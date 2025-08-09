I se spunea Argintaru. Criminalul român care i-a îngrozit pe polițiști și care nu și-a mai primit niciodată sentința

În România, la fel ca și în alte țări, au existat de-a lungul timpului numeroși criminali care au rămas în istorie, iar Argintaru este unul dintre ei. Poate unora nu le spune nimic acest nume, dar alții au mai auzit câte ceva despre el.

Cine a fost Argintaru

În urmă cu decenii întregi, . Fiecare dintre ei acționa în modul său, iar de aici au apărut și unele ”porecle”. Dacă e să vorbim de criminalul ”Argintaru” în schimb, aici sunt câteva detalii tulburătoare.

Numele Argintaru era cunoscut în România la scurt timp după . Inclusiv oamenii legii se temeau de e, având în vedere că modul lui de acțiune era unul cât se poate de complex.

De altfel zeci de jandarmi, polițiști, dar și gardieni au ajuns să își piardă viața din cauza lui. Petre Silberschmied, cunoscut sub numele de Argintaru, avea o bandă care acționa rapid de fiecare dată și nu se uita în urmă.

Iar pentru oamenii legii a fost dificil să îl captureze. Aceștia au studiat tacticile criminalilor, iar mai apoi și-au dat seama că armele pe care le foloseau proveneau din Germania. De aici, ei și-au dat seama că ucigașii erau dezertori din armata germană.

Cum a fost prins Petre Silberschmied

Banda a fost anihilată doar la sfârșitul lunii august 1945. La acel moment, un gardian a anunțat prezența suspectă a unui camion, în miez de noapte, în apropierea magazinului „Sora”.

Și se pare că era vorba chiar despre oamenii din banda lui Argintaru. A urmat apoi o luptă care s-a dat între oamenii legii și infractori. A durat mai bine de o oră, iar victime au existat în ambele părți.

Conflictul din acea seară a fost intens discutat pentru că a fost unul cât se poate de complex. La un moment dat a apărut și un jeep cu însemne americane. Din mașină a coborât un bărbat cu o uniformă de căpitan care le-a cerut polițiștilor să oprească focul.

De ce nu Argintaru nu și-a primit niciodată sentința

Acesta a fost doar un moment de diversiune. Iar culmea, bărbatul în uniformă era chiar Argintaru. Acela a fost momentul în care oamenii legii au reușit să îl și aresteze după ani buni de căutări.

Criminalul a fost de altfel și singurul supraviețuitor din banda sa. Din păcate însă, deși avea de executat ani grei de închisoare, acest lucru nu s-a mai întâmplat în cazul tău.

Conform informațiilor de la acea vreme, Argintaru nu și-a mai primit sentința pentru că a decedat. Acesta a încercat să evadeze însă a fost prins și mai apoi împușcat mortal de către oamenii legii.