Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

I s-a stabilit soarta după FCSB – Feyenoord. Gigi Becali: „E prima oară când o zic. Gata!”

Gigi Becali a fost dezamăgit total de doi jucători în FCSB - Feyenoord, însă unuia dintre ei i-a hotărât soarta! Ce se întâmplă cu fotbalistul campioanei României
Ciprian Păvăleanu
14.12.2025 | 09:45
I sa stabilit soarta dupa FCSB Feyenoord Gigi Becali E prima oara cand o zic Gata
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali i-a stabilit soarta lui Octavian Popescu după FCSB - Feyenoord 4-3. Foto: Colaj FANATIK
Gigi Becali a scos la pauza meciului cu Feyenoord trei fotbaliști, iar de doi dintre ei a fost profund dezamăgit. Baba Alhassan și Octavian Popescu nu s-au ridicat la nivelul partidei, iar ultimul dintre ei este aproape tras pe linie moartă la FCSB.

Gigi Becali i-a decis viitorul lui Octavian Popescu. Ce se întâmplă cu talentatul fotbalist

Octavian Popescu a fost un fotbalist de mare perspectivă pentru FCSB, însă jucătorul ce făcea spectacol la 18 ani este de nerecunoscut 5 ani mai târziu. Gigi Becali i-a tot oferit șanse, însă el întârzie să demonstreze că-și merită locul.

Cu Feyenoord, Octavian Popescu nu a arătat deloc bine, iar Gigi Becali s-a convins de el. Este prima dată când patronul susține că nu mai are deloc încredere în tânărul fotbalist: „(n.r. – e cineva care nu v-a plăcut?) Da! Nu mi-a plăcut de George, cu care jucam în 10, și Baba, cu care jucau ei în 12. Baba, când avea mingea, le dădea mingea lor, el era la ei. Nu mai ai ce să-i faci lui Tavi Popescu. E prima dată când spun. Dacă nici în meciuri din astea nu dai totul… nu zic să fii ce ai fost, dar măcar aleargă, bagă și tu puțin piciorul, că ești băiat tânăr. 

Nu-i dau drumul să plece pentru că poate-l învață cineva să facă așa (n.r. – ca să-l lase liber). Mai bine nu-i mai dau. Lasă, bă, că te țin aici până la final. Dacă nu joacă, ce să-i fac? Îl țin acolo. Apoi se învață toți că dacă nu mai joacă îi las liberi. Nu mai joci, te țin aici. Mai mult te țin dacă nu joci!”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali a vrut să-l scoată după 30 de minute în meciul cu Dinamo

Octavian Popescu a primit minute și în meciul cu Dinamo din SuperLiga României, însă și în acel meci a părut din alt film. Deși el a fost introdus la pauza meciului, Gigi Becali a recunoscut că a vrut să-l scoată de pe teren în minutul 75, după doar 30 de minute.

„Am vrut să îl schimb pe Tavi în minutul 75. Am vorbit cu MM, dar a spus că nu avem cu cine. Nici nu știam ce să mai fac. Ce să-i faci? Nu are… nu iubește atât de mult fotbalul încât să sufere, să muncească. E încă copilăros. Nu se îmbărbătează. Nu mai merge cu floricele! Toate i le-am zis. A intrat bine după aia… e mai greu. Nu dai cu exteriorul… dacă ești jucător valoros, dai gol. Faci ceva”, a spus Gigi Becali după meciul cu Dinamo, conform Prima Sport.

Octavian Popescu, cifre dezastruoase în 2025/2026

Cifrele lui Octavian Popescu vorbesc de la sine în acest sezon. În urmă cu patru stagiuni, Octavian Popescu uimea toată România la 18 ani și marca de 10 ori în SuperLiga României, însă acum este de nerecunoscut.

Puștiul care amintea prin execuțiile sale de Alessandro Del Piero a ajuns să nu aibă niciun gol marcat în sezonul 2025/2026. Octavian Popescu a bifat 22 de apariții pentru FCSB și a jucat 794 de minute, adică aproximativ 36 de minute pe meci. În acest interval, fotbalistul lui FCSB nu a înscris niciun gol și a oferit doar două assisturi, unul în campionat și unul în cupele europene.

