I s-a stricat mașina în pădure și a fost nevoit să trăiască singur fără apă și fără mâncare timp de 9 zile. În ce stare a fost găsit un bărbat și cum a reușit să supraviețuiască

Andrew Barber, în vârstă de 39 de ani, a dispărut într-o pădure din Canada după ce mașina sa s-a stricat. Bărbatul a fost găsit nouă zile mai târziu de autorități. Cum a reușit însă să supraviețuiască?

Cum a supraviețuit bărbatul timp de 9 zile fără apă și fără mâncare

Se pare că bărbatul a băut inclusiv apă murdară dintr-un iaz pentru a rămâne în viață. Iar deși a depus eforturi uriașe pentru a putea fi găsit, de abia după mai bine de o săptămână salvatorii i-au dat de urmă.

Andrew Barber a scris cuvântul „ajutor” pe o stâncă uriașă. Totodată, el a scris și „SOS” în noroi, într-o încercare disperată de a fi salvat în regiunea Cariboo din Columbia Britanică, Canada.

Bărbatul de 39 de ani, care a dispărut pe 31 iulie, a supraviețuit bând apă din iaz și a construit un adăpost din lemn și noroi. În cele din urmă, el a fost găsit pe 8 august de Poliția Regală Canadiană, după ce un elicopter a văzut mașina lui avariată, ceea ce le-a permis să se concentreze asupra zonei.

În ce stare a fost găsit Andrew Barber de către autorități

‌Echipele de salvare au spus că el a folosit pentru a rămâne în viață. Chiar și așa, bărbatul era grav deshidratat și avea un picior rănit. Și se pare că salvatorii au ajuns la timp.

„Nu știu dacă ar fi rezistat încă 24 de ore fără să-l recuperăm. Era în stare proastă de sănătate, îi era greu să stea în picioare”, a spus Bob Zimmerman, de la Quesnel Search and Rescue, conform .

„El bea literalmente apă murdară din lac pentru a se hidrata. Corpul uman poate rezista mult timp fără hrană, dar în cazul apei situația este diferită. Voi spune așa: dacă nu l-am fi găsit atunci, aș fi avut motive de îngrijorare mai serioase decât am în prezent.

Căutam de nouă zile și era ca și cum am fi căutat acul în carul cu fân. Regiunea Cariboo din Columbia Britanică este frumoasă, dar este imensă și are o mulțime de zone rurale și sălbatice”, a declarat sergentul Brad McKinnon de la Poliția Regală Canadiană din Williams Lake pentru Canadian Press News.

Cum se simte bărbatul acum

După ce a fost găsit, Andrew a fost transportat cu avionul la Cariboo Memorial Hospital din Williams Lake pentru tratament. Acum a fost externat și se simte „destul de bine”, având în vedere .

Chiar și așa, cel mai probabil Andrew Barber nu va uita niciodată experiența prin care a trecut. Inclusiv specialiștii chemați la fața locului au fost uimiți că acesta a supraviețuit.