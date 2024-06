I se spune cel mai mare inamic al creierului. Obiceiul care afectează funcția cognitivă și care poate declanșa mari probleme de sănătate

Care este cel mai mare inamic al creierului nostru? Este un obicei pe care îl avem aproape zilnic și care ne poate declanșa probleme mari de sănătate, precum demența, afecțiuni cardiovasculare sau chiar cancerul.

Ce obicei îți afectează creierul. Trebuie să renunți la el

Obiceiul apare în general în perioade neplăcute din viața noastră sau când trebuie să facem lucruri sub presiune. Acesta este stresul. , arată studiile efectuate de-a lungul timpului.

O echipă de cercetători suedezi, de la Institutul Karolinska, au descoperit că stresul are capacitatea de a eroda apărarea cognitivă a minții noastre. Din cauza acestei erodări riscăm să ajungem la demență, potrivit unui studiu publicat în lucrarea Alzheimer’s & Dementia: The Journal of Alzheimer’s Association.

”Diferite strategii de gestionare a stresului ar putea fi un complement bun pentru intervențiile existente în stilul de viață pentru prevenirea Alzheimerului”, potrivit autorului principal al studiului, Manas Shanta Yerramalla, de la Departamentul de Neurobiologie, Științe ale Îngrijirii și Societate de la Institutul Karolinska.

Agrenarea noastră în diferite activități ne suprasolicită creierul, iar ca o formă de protecție împotriva demenței, acesta are inteligența necesară de a forma ceea ce se numesc ”rezerve cognitive”, care

Cât de utile sunt rezervele cognitive din creier

Rezervele cognitive absorb tot ceea ce declanșeaz stresul încât să ne protejeze de instalarea demenței sau să o întârzie, dacă s-a ajuns în pragul de epuizare. Acesta rezerve nu pot fi la infinit, așa că trebuie să evitați stresul sub orice formă.

”Aceste rezultate ar putea avea implicații clinice, deoarece un număr tot mai mare de cercetări sugerează că exercițiile de mindfulness și meditația pot reduce nivelurile de cortizol și îmbunătăți cogniția.

Vom continua să studiem asocierea dintre stres și tulburările de somn și modul în care acestea afectează rezerva cognitivă la pacienții din clinicile de memorie”, a mai explicat dr. Yerramalla.

Stresul este cauzat de cortizol, hormonul stresului din corpul nostru. Ca să evitați a-l activa nu trebuie decât să stați departe de factorii care îl declanșează. Un prima pas în acest sens este să vă axați pe îndeplinirea unui număr mai mic de sarcini.