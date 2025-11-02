I se spunea Iosefini! Cine e starul naționalei României care a fost suspendat pentru că-și umilea adversarii cu driblingurile sale

Sport

Un fost internațional român a fost poreclit „Iosefini” pentru modul în care ascundea mingea adversarilor. Acesta a fost chiar suspendat din cauza modului spectaculos în care își dribla oponenții.
Bogdan Mariș
02.11.2025 | 15:30
Marcel Răducanu se numără printre cei mai mari fotbaliști români din istorie. Fostul internațional, care a impresionat timp de aproape un deceniu în tricoul Stelei înainte de a semna cu Borussia Dortmund, era un jucător extrem de spectaculos. Andrei Vochin a rememorat la OLDIES BUT GOLDIES mai multe momente incredibile din cariera fostului mijlocaș.

Ce fotbalist român a fost poreclit ‘Iosefini’

Marcel Răducanu a fost comparat cu marele iluzionist Iosefini, deoarece „ascundea” mingea adversarilor. „El a jucat la Steaua pe toate posturile din față, pentru că Steaua avea o echipă extrem de puternică. El fiind mai mic de vârstă decât Dumitru, Iordănescu, Tudorel Stoica, juca unde era nevoie.

Dar postul lui era de ‘decar’, de jucător de creație. El era un Dobrin mai iute. Avea o tehnicitate ieșită din comun, poreclele lui erau din zona asta, unii îi spuneau ‘Iosefini’, că ascundea mingea. Alții îi spuneau ‘Samantha’, era un serial pe vremea comuniștilor ‘Ce vrăji a mai făcut nevasta mea’, cu vrăjitorii”, a afirmat Andrei Vochin la OLDIES BUT GOLDIES.

Marcel Răducanu, moment fabulos în cupele europene

Jurnalistul a rememorat apoi un moment incredibil petrecut în partida Steaua – Young Boys Berna 6-0, din primul tur al ediției 1979-1980 a Cupei Cupelor. „Eu am fost martorul unui moment uluitor, la meciul retur cu Young Boys Berna, a fost 6-0 pentru Steaua la București.

La unul dintre goluri, Marcel Răducanu i-a driblat pe toți, a driblat portarul, l-a mai driblat o dată și cu toată poarta goală în față a râs. Iar portarul avea iarbă în gură”, a spus Andrei Vochin în cadrul dialogului cu Horia Ivanovici.

Marcel Răducanu, suspendat dintr-un motiv incredibil

La un moment dat, modul spectaculos în care Marcel Răducanu își dribla adversarii pe gazon a dus chiar la o suspendare din partea autorităților din România. „Era în naționala de juniori, am jucat un meci cu Bulgaria, cred că pe Giulești. Meci de calificare, foarte important. Și Marcel Răducanu i-a driblat pe toți, a driblat portarul, a ajuns cu poarta goală. Și a zis să-l aștepte să se scoale și să încerce să-l mai dribleze o dată, să-l facă de râs definitiv.

Și bulgarul i-a furat mingea, iar meciul s-a terminat 0-0. Când au văzut ce a putut să facă, că n-a dat gol, l-au băgat în ședință de partid, la CNEFS, la Federație și l-au suspendat din echipele naționale pentru prostia pe care a făcut-o. Era puțin nebun la vremea respectivă, un copil, teribilist. Cred că Teașcă i-a spus ‘Pe tine nu te mai bag, că tu o driblezi și pe mă-ta’. În aceeași grupă de calificare, s-a jucat meci decisiv cu Iugoslavia la Vârșeț, Marcel Răducanu a fost reabilitat, evident că am câștigat cu 2-0, ambele goluri fiind marcate de Marcel Răducanu”, a declarat Andrei Vochin, în exclusivitate pentru FANATIK.

Oldies but Goldies - Marcel Răducanu

