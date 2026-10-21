Ia 240.000 de euro fără să joace niciun minut timp de 2 ani în SuperLigă. Caz unic în istoria campionatului

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Folosit ultima dată într-un meci oficial acum fix 522 de zile, , Roland Niczuly (31 de ani) nu face parte din proiectul lui Ovidiu Burcă la Sepsi. De altfel, clubul i-a transmis clar goalkeeperului că nu mai contează pe el. Și în aceste condiții, Niczuly insistă să-și respecte contractul cu orice risc. Sunt șanse infime să se apeleze la serviciile sale până la sfârșitul campionatului, așa că e aproape sigur că portarul va încheia și actualul sezon fără meci jucat, așa cum s-a întâmplat și în campania 2025-2026. FANATIK a obținut informații din interior despre acest caz fără precedent în istoria SuperLigii și ți le prezintă în exclusivitate.

„Șomaj” pe bani mulți pentru Roland Niczuly: 10.000 de euro pe lună

Au existat negocieri între Niczuly și conducerea de la Sf. Gheorghe legate de reziliere, însă tratativele n-au avut nicio finalitate. În momentul retrogradării lui Sepsi, în mai 2025, Niczuly abia își primise prima cuvenită pentru prelungirea contractului. Bonusul în valoare de 45.000 de euro a fost urmat de încasări de câte 10.000 de euro la fiecare 30 de zile, salariul său lunar. Niczuly a decontat trauma suferită de echipă și cu Dorinel Munteanu, care l-a acuzat că a condus vestiarul împotriva lui și că a solicitat o schimbare pe bancă.

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Ovidiu Burcă, antrenorul numit în iunie 2025 pentru a o readuce rapid pe Sepsi în prima ligă, nu a trecut peste incidentul dintre Niczuly și Dorinel. Cu toate că portarul a negat permanent orice implicare în orientarea vestiarului contra lui Munteanu, „condamnarea” sa fusese deja dictată. Niczuly și-a pierdut banderola, locul în poartă și statutul în vestiar în decurs de numai câteva luni. Dar a ales să continue la Sepsi, conștient că nu are cum să mai joace decât într-un caz de forță majoră.

În cele 17 luni scurse de la partida cu Unirea Slobozia, cea care a trimis-o pe Sepsi în B, Niczuly n-a mai jucat niciun minut. Cum situația lui are șanse mici să se schimbe până în vară, Roland va ajunge aproape sigur la 2 ani fără minut jucat în fotbalul profesionist și la 240.000 de euro încasați doar pentru a se antrena. El se antrenează alături de restul lotului, pentru ca echipa să nu riște eventuale probleme la comisii pe motiv că-l marginalizează. Niczuly nu apare și pe lista de SuperLigă a echipei din Covasna.

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Niczuly a fost monitorizat de FRF, dar și de Federația Maghiară

Înainte să înceapă declinul lui Sepsi, Niczuly avea oferte și o cotă în ascensiune. A fost urmărit de naționalele din România și Ungaria, însă n-a apucat să joace pentru niciuna. Cu el în poartă, Sepsi a obținut performanțe importante, cum ar fi câștigarea Cupei României, în două rânduri, dar și participarea în Conference League, de 3 ori. Cel mai departe a ajuns în sezonul 2023-2024, când a ratat în prelungiri, în fața senzației norvegiene Bodo, accesul în grupele competiției.

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Niczuly este și fotbalistul cu cele mai multe meciuri jucate pentru Sepsi în toată istoria clubului. A ajuns la 304 partide din 2016 până acum. Următorul clasat, Marius Ștefănescu, e departe, cu 192 de apariții. Pe 3 este Adnan Aganovic, încă fotbalist activ la club, cu 175 de jocuri.

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Niczuly a fost chemat și la naționala U21 a României. Aștepta să joace și la tricolorii mari. „Prima opțiune este România, dar dacă ar veni un semn din partea Ungariei, nu o voi refuza. Dacă nu sunt dorit în țară, unde îmi doresc să ajung la națională, voi merge în altă parte”, spunea Niczuly în mai 2022.