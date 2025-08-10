I se spune otrăvitoarea cu ciuperci. Cum a încercat o femeie să își omoare fostul soț, dar și socrii luni de zile

Erin Paterson este femeia numită de presa străină ca fiind ”otrăvitoarea cu ciuperci”. Aceasta a fost acuzată că și-a otrăvit fostul soț. Totodată, ea a acționat într-un mod similar și în cazul socrilor săi.

Cum a încercat otrăvitoarea cu ciuperci să își ucidă fostul soț

Erin Patterson ar fi încercat timp de ani de zile să-și omoare fostul soț cu mese otrăvite. Aici vorbim inclusiv despre pui cu curry, prăjituri și paste Bolognese. Iar asta s-ar fi întâmplat cu mult înainte de a servi carnea de vită Wellington otrăvită cu ciuperci, care a ucis trei rude.

Femeia din Australia, care este și mamă a doi copii, a fost găsită vinovată luna trecută de trei crime și o tentativă de crimă. Aceasta a fost acuzată că a otrăvit mâncarea pe care i-a dat-o lui Simon Patterson într-o serie de incidente între 2021 și 2023.

Simon, care fusese invitat la prânzul din 29 iulie 2023, în urma căruia , Don Patterson, 70 de ani, Gail Patterson, 70 de ani, și sora lui Gail, Heather Wilkinson, 66 de ani, s-a retras cu o zi înainte. Astfel, fără să știe, el a evitat felul de mâncare fatal.

Când s-a simțit rău fostul soț al femeii

Simon a declarat în cadrul audierilor preliminare că s-a îmbolnăvit pentru prima dată în noiembrie 2021, după ce a mâncat un recipient Tupperware cu paste bolognese preparate de Erin. A suferit de vărsături și diaree și a petrecut o noapte în spital.

În mai 2022, în timpul unei excursii cu cortul în Victoria’s High Country, el a leșinat după ce a mâncat un preparat cu pui gătit de ea. Acesta dezvăluia și că nu a fost atent la unele detalii.

„În timp ce Erin pregătea mâncarea, eu aprindeam focul, așa că nu am văzut cum a pregătit-o”, a spus el, conform . Câteva zile mai târziu, bărbatul era în comă. Medicii au fost nevoiți inclusiv să îi scoată o parte din intestin.

În septembrie 2022, un wrap cu legume consumat într-o excursie pe coastă l-a lăsat cu vorbirea neclară, convulsii și paralizat, cu excepția gâtului, limbii și buzelor. De aici, un prieten medic i-a sugerat să țină un jurnal alimentar.

Când și-a dat seama bărbatul că Erin ar putea fi de vină

În februarie 2023, Simon a început să o suspecteze pe Erin. El i-a povestit medicului despre prăjiturile pe care ea pretindea că le-a copt fiica lor. Acesta a început să se teamă ca nu cumva prăjiturile să fie otrăvite. Cu atât mai mult în contextul în care Erin îl suna în repetate rânduri pentru a verifica dacă le-a mâncat.

Anchetatorii au găsit ulterior un fișier pe computerul ei care conținea informații despre otravă pentru șobolani. Iar deși părinții bărbatului au fost avertizați înainte de prânzul fatal, se pare că a fost prea târziu pentru ei.

Instanța a audiat, de asemenea, acuzațiile procurorilor. Aceștia susțineau că Patterson manifesta de mult timp un interes pentru . În 2020, ea a postat pe un forum de ajutor de pe Facebook câteva informații legate de otravă.

Interesul femeii pentru ciupercile otrăvitoare

La acel moment, femeia susținea că pisica ei a vomitat după ce a mâncat ciuperci de sub un copac, alături de fotografii cu ciuperci. Procurorii au afirmat însă că Patterson nu a avut niciodată o pisică. De aici, femeia a primit și denumirea de otrăvitoarea cu ciuperci.

De asemenea, s-a mai aflat și că ea a vizitat o groapă de gunoi locală în după-amiaza zilei în care a avut loc prânzul fatal. Mai mult de atât, s-a și întors câteva zile mai târziu pentru a arunca deshidratorul alimentar folosit pentru prepararea mesei.

Momentan o decizie oficială nu a fost luată în cazul ei. Judecătorul continuă audierile, iar femeia urmează să fie condamnată de abia la data de 25 august, având în vedere acuzațiile care i-au fost aduse.