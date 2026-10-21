Ia 240.000 de euro fără să joace niciun minut timp de 2 ani în SuperLigă. Caz unic în istoria campionatului

Folosit ultima dată într-un meci oficial acum fix 522 de zile, pe 18 mai 2025, Roland Niczuly (31 de ani) nu face parte din proiectul lui Ovidiu Burcă la Sepsi. De altfel, clubul i-a transmis clar goalkeeperului că nu mai contează pe el. Și în aceste condiții, Niczuly insistă să-și respecte contractul cu orice risc. Sunt șanse infime să se apeleze la serviciile sale până la sfârșitul campionatului, așa că e aproape sigur că portarul va încheia și actualul sezon fără meci jucat, așa cum s-a întâmplat și în campania 2025-2026. FANATIK a obținut informații din interior despre acest caz fără precedent în istoria SuperLigii și ți le prezintă în exclusivitate.
Au existat negocieri între Niczuly și conducerea de la Sf. Gheorghe legate de reziliere, însă tratativele n-au avut nicio finalitate. În momentul retrogradării lui Sepsi, în mai 2025, Niczuly abia își primise prima cuvenită pentru prelungirea contractului. Bonusul în valoare de 45.000 de euro a fost urmat de încasări de câte 10.000 de euro la fiecare 30 de zile, salariul său lunar. Niczuly a decontat trauma suferită de echipă și scandalul public cu Dorinel Munteanu, care l-a acuzat că a condus vestiarul împotriva lui și că a solicitat o schimbare pe bancă.
Ovidiu Burcă, antrenorul numit în iunie 2025 pentru a o readuce rapid pe Sepsi în prima ligă, nu a trecut peste incidentul dintre Niczuly și Dorinel. Cu toate că portarul a negat permanent orice implicare în orientarea vestiarului contra lui Munteanu, „condamnarea” sa fusese deja dictată. Niczuly și-a pierdut banderola, locul în poartă și statutul în vestiar în decurs de numai câteva luni. Dar a ales să continue la Sepsi, conștient că nu are cum să mai joace decât într-un caz de forță majoră.
În cele 17 luni scurse de la partida cu Unirea Slobozia, cea care a trimis-o pe Sepsi în B, Niczuly n-a mai jucat niciun minut. Cum situația lui are șanse mici să se schimbe până în vară, Roland va ajunge aproape sigur la 2 ani fără minut jucat în fotbalul profesionist și la 240.000 de euro încasați doar pentru a se antrena. El se antrenează alături de restul lotului, pentru ca echipa să nu riște eventuale probleme la comisii pe motiv că-l marginalizează. Niczuly nu apare și pe lista de SuperLigă a echipei din Covasna.
Înainte să înceapă declinul lui Sepsi, Niczuly avea oferte și o cotă în ascensiune. A fost urmărit de naționalele din România și Ungaria, însă n-a apucat să joace pentru niciuna. Cu el în poartă, Sepsi a obținut performanțe importante, cum ar fi câștigarea Cupei României, în două rânduri, dar și participarea în Conference League, de 3 ori. Cel mai departe a ajuns în sezonul 2023-2024, când a ratat în prelungiri, în fața senzației norvegiene Bodo, accesul în grupele competiției.
Niczuly este și fotbalistul cu cele mai multe meciuri jucate pentru Sepsi în toată istoria clubului. A ajuns la 304 partide din 2016 până acum. Următorul clasat, Marius Ștefănescu, e departe, cu 192 de apariții. Pe 3 este Adnan Aganovic, încă fotbalist activ la club, cu 175 de jocuri.
Niczuly a fost chemat și la naționala U21 a României. Aștepta să joace și la tricolorii mari. „Prima opțiune este România, dar dacă ar veni un semn din partea Ungariei, nu o voi refuza. Dacă nu sunt dorit în țară, unde îmi doresc să ajung la națională, voi merge în altă parte”, spunea Niczuly în mai 2022.