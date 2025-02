I se spune supa norocului. Preparatul pe care coreenii îl consumă pentru a atrage succesul întregul an

Ai mai auzit până acum de supa norocului? Este vorba despre un preparat prezent în tradiția coreeană, cunoscut sub numele de Tteokguk. Ce se spune despre acesta și din ce este făcut?

Din ce se face supa norocului

Fiecare țară în parte are tradițiile sale. Mulți dintre români au preluat însă și câteva tradiții străine, . Se pare însă că în alte țări lucrurile pot fi și mai interesante.

ADVERTISEMENT

În Coreea, spre exemplu, există supa norocului, cunoscută sub numele de Tteokguk. Conform tradiției, cine mănâncă această supă la începutul de an, se va bucura de sănătate, noroc, dar și prosperitate în următoarea perioadă.

Iar fiecare ingredient din supă are semnificația sa. Spre exemplu, găluștele de orez simbolizează un an în plus de viață. De cealaltă parte, carnea de vită sau de pui . Ouăle adăugate aduc protecție, dar și fertilitate, în timp ce uleiul de susan și sosul de soia sunt simboluri ale norocului.

ADVERTISEMENT

Se pare că supa norocului este de asemenea și delicioasă. Aceasta are semnificații culturale adânci, astfel că la fiecare început de an este preparată și consumată în Coreea. Cum se face însă?

Oul, simbolul protecției și al fertilității

Ingredientele necesare pentru Tteokguk sunt următoarele: găluște de orez, carne de vită sau de pui, usturoi, sos de soia, ulei de susan, dar și ceapă verde și ou fiert. Acesta din urmă este totuși opțional.

ADVERTISEMENT

În ceea ce privește modul de preparare, carnea de vită sau de pui se fierbe până devine fragedă, adică în jur de 30 de minute sau chiar 45 de minute. Se adaugă felii de ghimbir și usturoi pentru aromă, opțional.

După ce a fiert carnea se adaugă găluștele de orez. Ele se lasă la gătit până devin moi. Ulterior se adaugă sarea, uleiul de susan, dar și sosul de soia. Mai departe, supa norocului se asezonează cu ceapă verde și usturoi uscat. Acestea trebuie tăiate fin.

ADVERTISEMENT

Este recomandat ca preparatul să fie servit fierbinte. Totodată, în el se mai poate adăuga și un ou fiert tăiat în jumate. Completează gustul perfect și totodată, despre el se spune că e protecției și al fertilității.