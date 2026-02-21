Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ia Cristi Chivu titlul în Italia cu Inter Milano? Verdictul lui Adi Mutu

Adrian Mutu a văzut parcursul recent al lui Inter și a spus totul despre echipa lui Cristi Chivu. Ce șanse i-a dat la câștigarea titlului în acest sezon de Serie A.
Mihai Dragomir
21.02.2026 | 15:45
Ia Cristi Chivu titlul in Italia cu Inter Milano Verdictul lui Adi Mutu
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter în acest sezon? Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Cristi Chivu luptă în acest sezon pentru a deveni campion cu Inter în Italia. Adrian Mutu a urmărit parcursul „nerazzurrilor” și a spus ce șanse are tehnicianul român să cucerească titlul.

Reacția lui Adi Mutu după ce a văzut rezultatul meciului Bodo/Glimt – Inter din Champions League. „Asta nu scuză prestația lor!”

Inter și-a obișnuit deja suporterii cu vești bune urmate de vești rele. Mai exact, echipa lui Cristi Chivu are o formă recentă foarte bună în campionat, dar în Champions League a comis un pas greșit.

ADVERTISEMENT

Inter venea după un fabulos 3-2 împotriva rivalei Juventus, dar a cedat cu 1-3 pe terenul lui Bodo/Glimt în turul play-off-ului pentru optimile Champions League. Adrian Mutu a văzut rezumatul partidei și a spus cât de imprevizibili sunt norvegienii.

„Am văzut pe rezumatul. Bodo/Glimt e o echipa subevaluată, după părerea mea, echipă care joacă foarte bine. Am întâlnit-o și eu pe vremea mea și în Europa League și în Champions League. Bine, și în condițiile alea care au fost acolo, am înțeles că a fost un frig incredibil. Ei fiind învățați, poate asta a fost un mic avantaj. Asta nu scuză prestația lui Inter!”, a spus inițial Adrian Mutu.

ADVERTISEMENT
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se...
Digi24.ro
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”

Adi Mutu e convins. Ce a spus despre șansele lui Cristi Chivu de a câștiga titlul în Italia cu Inter

În ceea ce privește situația lui Inter în Serie A, lucrurile arată foarte bine după 25 de etape, în care echipa lui Chivu a strâns 61 de puncte. Adrian Mutu este de părere că românul are șanse mari să cucerească titlul.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Nu-mi vine să cred!" Jutta Leerdam, prima reacție după ce a primit verdictul și a plecat de la JO

„(n.r. – Ia Cristi Chivu titlul?) Eu zic că are șanse foarte mari. După părerea mea, Inter e echipa cea mai bună. Cristi a venit, s-a mulat bine în ambientul lui Inter, îl știa, nu era o noutate pentru el, nu a schimbat foarte mulți dintre jucători, o echipă solidă, o echipă cu câțiva campioni mondiali în componența ei, adică e cea mai bună echipă din Italia de departe”, a mai spus Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

  • 21 februarie 2026 este data următorului meci al lui Inter, în deplasare, cu Lecce
  • 24 februarie 2026 este data returului cu Bodo/Glimt
Sabin Ilie, dialog fabulos în direct cu Sorin Cârțu: „Ai grijă cu fiul...
Fanatik
Sabin Ilie, dialog fabulos în direct cu Sorin Cârțu: „Ai grijă cu fiul tău, e bombă, e peste tine și Adrian” / „O să-i zică vreodată Hagi ‘bravo’?”. Exclusiv
Adrian Mutu şi-a ales favorita din derby-ul Rapid – Dinamo: “Are un plus...
Fanatik
Adrian Mutu şi-a ales favorita din derby-ul Rapid – Dinamo: “Are un plus de 10%!”. Şanse mici ca FCSB să prindă play-off-ul: “Ar fi o bombă!”
Ce s-a întâmplat cu juniorul Petrolului Ploieşti, călcat de tren: “Traversa linia, avea...
Fanatik
Ce s-a întâmplat cu juniorul Petrolului Ploieşti, călcat de tren: “Traversa linia, avea căştile pe urechi”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Marius Șumudică și-a bătut joc de nepotul lui Giovanni Becali: 'De unde ești...
iamsport.ro
Marius Șumudică și-a bătut joc de nepotul lui Giovanni Becali: 'De unde ești mă, tu, de la Constanța?'
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump...
viva.ro
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump față de Nicușor Dan. Toți cei prezenți au sesizat, iar de la nivel mondial vin mii de reacții. România, în centrul atenției!
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare
Jurnalul.ro
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare
Ce șanse sunt ca Vladimir Putin să fie înlăturat de la putere? Strategia...
adevarul.ro
Ce șanse sunt ca Vladimir Putin să fie înlăturat de la putere? Strategia liderului rus în fața presiunilor interne și eșecurilor din Ucraina
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa...
unica.ro
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
România, sub un nou episod de viscol. Drumuri acoperite de zăpadă şi trafic...
Observatornews.ro
România, sub un nou episod de viscol. Drumuri acoperite de zăpadă şi trafic restricţionat în mai multe zone
Transformarea radicală prin care a trecut văduva victimei lui Mario Iorgulescu: Nu am...
as.ro
Transformarea radicală prin care a trecut văduva victimei lui Mario Iorgulescu: Nu am vrut să spun din prima
CTP a răbufnit după prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al...
Libertatea.ro
CTP a răbufnit după prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Trump: „Delir limbistic la Antena 3 și Digi 24”
RADIOGRAFIE Prințul Andrew, momentul în care elitele află că nu mai sunt intangibile
informat.ro
RADIOGRAFIE Prințul Andrew, momentul în care elitele află că nu mai sunt intangibile
Ce a putut să spună Georgiana Lobonț despre nașa Vlăduța Lupău. Toți colegii...
RTV.NET
Ce a putut să spună Georgiana Lobonț despre nașa Vlăduța Lupău. Toți colegii lor și-au dat coate când au aflat: Nu e doar din partea mea, e și din partea ei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!