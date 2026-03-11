Ia CFR Cluj licenţa?! Iuliu Mureşan a dat ultimele detalii despre situaţia financiară: „Suntem monitorizaţi de UEFA!” 

ADVERTISEMENT

Iuliu Mureșan le dă vești importante fanilor lui CFR Cluj. Președintele vicecampioanei României este convins că nu vor fi probleme cu licența, chiar dacă fotbaliștii lui Daniel Pancu nu și-au primit încă toate salariile.

Iuliu Mureșan e sigur că CFR Cluj va primi licența

CFR Cluj e echipa momentului în SuperLiga. Ardelenii au 11 victorii consecutive și vor începe play-off-ul de pe locul 4. . Contractul antrenorului se prelungește automat dacă CFR se califică în cupele europene. Mai întâi, clubul patronat de Neluțu Varga trebuie să ia licența.

„Asta ar fi o pierdere foarte mare, dar nu cred că Pancu poate pleca când are așa succes cu echipa. Pancu e cumva la debut ca antrenor la o echipă de club. E foarte important pentru el ca în CV să aibă un asemenea parcurs cum are cu CFR. Eu nu cred că vom avea probleme.

Nici să ne atingem obiectivul scris în contract, care se prelungește automat, calificarea într-o cupă europeană. Că așa scrie în contractul lui. Ne înțelegem foarte bine, suntem tot timpul cu el în contact, ne întâlnim în fiecare zi, discutăm. Suntem într-adevăr o echipă, o familie la CFR și asta e de fapt cheia succesului”, a declarat Iuliu Mureșan, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ce datorii mai are CFR Cluj

Iuliu Mureșan a vorbit și despre „(n.r. – Cu salariile cum mai stați? Sunteți la o lună sau la două?) Suntem încă în întârziere, dar am reușit să dăm salariul zilele trecute și suntem bine. (n.r. – Ați rămas la o lună?) Da. Asta e, o să ținem pasul. Oricum jucătorii nu rămân neplătiți. Vine și licențierea și trebuie să fim la zi.

(n.r. – Când e licențierea?) Păi datoriile trebuie să le plătim până la 31 martie și plata până în 15 aprilie. Deci, licențierea e la finalul lui aprilie. Datoriile se iau la 31 decembrie, care trebuie plătite până la 31 martie, dar se face o extensie până în aprilie. Pe decembrie sunt plătiți jucătorii.

Nu avem probleme cu salariile la jucători din punct de vedere al licențierii. Suntem și monitorizați la UEFA. La UEFA trebuie să fim până în februarie inclusiv la zi și o să fim la zi. Sunt optimist din acest punct de vedere”, a adăugat președintele ardelenilor.

