensivă. Victor Pițurcă, fostul selecționer al României, este de părere că răbdarea lui Gigi Becali se apropie de sfârșit, în ciuda salariului uriaș pe care i-l oferă lui Drăguș.

Victor Pițurcă, verdict crunt pentru Denis Drăguș

Denis Drăguș a avut nevoie de ceva timp în care să se pună la punct din punct de vedere fizic. El a fost introdus pe finalul meciului cu Petrolul Ploiești, după care a fost titularizat împotriva Universității Craiova. Atacantul lui FCSB era convocat și la naționala României pentru acțiunea din luna septembrie, însă s-a accidentat cu puțin timp înainte de pauza derby-ului contra campioanei României.

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când a fost introdus din nou pe finalul partidei cu U Cluj, după care a fost integralist în meciul cu Corvinul Hunedoara. Ambele partide au fost pierdute de FCSB, iar bucureștenii nu au reușit să înscrie nici măcar un gol. Victor Pițurcă este de părere că indiferent de câți bani îi oferă lui Denis Drăguș, răbdarea lui Gigi Becali se apropie de final.

”Lui Drăguș îi mai dau 3-4 etape. Dacă nu joacă la nivel și mai pierd meciurile…, o să vadă el și Drăguș. (n.r. Gigi Becali a plătit bani mulți pe el) Și ce dacă a plătit? Nu contează la Gigi. Dacă nu-i place…”, a declarat Victor Pițurcă la

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Denis Drăguș, cifre dezastruoase în ultimii ani

Denis Drăguș a făcut cel mai bun sezon al carierei la Gaziantep, sub comanda lui Marius Șumudică. Chiar înainte de EURO 2024, atacantul României a înscris 14 goluri și a dat două pase de gol în Superliga Turciei, fiind și unul dintre fotbaliștii cu cele mai multe driblinguri reușite. După un parcurs bun alături de „tricolori” la Campionatul European, Drăguș a prins transferul carierei.

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Trabzonspor l-a achiziționat pentru 1,7 milioane de euro, însă el nu a confirmat. Din momentul mutării sale la fosta campioană a Turciei, mai exact iulie 2024, două dintre goluri fiind într-un meci din Cupa Turciei împotriva unei echipe din ligile inferioare. Meciul s-a jucat pe 5 februarie 2026 și reprezintă ultima partidă în care atacantul lui FCSB a înscris la echipa de club.