Ia Cristi Chivu titlul în Italia cu Inter Milano? Verdictul lui Adi Mutu

Cristi Chivu luptă în acest sezon pentru a deveni campion cu Inter în Italia. Adrian Mutu a urmărit parcursul „nerazzurrilor” și a spus ce șanse are tehnicianul român să cucerească titlul.

Reacția lui Adi Mutu după ce a văzut rezultatul meciului Bodo/Glimt – Inter din Champions League. „Asta nu scuză prestația lor!”

Inter și-a obișnuit deja suporterii cu vești bune urmate de vești rele. Mai exact, echipa lui Cristi Chivu are o formă recentă foarte bună în campionat, dar în Champions League a comis un pas greșit.

, dar Adrian Mutu a văzut rezumatul partidei și a spus cât de imprevizibili sunt norvegienii.

„Am văzut pe rezumatul. Bodo/Glimt e o echipa subevaluată, după părerea mea, echipă care joacă foarte bine. Am întâlnit-o și eu pe vremea mea și în Europa League și în Champions League. Bine, și în condițiile alea care au fost acolo, am înțeles că a fost un frig incredibil. Ei fiind învățați, poate asta a fost un mic avantaj. Asta nu scuză prestația lui Inter!”, a spus inițial Adrian Mutu.

Adi Mutu e convins. Ce a spus despre șansele lui Cristi Chivu de a câștiga titlul în Italia cu Inter

În ceea ce privește situația lui Inter în Serie A, lucrurile arată foarte bine după 25 de etape, în care echipa lui Chivu a strâns 61 de puncte. Adrian Mutu este de părere că românul are șanse mari să cucerească titlul.

„(n.r. – Ia Cristi Chivu titlul?) Eu zic că are șanse foarte mari. După părerea mea, Inter e echipa cea mai bună. Cristi a venit, s-a mulat bine în ambientul lui Inter, îl știa, nu era o noutate pentru el, nu a schimbat foarte mulți dintre jucători, o echipă solidă, o echipă cu câțiva campioni mondiali în componența ei, adică e cea mai bună echipă din Italia de departe”, a mai spus Mutu la FANATIK SUPERLIGA.